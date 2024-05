Jovan Kljajic, jugador del Granca: "Debemos centrarnos en no cometer errores y no en los arbitrajes"

El escolta del Dreamland Gran Canaria, Jovan Kljajic, compareció esta mañana en la sala de prensa del Arena en la previa del choque de este viernes (20.30 horas) ante el Girona, con la resaca de la reciente derrota en el Palau ante el Barça, después de ir ganando de 20 puntos. El montenegrino reconoció que "dolió mucho esa derrota, pero toca pasar página ya que en dos día tenemos el siguiente partido y en definitiva esto es baloncesto, en algunos partidos te tocará ganar y en otros perderás". "Contra un rival como el Barça cada error que cometimos nos castigaron, tuvimos el partido en nuestras manos pero no pudo ser, esperemos que el próximo partido ante ellos sea mejor y les podamos ganar", añadió el jugador, no sin reconocer que tras no poder anotar esa última canasta en el tiempo reglamentario, hizo que "esa noche dormí poco".

En cuanto a la semana que le queda por delante al equipo para cerrar la temporada regular con dos encuentros en tres días ante el Girona y el Granada, Kljajic considera que: "Tenemos a nuestro favor que ante el Girona jugamos en casa y es un partido muy importante para nosotros y después nos espera el Granada, que en principio será más difícil porque tenemos que viajar. Dependerá también del cansancio porque tendremos que jugar dos partidos en tres días, pero esperamos que ambos salgan bien. Estamos centrados de momento solo en el partido ante el Girona, que es un rival duro, ante el que nos costó mucho jugar en la primera vuelta".

Revancha ante el Girona

Física y mentalmente el equipo llega a esta recta final del curso sabiendo que tienen que hacer su "trabajo, tenemos que estar preparados en cada partido, empezando por estar centrados en cada entrenamiento, debemos de saber que el equipo tiene mucha motivación de cara al Playoff, en parte por la eliminación de la Eurocup, queremos pasar esa página haciendo un buen papel en la ACB".

Del rival, el Girona, recuerda que la derrota sufrida en tierras gerundenses en la primera vuelta "fue dura, el equipo de cara a este partido está completo en cuanto a jugadores, vienen de ganar al Baskonia y tenemos que tener mucho cuidado con su ataque haciendo un buen trabajo con nuestra defensa".

Jovan reconoce que están "mirando de reojo los resultados de los partidos del resto de equipos y sus calendarios, pero lo más importante es centrarnos en nosotros, porque necesitamos ganar nuestros dos partidos para tener esa opción de ser cabezas de serie, para nosotros es una prioridad, pero lo más importante es centrarnos en nuestro trabajo y no pensar tanto en lo que puedan hacer los demás".

AJ y Brussino

En cuanto a su capacidad para aprovechar sus minutos en pista que han crecido considerablemente debido a la ausencia de AJ Slaughter en los últimos partidos por motivos familiares, el montenegrino quiso aprovechar el momento para enviar un mensaje de ánimo para su compañero y su familia. Reconoció que está cogiendo "más confianza con los minutos que me está dando Jaka (Lakovic), pero soy consciente de cual es mi rol, me toca cubrir esa ausencia de AJ de la mejor manera posible".

Kljajic no pierde tiempo en pensar en su rol durante el año que viene en el Granca, porque como bien dice el montenegrino: "Nos queda lo más importante de la temporada y estoy centrado en el trabajo que tengo que hacer para hacerlo lo mejor posible".

El jugador balcánico agradeció el esfuerzo de su compañero Nico Brussino para ser de la partida a pesar de su lesión, ante el Barça: "Estuvo trabajando con los médicos y no supimos hasta poco antes del partido si iba a poder jugar, pero que nos diera su apoyo y ese esfuerzo por estar allí, para nosotros significó mucho y por eso salimos como lo hicimos en el partido en el Palau".

Para Jovan el igualar el récord de las 15 victorias como local en una temporada en caso de vencer el viernes al Girona "es un reto para nosotros, estar con nuestra afición es algo que siempre nos ayuda, son nuestro viento en la espalda, nos apoyan siempre y haremos todo lo posible por igualar ese récord".

El montenegrino rehusó hablar de los arbitrajes a lo largo de la temporada que ha recibido el Granca: "Tenemos que centrarnos en hacer bien nuestro trabajo y no mirar tanto los arbitrajes y si nuestros errores, porque prácticamente en el Palau tuvimos el partido ganado y lo perdimos por nuestros errores". "Nos cuesta siempre un poco más ganar fuera de casa y cuando lo hacemos tenemos buenas sensaciones, pero la verdad es que en el Arena contamos siempre con el apoyo de la afición, nos sentimos cómodos y jugamos mucho mejor que fuera, además los viajes son difíciles y puede que también influya un poco más".

