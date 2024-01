El último fichaje del Dreamland Gran Canaria, Amar Gegic, fue presentado esta mañana en las oficinas del Grupo Newport, una incorporación que Willy Villar, director deportivo claretiano, calificó como de "viejo conocido", recordando que la temporada pasada "tuvimos que jugar varias veces contra él -como jugador del París-, incluso en los cuartos de final de la Eurocup". Del jugador destacó su juventud y sus cualidades, "por un lado, su físico y, por otra parte, su polivalencia, ya que considero que puede jugar en varias posiciones".

En cuanto a los motivos que han llevado al club a decidirse finalmente por incorporar a un nuevo jugador a la plantilla, el máximo responsable de la parcela deportiva de la entidad claretiana apuntó a que "la acumulación de partidos al no haber este año ventanas FIBA, unido al objetivo ambicioso por el que estamos peleando este año, valoramos que en el juego interior teníamos siete jugadores para dos puestos, mientras que en el juego exterior teníamos el mismo número de jugadores, pero para tres puestos". "Es un jugador que por su polivalencia nos va a ayudar a refrescar al equipo, a sumar y no es ninguna revolución, además veremos si nos podemos aprovechar de su ambición y de su talento", añadió Villar antes de pasarle la palabra al jugador.

Por su parte Amar Gegic afirmó que aunque "todavía no sé hablar en español, pero me gustaría aprender, llevo aquí siete días y vengo a un equipo que lleva varios años obteniendo grandes resultados y vengo con la intención de aportar mi granito de arena para intentar ganar todo lo posible". El bosnio destacó en su alocución que el club ha mantenido "el núcleo del pasado curso" y reiteró que viene a la Isla para "ayudar y sumar".

El jugador se mostró contento con la acogida de todos sus compañeros, del cuerpo técnico y del club en general y mostró su voluntad de "aportar una energía diferente en defensa y día a día se podrá ver lo que puedo ofrecer en ataque, generando para otros compañeros o tomando una iniciativa anotadora, siempre dependiendo de como puedo ayudar al equipo".

En cuanto a su polivalencia, Gegic no mostró ninguna preferencia sobre la posición en la que se pueda mostrar más cómodo, el bosnio incidió en que su única voluntad es la de "ayudar al equipo a ganar, me es indiferente jugar de uno, de dos o de tres, donde más pueda ayudar al equipo es donde más cómodo me siento".

El nuevo exterior claretiano considera que está "listo para jugar ante el Valencia si así lo estima el entrenador". "El año pasado este equipo, con ciertos cambios, ganó la Eurocup y este año también tiene opciones". El bosnio destacó la "química" que existe en el seno del equipo, "es un equipo que quiere ganar y que no se conforma con jugar un buen baloncesto", agregó.

Gegic reconoció que antes de aceptar la oferta del Dreamland conversó con Roko Prkacin, con quien coincidió en la Cibona y con otros jugadores, reconociendo que fue "una de las razones por las que acepté venir aquí, porque no escuché ninguna palabra mala sobre el club". "Está siendo el primer año de Roko en el club, se está adaptando, pero se siente muy cómodo en la Isla y fue otra razón de peso para venir aquí", concluyó.