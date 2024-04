Montero, ¿pitos o aplausos?: “Confío en que tenga un buen recibimiento”

La vuelta del escolta dominicano Jean Montero, que al principio del actual curso abandonaba de forma abrupta el Dreamland Gran Canaria después de una estancia poco fructífera en la entidad desde su llegada a la cantera amarilla en 2019, pone el morbo en el duelo que el conjunto claretiano disputa este domingo en el Arena (17.00 horas) frente al Morabanc Andorra, su actual equipo.

La respuesta que tendrá la grada con el talentoso jugador es una de las incógnitas. Si el pasado miércoles el presidente de la entidad isleña, Sitapha Savané, creía que el caribeño no iba a tener el mismo recibimiento que otros ex que han vuelto al Arena y que se decantaba “por los aplausos o la indiferencia”, este jueves se pronunciaba sobre el asunto un compañero que compartió cancha con Montero en su estancia en la Isla, donde no tuvo demasiado protagonismo: AJ Slaughter, quien se decanta por ofrecer un buen recibimiento a su excompañero.

“Tenemos muy buenos aficionados, le aplaudirán por el tiempo que estuvo aquí y por el tiempo que defendió la camiseta”, apuesta el jugón de Louisville. Sobre la problemática salida del dominicano hacia Andorra, el escolta amarillo piensa que “las cosas que pasan al margen de lo deportivo nunca se saben del todo”.

“Hace dos años pude entrenar bastante con él. Es un jugador con mucho talento, que escuchaba mucho y miraba a los veteranos. Hubiese estado bien poder hacer de mentor con él si se hubiese decidido a estar aquí, en la Isla», explicaba AJ.

Ya sobre el encuentro ante los andorranos, clave para los claretianos en la pelea por meterse en el Playoff e, incluso, hacerlo como cabeza de serie, Slaughter considera clave “ceñirnos a nuestro plan de partido y estar los 40 minutos enchufados”.

Después de la derrota del pasado fin de semana en Bilbao, alargando el Granca su mala racha lejos del Arena con cuatro partidos consecutivos perdidos en la Liga Endesa, AJ apuntó que resulta “genial”, volver al pabellón de Siete Palmas, donde los de Lakovic se sienten poderosos.

“Es genial estar de vuelta en casa, sobre todo en un momento tan importante de la temporada, con la carrera por el Playoff muy viva; es un partido importante y nos sentimos bien por poder jugar de nuevo junto a nuestra afición!, argumentaba el escolta.

Montero lanza a canasta ante un defensor del Girona. | | LUIS ALBERTO MARTÍ ARIAS / Santiago Icígar

“El ambiente en el vestuario es positivo. Después de la derrota en Bilbao, hemos podido ver vídeos y hacer sesiones de entrenamiento. El equipo está respondiendo bien. También ha habido tiempo para recuperar y descansar un poco en la semana, así que vamos muy motivados de cara al partido contra el Andorra”, señaló Slaughter.

El escolta intentaba explicar la diferencia de rendimiento que experimenta el Dreamland Gran Canaria cuando actúa de local y de visitante: “Fuera de casa nos cuesta seguir el plan de partido y estar concentrados los 40 minutos. En casa jugamos más concentrados y no nos cuenta tener esa concentración para mantenernos todo el partido al máximo nivel, enchufados, defendiendo bien. En los partidos de casa, nuestro ataque fluye más y tenemos mejores porcentajes”.

“Aún tenemos una oportunidad de hacer algo especial esta temporada, queda mucha tela por cortar, queda el Playoff aún, cuando acabe la temporada podré hacer un resumen”, analizaba AJ sobre la campaña del Granca. ¿Y sobre su futuro?: “No he pensado mucho en la siguiente temporada, pero todo el mundo sabe que mi familia y yo amamos estar en la Isla, sería maravilloso poder estar de vuelta el año que viene”.

Este domingo, el Dreamland Gran Canaria, continúa con la ronda de homenajes a exjugadores que marcaron época en el club, con motivo del 60º aniversario de la entidad. Y esta vez le toca a otro jugón como él, Jaycee Carroll, y antes fue John Morton, otro crack que jugaba en su misma posición. Al respecto, AJ señalaba que “todavía estoy escribiendo mi historia”. “Son grandes anotadores y tiradores estos jugadores, ojalá que la gente me recuerde igual cuando me retire”, sentenciaba.