Se cumplen ahora 12 años desde que puede lucir orgulloso la estrella de campeón del mundo de fútbol. ¿Siente todavía el afecto y reconocimiento de los aficionados por aquella histórica proeza?

Sí, por supuesto. Es algo que siempre he sentido muy cerca. Siempre me he sentido muy querido, desde el minuto uno, desde el momento que comenzó todo. He tenido suerte de tener una carrera brillante, con mucho trabajo y sacrificio detrás, pero siempre notando ese apoyo y ese reconocimiento en la lejanía. El de mis amigos y familiares, pero también el de mucha gente anónima especialmente desde Canarias que, de una manera u otra, también han formado parte de esta trayectoria. Les estoy eternamente agradecido y estoy en deuda con ellos; así que solo puedo devolver tanto cariño siendo amable y colaborando y ayudando ahí donde me lo soliciten o haga falta. Para mí es un gran orgullo y un gran honor ser canario y haber representado a mi tierra de la mejor manera que he podido y he sabido.

Sudáfrica 2010. ¿Ya se ha contado todo de aquella final en el Soccer City de Johanesburgo?

Me acuerdo como si fuera ayer. Recuerdo aquel día con mucha tensión, mucho nerviosismo. No podía conciliar el sueño, ni tan siquiera hacer siesta como en mí es habitual. Intentabas alejarte de las noticias que llegaban desde España, sobre todo aquellas relacionadas con la locura que había y con la forma como la gente estaba viviendo aquel Mundial. Se palpaba esa tensión de los días grandes, más todavía siendo la primera final de la historia para España. Para nosotros fue algo indescriptible, algo único, que ojalá ahora puedan vivir las nuevas generaciones. Ojalá pueda vivirlo Pedri, ojalá pueda ser protagonista de esta hazaña que es ganar un Mundial. No solo por la magnitud de la proeza, no solo por la satisfacción personal, sino por la ilusión y la felicidad que genera entre la gente. Además, sin duda la Copa del Mundo es el título más prestigioso de todos.

De Sudáfrica conservo la réplica de la Copa del Mundo que nos dio la RFEF, varias camisetas y unas vuvuzelas

¿Es verdad que en el momento de enumerar a los titulares dejó Del Bosque su nombre para el final?

Me nombró el último, sí. Tanto en el partido de Alemania como en la final, que fueron los dos que yo pude disputar como titular, me dejó para el final. En realidad fue una sorpresa para mí porque había jugadores con mucho peso y mucha experiencia, sin ir más lejos Fernando Torres o David Silva. Para mí fue una alegría muy grande, una gran satisfacción ser titular y saber que tenía esa confianza grande por parte del seleccionador.

¿Y con qué momento se queda del último partido contra Holanda?

Hubo muchos momentos. Recuerdo el momento de la espera en el túnel de vestuarios, incluso antes en la guagua, que íbamos todos con el semblante muy serio, cada uno con su ritual de partido. Yo iba totalmente concentrado. Luego en el vestuario había mucha responsabilidad. Se palpaban esas ganas que teníamos de ganar, pero también el nerviosismo, que era difícil gestionarlo. Yo recuerdo que miraba a los jugadores de Holanda y estaban todos mirando al frente, en silencio, diría incluso que algunos atenazados por la situación. Luego recuerdo también la secuencia del estadio lleno en el momento del pitido inicial.

¿Y del partido en sí? ¿Qué recuerda?

Fue un partido muy duro por que así lo plantearon ellos porque desde el comienzo, con la idea de no dejarnos hacer nuestro juego ni imponer nuestro estilo. Nosotros generábamos aproximaciones y ocasiones pero no llegaba el gol. Hubo momentos de extrema dificultad. Todos recordamos la parada de Iker Casillas, la patada de De Jong a Xabi Alonso y por supuesto el final apoteósico con el gol de Andrés donde se desata el frenesí, la locura. Ahí sí percibimos que teníamos en las manos la opción de ser campeones del mundo. Por primera vez?

¿Guarda algún recuerdo físico de aquel día para la historia?

Sí, todos tenemos la réplica de la Copa del Mundo, yo incluso tengo dos. La Federación nos dio primero una más chiquita; y luego pedimos una que tuviera casi el mismo tamaño que la real. Era algo que estábamos inmensamente orgullosos de haber conseguido y que queríamos llevar a nuestras vitrinas personales. Luego también conservo camisetas de los compañeros de la selección y las famosas vuvuzelas que llevaron mis amigos a Sudáfrica. Soy un afortunado de tener muchos recuerdos de aquella experiencia y pronto me gustaría compartirlos en un museo en Tenerife. Y tengo también muchos otros, más emotivos y especiales, que podré enseñar en casa a mis hijos en el futuro.

