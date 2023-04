«La clave estuvo en los 12 puntos del tercer cuarto»

El Granca alcanzó la centena de puntos anotados, pero para gusto de los técnicos de baloncesto, a veces alejado de la visión del aficionado, que prefiere el espectáculo ofensivo, para Víctor García la clave para ganar el Joventut estuvo «en los doce puntos del tercer cuarto», en referencia a los encajados por el equipo rival. Una entrega defensiva que para el segundo entrenador, que ayer completó su sustitución a Lakovic en los cuatro encuentros de sanción que cumplió ya el esloveno, ayudó a la afición para «que el ambiente sea mejor y la gente se lo pase también mejor».

«Cuando la gente se lo pasa bien se nota. Muchos jugadores han sumado y están todos preparados para el nivel mental que hace falta para jugar tantas veces durante la semana, porque a veces cuesta hacer ese esfuerzo mental. Esto no para y vamos a Zaragoza, porque allí ha perdido el Madrid, el Barca, etc. Ahora hay que pedir el mismo nivel», añadió el técnico sobre el futuro.

Además, García puso en valor el triunfo de ayer: «Sabíamos la dificultad que tenía el partido porque estábamos con una victoria de diferencia. Tenemos partidos fuera y tenemos que jugar partidos con equipos que están luchando por el play-off y por no descender. Hay que seguir manteniendo el nivel».

«Damien hizo solo un entreno y que nos dé esa intensidad es algo increíble por su parte», resalta

En cuanto a la vuelta de Inglis remarcó: «Es muy difícil lo que ha hecho Damien y creo que nos ha ayudado. Ha trabajado mucho con el cuerpo técnico y médico para llegar lo antes posible. Hay dos partes, la de nuestro cuerpo técnico y la del jugador. Solamente ha hecho un entreno con el equipo y que vuelva y que nos de cosas con esa intensidad es increíble. Nos estaba ayudando defensivamente con jugadores como Brodziansky».

«Todos conocemos a AJ. Le queremos como es. Es un jugador súper comprometido y que siempre da la cara. Valoramos muchísimo como lo hace en defensa. Es nuestro referente en ataque y nos ayuda con su solidez defensiva. No estamos más contentos hoy –por ayer– que otros días. Sus decisiones son esas, no se esconde. No vamos a descubrirle ahora», sentenció.