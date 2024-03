El Granca confía en que Jaka Lakovic salga indemne

Después del varapalo que supuso la sanción de cuatro partidos a Jaka Lakovic la temporada pasada por su expulsión durante el duelo en tierras andaluzas contra el Covirán Granada de la Liga Endesa, en las altas esferas del Dreamland Gran Canaria confían en que el máximo responsable del banquillo amarillo esta vez salga indemne después de que los árbitros le sacaran de la pista en el derbi del pasado domingo en La Laguna ante el Lenovo Tenerife, que se saldó con una derrota visitante con polémica arbitral.

Por lo pronto, a cuatro días del choque contra el Valencia Basket en el Arena, no hay pronunciamiento al respecto por parte del juez único de Competición. Y estando en plena Semana Santa, si finalmente dictamina que la acción del esloveno es merecedora de ser penalizada con partidos, incluso podría empezar a cumplir la pena en la siguiente jornada de la Liga Endesa.

Dos foros diferentes, el mismo mensaje esperanzador abogando por la amnistía de Jaka Lakovic después de un duelo de rivalidad regional que generó mucho revuelo en las filas del Granca. Hablaba Sitahpa Savané, presidente del club claretiano. Según algunos medios, el mandatario, muy duro en sus consideraciones con los colegiados del derbi en sus redes sociales y posteriormente con un comunicado oficial elevando una queja formal a la ACB, mantuvo un encuentro en Barcelona el pasado lunes con el director de arbitraje de la Liga, Martín Bertrán.

Savané posa en el pasillo de las leyendas junto a las tres elásticas de la mítica 'BMV' / LP / DLP

Tahp, en los micrófonos de Radio Marca Gran Canaria, respondía con un «no» rotundo al ser cuestionado sobre si esperaba sanción para Lakovic: «La aberración fue lo del año pasado en Granada. Creo que lo ha visto todo el mundo. Todavía no me encuentro una persona en el mundo del baloncesto que haya dicho que era lógico esta sanción. Hemos visto a los entrenadores, aunque no se debería, que se les echa de partidos. La sanción más grande ya es que te echen de un partido. No hay mayor sanción para Jaka Lakovic que haberse quedado fuera de este derbi, que al final también perdemos. Ir más allá de sanciones, con este tipo de partidos, no creo que vamos. No es algo que me planteo escuchar».

Savané, quien no esconde que el técnico del Dreamland Gran Canaria «se equivocó» por las protestas que provocaron su expulsión, señalaba que el comunicado que hizo público el club anunciando una protesta formal ante la ACB por el arbitraje «era decir alto y claro lo que opinamos de todo lo ocurrido el domingo, tanto lo que nosotros hemos hecho mal como lo que consideramos que se hizo mal por otras partes».

«Multa y poco más»

Willy Villar comparecía un poco más tarde en los micrófonos de Ser Deportivos Las Palmas. El director deportivo del Granca recalcaba que el club no había recibido ninguna notificación de sanción, añadiendo que «tampoco la esperamos». «Estamos marcados por el precedente de lo que ocurrió el año pasado, y tendemos a pensar que todas las expulsiones acarrean sanciones de partidos, pero por suerte para nuestro deporte el 95% de estas expulsiones suponen una multa o poco más, en definitiva fue una expulsión de las típicas que no debe llevar a nada más», explicaba.

«No tuvieron la capacidad para dirigir bien este partido, estuvieron muy desacertados y salimos perjudicados», señalaba Villar sobre el arbitraje del derbi del pasado domingo en La Laguna.