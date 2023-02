El Granca se cae de su nube ante un hambriento Hapoel Tel Aviv (92-70)

Nada hacía presagiar el descalabro sufrido por el Granca en su visita al Hapoel Tel Aviv. Los hombres de Jaka Lakovic llegaban a la cita en su mejor momento del curso, plenos de confianza, pero sin la concentración necesaria para enfrentarse a un rival hambriento que prácticamente dejaba finiquitado el choque en el primer cuarto, tras endosar un parcial de salida de 11-2 que les llevó en volandas hacia el triunfo final por un sonrojante 92-70 a su favor.

Lo de los amarillos ha sido un no poder de principio a fin, incapaces de contener a la batería de interiores hebreos, encabezados por un imparable Chinanu Onuaku y que sufrieron para minimizar el acierto de sus interiores, con Xavier Munford y Jordan McRae castigando cada error claretiano.

Miquel Salvó, John Shurna, Ferran Bassas y Olek Balcerowski evitaron un descalabro mayor en el último cuarto, en un partido en el que el rojo impuso su ley en la tercera derrota claretiana del curso.

El Granca aterrizaba en Tel Aviv con la ausencia de Nico Brussino y de Oliver Stevic, con la vitola de ser el equipo más en forma de la Eurocup, para disputar un choque ante el Hapoel en medio de un ambiente espectacular. La afición israelí, puesta en pie rendía un sentido homenaje a las víctimas del terremoto de Turquía y Siria, aplaudiendo sin parar durante un minuto, en los prolegómenos del encuentro.

Dominio aplastante

El dominio de los israelitas era aplastante en el arranque del choque, con un Granca desacertado en ataque, con tan solo dos puntos anotados por AJ Slaughter en una penetración a canasta y que encajaba por contra un parcial de 11-2, por obra de Munford, McRae y Onuaku, que obligaba a Lakovic a detener el partido, para despertar de su letargo a sus jugadores, con casi seis minutos todavía por jugarse.

Los claretianos no quitaban la tapa del aro israelí y el Hapoel aprovechaba para dinamitar el choque en un primer asalto sin presencia alguna en ataque de los claretianos, que sufrían el acierto de J'Covan Brown y de Onuaku, quien con su estilo de cuchara desde la línea de castigo se mostraba sorprendentemente efectivo, además de ser imparable en la pintura por los interiores grancanarios.

Ferran Bassas y Jovan aparecían en escena en la recta final del primer cuarto para maquillar el resultado (26-12), con un triple del montenegrino incluido, que suponía el fin de una mala racha desde fuera del perímetro de los amarillos que habían fallado los siete lanzamientos exteriores anteriores.

Ajustes

La segunda manga arrancaba con un intercambio de triples entre el Hapoel, que inauguraba el asalto con un acertado Munford, que encontraba respuesta inmediata de los amarillos con Benite y Jovan sumando un parcial de 0-6, que obligaba a Danny Franco, el técnico local, a parar el partido ante el cambio de inercia de los insulares.

Lakovic movía sus piezas, ajustaba la defensa y encontraba a John Shurna desde fuera del arco, pero el Hapoel mantenía a raya los intentos de remontada de los amarillos, que no terminaban de encadenar un parcial que les permitiese compensar su mal acierto en el arranque del choque, llegándose al ecuador del choque con un abultado 47-31 favorable a los locales, que doblaban en la batalla por el rebote a los claretianos.

Sin capacidad de reacción

La situación no mejoraba para los intereses claretianos en el arranque de un tercer cuarto en el que Munford aprovechaba una puerta atrás para aumentar la diferencia hebrea en el marcador. El Granca seguía negado sobre la pista, sin elegir las mejores opciones en ataque, desacertados en el tiro y sufriendo en la pintura ante el poderío de Onuaku.

Más de cuatro minutos tardaban los insulares en inaugurar su casillero de puntos en el tercer acto con una canasta de Olek Balcerowski, pero el Hapoel imponía su ley en la pista, dominando el juego bajo los dos aros, con McRae haciendo estragos en el aro claretiano y minimizando el acierto desde fuera del arco de Albicy y AJ Slaughter.

El Granca seguía sin presentarse en el Shlomo Group Arena, ante un Hapoel hambriento y espoleado por su afición, que bailaba a los claretianos en su peor partido de la temporada en la competición europea. Ferran Bassas y John Shurna tiraban de orgullo en la recta final del asalto para llegar a los 10 últimos minutos con 23 puntos de desventaja (70-47).

A pesar de su amplia ventaja, los hebreos seguían sin soltar el pie del acelerador. Tokotó mataba el aro rival en la reanudación del juego y Hoard y Munford minimizaban el acierto de Salvó y seguían desangrando a un Granca incapaz de ser competitivo ante un rival que seguía mostrándose superior en todas las facetas del juego a los hombres de un Jaka Lakovic que desesperado paraba nuevamente el juego en busca de poder maquillar un resultado doloroso para el técnico balcánico.

Sin concesiones

Ferran Bassas y John Shurna no bajaban los brazos y tiraban del carro claretiano y Danny Franco no dudaba en parar el partido con 81-60 a su favor para reajustar su equipo y no hacer concesiones a los amarillos. Por su parte Lakovic, daba minutos a todos los canteranos en pista, repartiendo esfuerzos con la mente en el choque liguero ante el Valencia Basket, ante la imposibilidad de levantar un partido muerto desde el final de la primera mitad.

La afición israelí disfrutaba con cada acción de ataque de su equipo que seguía martilleando el aro de un Granca que sólo esperaba el final de un calvario que le llevaba a perder su primer partido en Eurocup desde el pasado mes de noviembre de forma contundente y dolorosa para los insulares, que maquillaban el resultado final gracias a un triple de Olek Balcerowski que cerraba el definitivo 92-70.