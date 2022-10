Que no sea flor de un día, Granca. No es que de poco valga la victoria del viernes frente al Barça en caso de que esta tarde el conjunto insular no salga victorioso de su visita al Martín Carpena para medirse al Unicaja (16.00 horas, Movistar Deportes), pues un triunfo ante el conjunto azulgrana llena la moral de kilates, pero a fin de cuentas de no ganar hoy, el hervor de la afición insular reposará con menor exaltación.

Se miden dos clubes que llevan trayectorias paralelas en los últimos años. De ser de esos llamados aspirantes eternos a dar la campanada, tanto el conjunto malacitano como el claretiano han ido alternando alegrías y decepciones en días alternos a su grada. Así, del camino titubeante de Granca y Unicaja en las últimas fechas, ambos se encuentran en un proceso de reconciliación con su identidad competitiva y comparten el objetivo inmediato de estar presente en la Copa del Rey a mediados de febrero. Por ello, y a pesar de que está empezando la Liga Endesa, ya esta jornada dos depara, a priori, un duelo directo entre dos conjuntos que batallarán por el billete al torneo del KO. Es temprano, pero a la vez, todos y cada uno de los partidos cuentan a la hora de que en la jornada 17 se contabilice en la báscula de victorias y derrotas el desempate para la Copa. Polos opuestos En cuanto a la comparativa del arranque liguero de los dos contendientes de esta tarde están bien diferenciados. Si el Granca cuajó un duelo completo con 40 minutos sin apenas desconexiones frente al Barça el viernes; el Unicaja por su parte maravilló en el Buesa Arena con un primer cuarto de bambalinas, en el que anotó 35 puntos al Baskonia, pero que en los posteriores periodos aflojó su torbellino inicial y finalmente terminó sucumbiendo ante el cuadro vasco por 103-89. De los hombres de Ibón Navarro destacó en esa jornada 1 uno de los fichajes del verano, el alero bosnio Nihad Djedovic –quien tiene un tremendo parecido con el futbolista Zlatan Ibrahimovic–, proveniente del Bayern de Munich, y que transformó 20 puntos, capturó 3 rebotes –dos ofensivos–, repartió 5 asistencias e hizo 3 robos ante el Baskonia. Sin embargo, en el aspecto coral, al cuadro boquerón le penalizaron las 17 pérdidas que cometió ante los hombres de Peñarroya, prácticamente el mismo número –16– que forzó el Granca a cometer al Barça y que puede ser una de las claves para que los claretianos sumen su segundo triunfo del curso e ir copando los puestos altos de la clasificación. Para ello deberá pelear contra la historia el equipo de Lakovic, pues de las 29 visitas que ha realizado al Martín Carpena, solo ha salido triunfante en cuatro ocasiones. La última, la pasada campaña con un tiro sobre la bocina de Chris Kramer y que silenció a todos los Mihitas. Quien no podrá aportar su granito de arena para encadenar por segunda temporada seguida una victoria en la Costa del Sol es Vítor Benite, que a primera hora de ayer determinó que no estaba en condiciones óptimas para poder competir; al igual que Óliver Stevic, quien tendrá un proceso de recuperación más duradero que el del brasileño, aquejado de una microrrotura fibrilar y podría estar disponible la próxima jornada.