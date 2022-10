Marcus Norris y Jason Klein, dos mitos del Granca para acompañar a Savané en su gran día

Marcus Norris y Jason Klein regresan a Gran Canaria para formar parte de uno de los momentos más esperados por la afición claretiana en los últimos años, la retirada del 7 de uno de sus tótems, de un jugador que junto a Jim Moran representó como pocos los valores innatos de un Granca, forjado a base de humildad, trabajo y la fuerza de un grupo, que fue capaz de anteponer al equipo a las individualidades. Ese ADN amarillo, que fue pasando de unos capitanes a otros y que ahora, con Savané en la presidencia se quieren volver a instaurar en el vestuario claretiano, es el que ha llevado al club a retirar su camiseta, para que luzca en lo alto del Gran Canaria Arena, junto al 20 de Jim Moran, al 11 de Greg Stewart y al recuerdo del Doctor Pedro Montesdeoca, Doc.

El paso de los años no ha minado ni un ápice de la química y de la complicidad existente entre Taph y sus antiguos compañeros de vestuario. Ambos no ocultan su emoción en su regreso a la Isla y son quizás más conscientes que nunca de su condición como leyendas claretianas. Marcus Norris considera a Gran Canaria como su "segunda casa, es el club en el que más años he jugado a nivel deportivo y para mí es muy importante el ser considerado como una leyenda de este club" y recuerda que en su caso "no es la primera vez que el club me invita a volver a la Isla para recibir el reconocimiento de la afición y es algo muy especial para mí”. En la misma línea, Jason Klein considera que "la edad nos da cierta perspectiva y con el paso del tiempo se valoran mucho más las cosas de antes", en este sentido señala que para él "es increíble poder volver a este lugar tan especial del que le he hablado a toda mi gente desde mi regreso a EEUU, poder volver y hacerlo con mi familia, ver mi foto dentro del pabellón y volver para este día tan especial, recibir este reconocimiento que nos da el club, es algo muy especial para mí".

"Tengo la piel de gallina desde el primer momento que aterricé en Gran Canaria" Marcus Norris - Leyenda del Granca

Las emociones estarán a flor de piel durante el acto de retirada del 7 de Sitapha Savané, que más allá de la simbología propia del eterno capitán, lleva implícito un homenaje para todos los jugadores que han compartido vestuario con él durante su estancia en el Granca. “No tengo ni idea de cómo voy a reaccionar mañana cuando me vea de nuevo delante de la afición, reconocer a mucha gente de hace muchos años y tener esa oportunidad de recibir el reconocimiento de la afición y poder agradecérselo en persona”, afirma un emocionado Norris quien asegura tener "la piel de gallina”, desde su aterrizaje en la Isla.

Al respecto Klein relata entre risas como su hija le miraba sorprendida a su llegada a Gran Canaria, desvelando que "me preguntaba que porqué me estaban recibiendo como si fuese un famoso, porque ella era muy pequeña por aquel entonces y no vivió en mi etapa como jugador". "Desde que conocí la noticia de que iba a estar presente en el acto de mañana, estoy con un subidón y no sé cómo reaccionaré, pero espero que se haga realidad todo lo que me he imaginado en mi cabeza y tener la oportunidad de compartir ese momento con ellos", afirma emocionado el exclaretiano.

"Taph era capaz de unirnos a todos para formar un equipo y actuar como una familia unida y eso se reflejaba en la pista" Jason Klein - Leyenda del Granca

Ambos coinciden en destacar la labor de Savané en su época como anfitrión de los extranjeros que llegaban al equipo cada temporada. “Cuando llegas a los clubes siempre te encuentras con jugadores de distintos países, que hablan distintos idiomas, que tienen diferentes costumbres y al final el poder contar con una persona como Taph, que podía conectar con todos nosotros y que trabajaba para unirnos a todos, era una ayuda fundamental para todos nosotros a la hora de formar este espíritu de equipo, este sentimiento de familia entre todos nosotros, que luego se reflejaba en la cancha", recuerda Jason, que no duda en afirmar que se trata de "relaciones que se han mantenido durante todos estos años incluso después de dejar de ser compañeros en el Granca”. Para Norris, “la realidad en Europa es que siempre estás en equipos con gente de distintas procedencias, culturas e idiomas, es muy importante tener a alguien capaz de unirlos a todos para formar un equipo y dejar claro el objetivo al que tienen que ir todos en la misma dirección. "Sin esa unión no tengo claro si hubiésemos conseguido lo mismo en el plano deportivo”, asevera el base norteamericano.

Mucho se ha hablado de la química especial que existía en aquella época entre Marcus Norris y el propio Taph, que recuerda que ambos cumplen años el mismo día -20 de agosto-, si bien el norteamericano bromea diciendo que "cuando vi la estadística de Savané como máximo anotador lo primero que pensé fue que la mitad de esos puntos habían sido gracias a mí". Reconoce que "esa buena conexión entre los dos, durante tantos años, nos ayudó muchísimo en la cancha a los dos".

En cuanto al rol de Jason Klein como especialista, el alero afirma que “venía de tener este papel en la Universidad, es algo que me enorgullece, vine para cumplir con este rol y conseguí ser el máximo triplista del equipo, tuvo el récord durante bastante tiempo hasta que me sobrepasó Jim Moran, que cuando lo logró se puso mi camiseta en señal de reconocimiento", si bien entre bromas pone en valor su récord afirmando que "Jim necesitó jugar dos años más que yo para superar mi récord”.

Ambos protagonistas agradecen la invitación del club para formar parte de un acto tan emotivo. Para Jason: “Es muy importante y da una gran imagen del club hacia afuera que se tenga memoria, que se cuente con los jugadores que han construido la historia de este club, manda un gran mensaje de cara al exterior". En la misma línea Marcus reconoce que “no es algo que se vea habitualmente en el mundo del baloncesto europeo, sobre todo porque se suele cambiar mucho de equipo" y "manda un mensaje muy fuerte e importante". Es algo que se da más en el baloncesto universitario americano o en la NBA, donde si existe esa cultura de reconocer a los jugadores”, reconoce la leyenda claretiana.