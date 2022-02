Porfi Fisac: «El resumen es sencillo: mi equipo no estuvo»

Directo y al grano. Así se mostró Porfi Fisac, técnico del CB Gran Canaria, tras la dura derrota encajada pos su equipo frente al Reyer Venezia en el encuentro atrasado correspondiente a la jornada 9 de la Eurocup. «Tuvieron más energía. El resumen es sencillo: mi equipo no estuvo aquí. Ellos han jugado mejor», sentenció el entrenador segoviano.

Esta vez, Fisac no quiso poner ningún tipo de excusas ante el derrumbe de los suyos. Los amarillos no pudieron contar ni con AJ Slaughter ni con Oliver Stevic, ambos por lesión. El escolta estadounidense ni siquiera se desplazó con el resto de sus compañeros a este doble enfrentamiento semanal en la Eurocup. «Todos los equipos tenemos problemas con jugadores. Ellos no han tenido a Theodore. No es ninguna excusa», recordó Fisac.

Un partido donde su equipo nunca fue capaz de resolver los numeros problemas que le puso el rival. «Han jugado muy bien, con mucha energía. Nosotros no tuvimos energía. Nos hicieron mucho daño en el triple, en la energía, en la defensa… Hoy solo ha jugado Venecia», añadió.

Directos a Francia

El tour del CB Gran Canaria por Europa durante esta semana seguirá a partir de hoy mismo al mediodía. El equipo claretiano se desplazará desde el aeropuerto de Venecia al de Lyon, en un vuelo de aproximadamente una hora y media para aterrizar cerca de las dos de la tarde en Francia.

Desde ahí, un trayecto en guagua de otra hora hasta Bourg-en-Bresse. Por la tarde, los hombres de Porfi Fisac se vestirán de corto para pisar la pista y jugar, ya el jueves, a partir de las 19.00 horas (DAZN), ante el JL Bourg. Un partido con el que los amarillos ya se pondrán al día en la Eurocup.

Los amarillos volverán ya el viernes desde Francia para disfrutar del fin de semana libre, ya que se juega la Copa del Rey en Granada. En principio, el plan origial, era de dar descanso hasta el lunes, ya que el Granca no volverá a jugar hasta el 6 de marzo, en concreto en un partido de la Liga Endesa frente al Casademont Zaragoza, por el parón internacional con las ventanas FIBA.