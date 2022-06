El décimo entrenador de la historia del Granca en la ACB ya tiene nombre y apellidos de forma oficial: Jaka Lakovic. El técnico esloveno se convierte de esta forma en el primer balcánico en hacerse con las riendas del conjunto amarillo después de efectuar el pago de la cláusula liberatoria que mantenía con el ratiopharm Ulm, equipo al que dirigió durante las tres últimas temporadas. El contrato que firma el esloveno es de una temporada más otra opcional.

Después de dos años de etapa de Porfirio Fisac, Lakovic coge el relevo del segoviano en la banqueta con el objetivo primordial de dar un paso más en la trayectoria del conjunto insular en en el plano deportivo. Esto se resume en no otra cosa que la de mantener como mínimo el papel del Granca en Liga Endesa y Eurocup, y regresar a la Copa del Rey. Un torneo que la afición insular añora después de cuatro años sin disfrutar de la mejor semana de baloncesto en el plano nacional y en donde el entrenador acumula dos semifinales con el ratiopharm.

Willy Villar eligió al esloveno después de que este mostrase interés por regresar a la Liga Endesa después de tres años de periplo en la competición alemana, en las que en cada una de las temporadas el ratiopharm Ulm fue a más con Lakovic llevando las manijas del conjunto germano.

El ahora técnico claretiano comenzó su periplo en los banquillos después de pasar un año de transición entre el conjunto filial del Barça entre 2015 y 2016. En la casa blaugrana concluyó su carrera como jugador junto a otro veterano como Lubos Barton para ser el nexo de unión entre Alfred Julbe y las promesas que tenía el segundo equipo azulgrana en sus filas –Emir Sulejmanovic, Marc García, o Stefan Peno–.

La 2015-16 la terminó como jugador y la 2016-17 la empezó como técnico asistente. En ese proceso se empezó a fraguar el técnico que es hoy en día Lakovic junto a su primer maestro, Julbe.

Eurobasket y a Bilbao

En ese verano de 2017 fue seguramente uno de los momentos más felices de la carrera del esloveno, pues consiguió conquistar el Eurobasket con su país desde la banqueta, donde ejercía de asistente de Igor Kokoskov, el que tenga el honor de ser el primer entrenador europeo en dirigir a una franquicia NBA cuando comandó a los PhoenixSuns.

Durante la disputa del torneo continental se concretó su fichaje por el Bilbao Basket, al que llegó tras la apuesta de Carles Duran por él. Una temporada convulsa, pues tuvo que cerrar la campaña con el conjunto vizcaino en descenso y después de que destituyeran al propio Duran y a Mrsic, su sustituto, tuvo su primera experiencia como primer entrenador por cuatro partidos.

Al año siguiente recala en el Joventut, para volver a formar dúo como asistente con Carles Duran. Esa sería su última temporada a la sombra de un primer técnico y ya a la conclusión de la campaña firmó con el ratiopharm Ulm para emprender el proyecto de 2019.

Y a partir de ahí, tres años en la nave germana, a cada cual mejor, teniendo en cuenta que la primera temporada estuvo marcada por la irrupción del covid-19 y la suspensión momentánea de la competición hasta que se decidió solucionarla con una fase final en el Audi Dome, la casa del Bayern de Munich –con cierta similitud a la que se hizo en Valencia–.

Si en la temporada regular el ratiopharm marcha décimo con un balance 10-10 hasta el parón, en la posterior fase de grupos se comportó como un ciclón con cuatro triunfos y ninguna derrota. Su camino en las eliminatorias –a doble partido– llegó hasta semis, donde el Riesen Ludwigsburg le batió en el segundo choque (85-94) tras el 71-71 del primero.

Sin embargo su papel en la Eurocup dejó mucho que desear con una sola victoria y nueve derrotas en la fase regular. Cuestión que mejoró al siguiente curso, al llegar a las cuatro victorias y seis derrotas, aunque sin pasar al Top-16.

En la BBL la cuestión fue mejor, pues finalizó sexto en la liga, con un balance de 23-11. Dio la campanada en cuartos del Playoff al derrotar al Oldenburg por 3-1, pero en la semifinal el Alba Berlín –a la postre campeón– le dejó en el camino con otro 3-1.

Todavía sin concluir la actual temporada en Alemania, con la final 2-1 a favor del Alba Berlín tras perder ayer contra el Bayern en su casa (60-90), el ratiopharm de Lakovic no pudo repetir su tercera semifinal consecutiva y este año cayó en los cuartos de final por un contundente 3-0 frente al Riesen Ludwigsburg, confirmándose como la bestia negra del esloveno.

Por contra, este año el papel del ex equipo del nuevo entrenador insular en la Eurocup sí puede ser recordado con cierta repercusión, pues tras pasar como último equipo clasificado en el Grupo B con siete triunfos y once derrotas, tuvo que medirse al Joventut en el cruce de octavos de final. Ganó a la favorita Penya, pero en cuartos de final no pudo contra la Virtus Bolonia, posterior campeón del torneo continental.