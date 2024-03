La 'BMV' vuelve a la Isla y apuntan a ser talismanes ante el Valencia Basket

Albert Burditt, John Morton y Shaun Vandiver, la mítica BMV que sirvió de trampolín para asentar al Dreamland Gran Canaria en la ACB, ya se encuentra de regreso en su isla, donde recibirán un sentido homenaje de su afición en el Arena, el coliseo que sustituyó al Centro Insular de Deportes de Gran Canaria en el que vivieron sus noches de gloria como claretianos. Además, el club ha querido brindar un homenaje especial en el caso de la inolvidable tripleta, luciendo una equipación retro basada en la camiseta que lucieron en su mejor temporada como amarillos, en el partido de mañana ante el Valencia Basket (12.00 horas), en el que esperan ejercer de talismanes.

El más madrugador fue Shaun Vandiver. El de Chicago reconocía el pasado viernes por la noche, haciendo el esfuerzo de expresarse en español, reconocía que le encanta "regresar a Gran Canaria, guardo recuerdos hermosos y siento que la gente de aquí es mi familia". "Fueron solo dos años, pero muy hermosos, ahora nos toca vivir el domingo una jornada de emociones, porque Berni Hernández, Santi Aldama, Pepe Artiles, son mis hermanos y Manolo y Falo, son mis tíos", concluyó.

En la misma línea, John Morton, afirmaba que se siente "genial por volver a la Isla y poder ver como ha evolucionado todo". "Tengo ganas de ver al equipo, este es mi hogar, fueron tres años y fue donde pude explotar mi carrera, así que poder traer a mi familia a la isla, con su gente, es algo maravilloso para mí", explicó, al tiempo que recordó que los homenajeados formaron parte del "grupo que mantuvo al equipo en la ACB, fuimos los pioneros, quienes inspiraron a todos los jugadores que vinieron luego".

"Tuve grandes compañeros aquí y tuvimos éxito para que el club construyera sobre aquel equipo", reconoció Morton, para quien es un orgullo "ver en la web de la ACB que lo hicimos muy bien en aquellos años". "Vi el partido ante el Real Madrid y me preguntaba viendo estos pabellones?, ¿por qué no pude jugar yo ahí?, porque es maravilloso tener a tanta gente animándote y seguro que el equipo lo agradece, el simple hecho de ver el ambiente y escuchar a la afición cantar el 'Pío Pío', será muy emocionante", declaraba a su llegada al aeropuerto.

Albert Burditt era el último en llegar. Lo hacía hoy por la mañana, reconociendo que "hacía casi 30 años que no venía a la Isla, pero no se cuantas veces he hablado sobre mis años aquí, sobre lo bonitos que fueron". "Estoy encantado de estar de vuelta, de ver a la gente y de que mi esposa pueda formar parte de ello", afirmó al tiempo que reconoció que espera "mucho amor de los aficionados y también darles mucho amor, aunque algunos me conocerán y otros no".

"Tengo ganas de ver el nuevo pabellón, también de ver a John, a Shaun y a toda la gente del club, porque han sido una parte importante en mi carrera, porque todo comenzó aquí", se sinceró Burditt, para quien "volver y ver como ha crecido el equipo desde entonces, me permite alegrarme por ser parte de ello".

Las tres leyendas estarán presentes desde las 10.45 horas de mañana en la Zona Basket, en la entrada al Arena, para que todos los aficionados que lo deseen puedan recoger su autógrafo antes del partido ante el Valencia.

Suscríbete para seguir leyendo