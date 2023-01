«Me siento orgulloso de que sean muy buenas personas»

¿Qué diagnóstico hace de la cantera del Granca?

Prefiero que las notas las pongan desde el exterior. Tenemos que aceptar la autocrítica. Se está reflejando el buen trabajo con la inclusión de los chicos en el primer equipo –Olek, Khalifa, Mutaf, De la Torre y Jovan–. No recuerdo cinco canteranos desde la época en la que estaba yo en la primera plantilla [ríe]. Salvo el Joventut este nivel de canteranos es muy complicado tenerlo en una primera plantilla. Pero tenemos que mencionar también a los chicos que ayudan en el día día y durante la pretemporada. Adrián Del Cerro, Miguel Serrano, Aitor Etxeguren, Alberto Redondo... son jugadores que están ahí. No hay prisas. A Edy [Tavares] le pasó que entrenó un montón y fíjate ahora donde está.

¿Por qué no llega el jugador de la Isla a la ACB?

Hemos tenido a Javi López y a Fabio Santana por último. Es verdad que es un reto que hay que superar y en ello estamos. Queremos llegar un acuerdo con la Federación para que todos los clubes de la Isla sean parte del Gran Canaria como el club referencia. Yo jugué en el Santa Brígida y en el Heidelberg, me siento orgulloso porque coincidí con Himar Ojeda y Pepe Clavijo, pero el Granca fue el que me puso ahí. En cadenas de formación hay que trabajar para que lleguen a lo más alto.

¿De qué se siente orgulloso como parte del club?

Creo que trabajamos muy bien en el apartado social. El equipo femenino crece cada día más con la labor de Rosi Sánchez; las escuelas que tenemos alrededor de la Isla para transmitir unos buenos valores a través del deporte, trabajo en equipo y evitar cuestiones como el sedentarismo entre los más pequeños. Tenemos el proyecto SUMA, hacemos muchas acciones solidarias... es una parte que a mi me encanta destacar del club.

¿Cómo es su día a día?

Pues si contamos a los niños del proyecto SUMA hay casi mil personas que controlar. Imagina el trabajo que da arrancar eso. Algunos clubes tienen el respaldo de Fundaciones pero nosotros no, aquí está englobado en una oficina de cantera. Hay 60 trabajadores que hay que gestionar el día a día. Después está la parte de revisar los visados de los jugadores, los contratos, gestión de los desplazamientos de los equipos, de las licencias... gestiones que parecen tontería pero que ocupan mucho tiempo. No me aburro nada, ya te digo.

¿Diría que tiene un ojo especial para captar talentos?

No lo sé. Es mi trabajo y me gusta mucho. Empecé aquí después de una etapa en la que se había trabajado muy bien. Me vine a la memoria el curro con Tavares y Petit Niang con Raúl, que lo conozco de toda la vida. Después estuvo Pablo Melo, que también es una persona que conoce mucho y ha tenido una incidencia directa. Yo no me puedo atribuir el mérito de que sean buenos por sí solos. Gabi Alonso les ha entrenado a todos. En los despachos yo ficho, pero después hay más cosas. El trabajo de Suli para que sean buenas personas, en la educación de estos niños. Son educados y con humildad. Me gusta ver eso, me siento orgulloso de que sean muy buenas personas más allá de que sean profesionales.

Estos chicos brillan porque detrás está el trabajo de Suli en lo personal o Gabi Alonso en el deportivo

¿Cómo consigue ficharlos?

Nosotros a diferencia de los grandes clubes no tenemos prisa en que los pibes exploten. Olek estuvo probando con el Real Madrid, Jovan con el Barça... nosotros lo traemos aquí y les forjamos a fuego lento. Hay que saber ver lo que ellos no ven porque quieren rendimiento inmediato.

¿Le pongo en un compromiso si tiene que resaltar a lo más destacado de la cantera?

Un poco. Hay muchos ejemplos de que son unos cracks todos los que se ponen la camiseta del Granca. Pero yendo a lo fácil pues hombres como Edy Tavares o Joel Freeland porque jugaron en la NBA serían los de mayor relumbrón e impacto. Ojalá lo mejor esté por llegar [ríe]. Aprovecho y recuerdo también a los Christian Díaz, Óscar Alvarado, Ale López... están ahí.

¿Es la NCAA una barrera con la que combatir en estas edades de formación?

Ahora está el ejemplo de Santi Aldama, pero es que él está hecho de otra pasta. Tiene unos padres excelentes y el trabajo del Canterbury le ha llevado ahí. Está el enfoque de combinar los estudios con el deporte que en España es un debe. Aíto García Reneses apostaba mucho por este plan, pero no se ha llevado a cabo. Es que a veces los colegios te ponen problemas si los chicos apuestan por su carrera deportiva. Tengo una sobrina allí jugando y me siento súper orgulloso de ella, pero montón de los que se van a Estados Unidos después les cuesta ser profesionales si quieren regresar a España. Eso es algo que nosotros intentamos hacerles ver a los chicos para que no se vayan del club.