Ferran Bassas, acompañado de Jorge Luzardo -Director Comercial y de Marketing de Toyota Canarias-, Juan Ramón Marrero -Director general del CB Gran Canaria- y de Willy Villar -Director deportivo de los claretianos-, en las instalaciones del proveedor de los amarillos situadas en Míller Bajo.

El nuevo base del Granca se mostró «con muchas ganas y ambición, con la ilusión de llegar lo más lejos posible y conseguir todos los objetivos que nos propongamos» y de paso sacarse la espinita clavada de su frustrado fichaje en 2019, si bien para él lo más importante es que «la oportunidad que se me presentó de venir es muy buena» resaltando que «el club tiene mucha ambición de estar arriba, de conseguir objetivos, es un proyecto que genera mucha ilusión y por eso quería venir aquí».

En cuanto a su visión de su compañero de posición, el francés Andrew Albicy, Bassas señaló que «somos dos bases con experiencia en la liga, que es importante, y que nos podemos complementar muy bien», reconociendo que en su opinión «somos diferentes y eso, dentro del equipo, nos puede dar diferentes armas en diferentes momentos del partido, lo que es muy bueno».

El catalán considera que«ahora es momento de coger ritmo, prepararse físicamente y poco a poco añadir detalles técnicos y tácticos que Jaka va introduciendo, y en los que él confía mucho», para lo cual «tenemos que ponernos a tope físicamente para, poco a poco, ir cogiendo esos detalles y esa manera de jugar que él quiere implementar».

Ferran Bassas habló además del ambiente que se ha encontrado en el vestuario claretiano, destacando el «buen feeling con todos los compañeros, incluidos los jóvenes que nos están ayudando, es muy importante hacer buen grupo, que haya buena química, que nos llevemos bien dentro y fuera de la cancha» ya que en su opinión «eso nos ayudará a poder competir bien en la Liga Endesa y en Europa».

El nuevo base claretiano espera «poder aportar mi experiencia en la liga y la ambición de ganar que me ha dado el poder jugar en equipos que han luchado por ganar cosas y por estar lo más arriba posible», argumentando que «estoy en un momento de madurez, en el que espero que la experiencia que he ido acumulando me dé tranquilidad en momentos en los que años atrás podía estar más nervioso por la falta de esa experiencia y que me da la confianza en mi juego que espero poder trasladarla a la pista».