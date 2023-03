Lakovic: "Agradezco las palabras de apoyo de todos los entrenadores"

El entrenador del Granca, Jaka Lakovic, no quiso entrar a valorar en profundidad el estado actual de los recursos planteados por el club para intentar que pueda sentarse en el banquillo para dirigir al Betis en el próximo partido de la ACB, afirmando que "no deberíamos hablar mucho del caso, porque está aún abierto y debemos esperar a que se resuelva". No obstante, el esloveno aprovechó para agradecer públicamente el apoyo público que ha recibido del resto de entrenadores de la ACB, quienes han manifestado que su sanción fue "muy desproporcionada".

Tras tener que seguir el derbi canario en las gradas del Santiago Martín, recupera su lugar en el banquillo mañana miércoles (20.00 horas, DAZN), en el último partido de la temporada regular de la Eurocup, donde le espera el Veolia Towers Hamburg alemán, un equipo que "quiere jugar rápido, que rebotea muy bien y que han tenido cambios durante la temporada". El preparador balcánico puso el punto de mira sobre la figura de "Yoeli Childs", recordando que "en los últimos partidos ha tenido una media de siete rebotes por partido". Lakovic se mostró preocupado por el juego "físico" de los alemanes, lo que les obligará a tener que "jugar buenas defensas y acabar las defensas con buenos rebotes defensivos, porque eso nos dará oportunidad para correr y coger confianza durante el partido". En cuanto a la importancia del resultado del partido, el esloveno recordó que "ya sabemos que hemos conseguido el primer puesto en nuestro grupo, pero aún está por decidir el primer puesto en general y con eso, también está en juego el posible factor cancha hasta el final de la Eurocup". "Nos interesa utilizar este partido para construir y mantener sensaciones para los jugadores que han jugado menos, para que tengan minutos y oportunidades, aprovechar este partido para intentar mejorar", recalcó. "Será un partido en el que debemos preparar las rotaciones bien y mantenernos fieles a ese planteamiento", reconoció el entrenador claretiano, para el que es importante "hacer un buen partido", y "pensar ya en la preparación del partido del Betis también, porque después del miércoles no puedes hacer carga tras el partido". "El partido del Betis también lo vemos como una final", reconoció el estratega balcánico. Bursaspor o Bourg en octavos Lakovic reconoció estar mirando ya de reojo al grupo A de la Eurocup, ya que "está claro quién podría ser nuestro rival, si Bursaspor pierde, ya sabemos que serán ellos nuestro rival, si no podría ser el JL Bourg francés". En cuanto a su valoración de la reciente derrota en el derbi canario ante el Lenovo Tenerife, reconoce que han hablado "en el video del pospartido de algunas situaciones que deberíamos hacer mejor". Considera que no se ha ganado en gran parte por "mérito del rival", pero considera que "el equipo debería salir con sensaciones positivas y teniendo en mente que estamos yendo a más". "Hicimos un buen partido, sólido y disputado, en momentos muy físico y esas cosas deberían fortalecernos", concluyó. Considera la incorporación de Michael Carrera como "rápida y positiva", reconociendo que el venezolano ha tenido "un buen impacto dentro de nuestro juego, pero más con su mentalidad positiva y su disposición a ayudar en cualquier cosa". "Estamos encantados con él", resaltó el balcánico al tiempo que reconoció que el regreso de Damien Inglis está cerca. "Ha empezado a hacer cosas en la pista y speramos que, más pronto que tarde, se pueda incorporar en la dinámica de equipo y empiece a coger ritmo para ayudar al equipo", declaró el responsable del banquillo claretiano".