Hablemos del presente. ¿Le convence la convocatoria de Luis Enrique?

A mí me hubiera gustado que llevase a ciertos compañeros con los que he tenido el placer de jugar, por ejemplo Sergio Ramos o Thiago. También creo que Silva podía haber aportado cosas. Yo desde luego lo habría llevado. A mí sí me hubiera gustado ver a ese tipo de jugadores, también a Kepa, al que considero un grandísimo portero. Pero ser seleccionador es muy complicado y él ha llevado a quienes consideraba mejores en estos momentos. Yo quizás también habría premiado la gran temporada de Aspas, pero es una responsabilidad y difícil elegir entre un abanico amplio de tantos jugadores talentosos. Al final solo pueden ir 26 y le deseo lo mejor a Luis; ojalá pueda conseguir ganar el Mundial con este grupo que él ha elegido.

En la selección de Luis Enrique me faltan Ramos y Thiago, pero él es el seleccionador y el que decide

Y de todos los futbolistas que van a disputar este Mundial de Catar, ¿cuál diría que es el mejor con el que ha jugado? ¿Messi?

Es Messi, sí. Decir que he podido jugar a su lado y sumar títulos juntos es un gran orgullo. Para mí es el mejor jugador de todos los tiempos, sin ningún género de dudas. Es algo de lo que me siento absolutamente orgulloso y privilegiado.

Entonces si no ganase España, ¿va con...?

Yo voy con España. Luego evidentemente pues sí me gustaría como dice mucha gente que Leo pudiera conseguir el Mundial; o que avanzara Inglaterra hasta la final porque es un país del que tengo y conservo muy bonitos recuerdos. Pero si te digo la verdad si España queda eliminada, para mí el Mundial pierde toda la esencia. Yo tengo esa ilusión, que sea la selección la que consiga la Copa.

Hace poco tiempo tenía usted la ocasión de conocer a Pedri. ¿Qué detectó en aquel encuentro?

Para mí era como verme reflejado en un espejo porque está en la misma situación en la que estuve yo. Tuve también la ocasión de conocer a su familia, a su hermano. Y a Pedri lo vi increíble. Le vi parándose con toda la gente que había por fuera, dándoles cariño, hablando con las personas... y era eso, verme reflejado en un espejo porque yo era como él. Yo intentaba socializar con todas las personas, no solo con los futbolistas sino también con los empleados. Desde los cocineros que te atienden por la mañana; a la gente de lavandería o seguridad. Veo ese mismo comportamiento en él, en su familia. Y le deseo lo mejor. Incluso tuvo el detalle de regalarle la camiseta a mi hijo, que se la había pedido. Pasamos buenos momentos juntos y vi eso que te cuento: a un chico humilde y con valores, como así demuestra cada vez que tiene la ocasión. Le deseo lo mejor, de verdad. Es decir, que pueda ganar el Mundial. Ya jugarlo va a ser dar un paso al frente, como lo fue la Eurocopa; y desde luego que conseguir un título para Pedri con la edad que tiene sería ya la confirmación definitiva de que va para grande.

El día de la final de Sudáfrica había mucha carga de tensión y un nerviosismo muy difícil de gestionar

¿Qué le aconsejó?

No hace falta darle consejos. Obviamente es importante el entorno que tú tengas a la hora de avanzar, sobre todo cuando eres anónimo y te pasa todo de repente. Como le ha pasado a él, que ha pasado de jugar en Segunda a ser elegido el mejor joven de Europa en solo 12 meses. Le están pasando muchas cosas que suceden deprisa, rápido, que no son fáciles de gestionar. Ahí si no tienes un buen entorno de familia y amigos, que te genere tranquilidad... pues es complicado. Porque ya pasas a vivir en otro escenario donde es imposible ir donde ibas antes, comer donde lo hacías antes porque estás en el foco, te paran, te piden fotos... Aunque no lo parezca sí es una situación difícil y yo puedo decirlo porque la he vivido.

¿Qué supuso para usted ganar el Mundial?

La Copa pesa, eh. Y no solo es una metáfora [ríe]. A pesar de que es chiquita, pesa bastante y tenerla en tus manos... No te lo acabas de creer. Yo cuando la tuve en mis manos por primera vez tuve el recuerdo de grandes leyendas que la levantaron antes: Matthaus, Maradona, Cafú... Evidentemente es el título que más te marca porque es el más prestigioso de todos.

¿Veremos la réplica en su museo?

Es un proyecto que tenemos en mente. He tenido la suerte de coincidir con grandísimos jugadores de talla mundial cuyos objetos darían todavía más realce al museo. He podido coleccionar botas, guantes, camisetas, trofeos... Es un plan que puede resultar de interés y a corto plazo queremos materializarlo en Tenerife.