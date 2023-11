Baskonia - Dreamland Gran Canaria: Y Dusko le dijo a su discípulo...

El sargento Dusko contra su exsoldado Jaka. El irascible Ivanovic, que el viernes abría su cuarta etapa en el banquillo del Cazoo Baskonia con un triunfo ajustado en la Euroliga frente al Partizán de Belgrado, vive esta tarde (16.00 horas, Movistar Deportes 3) su reestreno en la Liga Endesa frente al Dreamland Gran Canaria de Lakovic, al que tuvo como jugador en su etapa en el Barça. El maestro contra el discípulo en un duelo importante para ambos. Para el cuadro vitoriano, un triunfo significaría el despegue después de su discreta trayectoria con Joan Peñarroya; para el conjunto claretiano, la victoria serviría para alejar los fantasmas que le persiguen en la competición liguera actuando de visitante (tres de la cuatro derrotas que suma han llegado lejos de la Isla).

Lakovic todavía recuerda el año y medio largo que estuvo a las órdenes de Ivanovic en el Barça, hasta que el serbio era cesado y reemplazado por Xavi Pascual en la temporada 2007-08. «Estuve con Dusko casi dos temporadas como jugador y aprendí mucho», señalaba el esloveno.

Vivió en sus propias carnes el grado de exigencia de uno de los técnicos más refutados del baloncesto europeo: «Es un poco la línea roja de la filosofía de Dusko. Un 70% del juego son cosas que no se dan con talento, sino con esfuerzo, y si no estás dispuesto a hacer este 70%, el otro 30% no sale adelante».

«Hay que hacer un gran esfuerzo y aportar intensidad cuando uno está en la pista, para luego sacar ese talento que cada uno tiene», añadía el técnico del Granca a la hora de hablar del trabajo que exige a los suyos el que hoy se sentará en el banquillo rival.

Por eso, Jaka Lakovic advertía a la hora de analizar el choque de hoy ante a la escudra baskonista que «el encuentro no irá tanto en la línea táctica, sino en la línea del esfuerzo y del trabajo continuo».

Bajas

Este duelo entre el Baskonia y el Granca tenía un aliciente especial para los aficionados del conjunto claretiano. En teoría, suponía el reencuentro con uno de los ídolos de la marea amarilla hasta la temporada pasada. Hablamos del canterano Khalpha Diop, que después de ser pieza fundamental en la gran temporada que realizaba el Granca, rubricada con el título de la Eurocup, hacía las maletas camino de Vitoria en busca de mayores retos deportivos en su carrera.

Pues bien, salvo sorpresa de ultimísima hora, habrá que esperar al partido de la segunda vuelta en el Arena para ver al pívot senegalés medirse contra el club que lo formó como jugador. La culpa, la lesión de espalda que padece y que lo ha dejado sin participar con el cuadro vitoriano en los últimos encuentros.

En el bando claretiano, otra ausencia de gran importancia. Hablamos de la baja por lesión de John Shurna, quien en el encuentro del miércoles de la Eurocup sufría una rotura del gemelo interno y del sóleo que le tendrá más de un mes en el dique seco. Lo más normal es que el club acuda al mercado para paliar este contratiempo.