Jaka: «El título da sentido a todo nuestro sacrificio»

El entrenador del Gran Canaria, Jaka Lakovic, confesaba que haber ganado la Eurocup representa su «momento más dulce» tras meses de «mucho sacrificio» al frente de un equipo que esta temporada «ha hecho más kilómetros que ningún otro en el mundo, incluidos los equipos de la NBA».

En la rueda de prensa posterior a la final, el técnico esloveno felicitaba a su plantilla por la victoria ante el Turk Telekom Ankara, que otorgaba al club claretiano su primer título continental. Se declaró «muy feliz por el equipo, por la labor del cuerpo técnico, la directiva y por la afición».

«Quiero dar las gracias a la familia, a mi mujer por su comprensión. Hemos estado tanto tiempo conviviendo con la plantilla que hemos estado bastante tiempo ausentes para los nuestros. Tenemos el título que ha dado sentido a todo este sacrificio», apuntaba el preparador amarillo.

«Este equipo genera orgullo», continuaba. «Hay muchos jugadores en estas competiciones que pueden ganar trofeos individuales, pero el Gran Canaria ha demostrado ser el mejor equipo, en el sentido literal», explicó.

Para el entrenador, «ahora toca celebrarlo» y luego será el momento de hablar de las opciones del equipo en la Liga Endesa: «Vamos puente a puente: ya nos clasificamos para el Playoff, ya veremos hasta dónde podemos llegar en la ACB». «Hay que reponerse un poco para poder dar un poco más de guerra esta temporada», afirmaba visiblemente emocionado.

«Vamos a celebrarlo, seguro. Una de las promesas que hicimos en el vestuario si ganábamos este título era que nadie podía acostarse a dormir antes de que salga el sol, porque sino hay multas», relataba Lakovic entre risas.

El esloveno piropeaba a John Shurna, con el trofeo de MVP a su lado: «No ha entrenado ningún día después del partido del Girona el domingo, estábamos muy preocupados por su posible ausencia, pero John me comentó que hoy –por ayer– es la final y esto no me lo voy a perder para nada, aún así no estaba seguro, pero él siempre da el 100% para el equipo, en cada entrenamiento y un día lo tiene que cobrar y por fin lo ha cobrado».

Si alguien merecía esta segunda oportunidad tras vivir en primera persona hace ocho años la primera final ante el Khimki, ese es Víctor García, el entrenador asistente de Jaka Lakovic. En su opinión, lo vivido ayer en el Arena «parece un sueño, probablemente sea irrepetible el tener la oportunidad de jugar otra final a partido único y hacerlo en casa, es algo idílico».

El grancanario tenía además palabras de agradecimiento para su afición, reconociendo que «la gente ha estado fantástica». «Sabíamos que el partido iba a ser durísimo y no queda otra ahora que disfrutarlo, sobre todo para la gente que lleva muchos años siguiendo al equipo y que ha vivido todo el camino recorrido hasta aquí, poder disfrutar de esto en casa, no tiene precio», afirmaba.

Víctor García reconocía que el Granca ayer atravesó «momentos complicados porque ellos son un equipo duro». «Sabíamos que tarde o temprano iban a volver al encuentro a pesar de las desventaja, y al final hubo habido momentos de presión en los que hemos sabido aguantar. Estuvimos de 10».

«Dejarles al final en 12 puntos en el último cuarto ha sido la clave de nuestro triunfo, agarrarnos a esa solidez defensiva incluso cuando no hemos estado acertados en ataque», concluía el grancanario.