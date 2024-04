Fynn Schott, la última perla de la cantera del Dreamland Gran Canaria

La salida este verano de Khalifa Diop y Olek Balcerowski, los dos máximos referentes de la cantera del Dreamland Gran Canaria en los últimos años, no ha dejado huérfana a la base claretiana de jóvenes prometedores, en una base que peina el mercado mundial en busca de jugadores con proyección que quieran labrarse un porvenir en la élite.

La última perla de la cantera amarilla, Fynn Schott, dejaba su impronta en el prestigioso Adidas Next Generation Tournament de la Euroliga, celebrado en París, siendo incluido en el quinteto ideal de la competición, en la que los claretianos terminaron en tercer lugar, tras ganar tres de los cuatro partidos disputados ante equipos del poderío del Panathinaikos, Mónaco y Joventut. Su único tropiezo se producía ante la Academia Pfym Insep París, en un partido marcado por el físico de los galos.

El ala-pívot austriaco cataloga como “una gran experiencia a nivel personal el poder estar en París". "A nivel de equipo fuimos mejorando en cada partido y estar en el podio siempre es algo que transmite grandes sensaciones", reconoce el jugador.

En cuanto al nivel de los contrincantes ante los que se tuvo que medir el equipo en el torneo, para Schott fue "un nivel top, de los mejores de Europa". "Panathinaikos es el mejor equipo de Grecia, la Academia Pfym Insep París es de los mejores; pienso que puede tener un nivel un poquito inferior al de la LEB Plata, pero al nivel del mejor baloncesto júnior de Europa” analizó el interior amarillo.

Fynn tiene claro que lo único que separó al Granca de haber podido disputar la gran final fue “la altura y el físico de los franceses, porque mientras ante todos los demás equipos tuvimos unos buenos emparejamientos, posición por posición, ain embargo, el París tenía bases, escoltas y aleros muy altos y muy físicos, tiraban con mucha comodidad, con mucho acierto en el triple, reboteaban con mucha facilidad y no podíamos cerrar el rebote”.

Aunque el baloncesto es un deporte colectivo, ve su inclusión en el quitento ideal del torneo como "un honor", aunque reconoce que "solo intento ayudar al equipo y liderarle lo mejor posible”.

Fynn tiene claras sus virtudes como jugador y sus puntos débiles: “Jugar al poste bajo y penetrar desde afuera son probablemente mis puntos fuertes, pero tengo mucho que mejorar en mi lanzamiento de media distancia, el triple y el movimiento lateral para poder defender a mis rivales”.

Entre las muchas opciones que se le plantearon el pasado verano para salir de su Austria natal, relata que eligió Gran Canaria porque "quería jugar en España, ya que siempre he consiferado que es donde se juega el mejor baloncesto en Europa". "Cuando salió esta opción, pregunté a muchas personas y solo escuché buenas cosas del club, de la organización y la verdad es que tiene una gran reputación a la hora de elevar el nivel de los jugadores para terminar jugando en la ACB o incluso a la Euroliga”, explica.

Hacer realidad sus sueños conlleva por otra parte en su vida el tener que renunciar a su familia y a sus amigos. En este sentido reconoce que fue "duro, pero también forma parte del trabajo". "Al principio cuando llegué a la Isla hablaba prácticamente todos los días con la familia, gracias a las nuevas tecnologías esa distancia no se siente nada y con el tiempo ha mejorado bastante”, relata el austriaco.

en su país natal nunca llegó a jugar en la categoría sub 18: "Jugué el último año en Primera División a nivel profesional. Es un nivel similar al del LEB Plata, que probablemente es todavía un poquito mejor, porque hay más velocidad en el juego, es más atlético".

Sus cualidades le permitieron el pasado verano compartir parte de la pretemporada con el primer equipo y cuenta con la esperanza de poder repetir esa oportunidad "la próxima temporada y si pudiese tener algún minuto en los amistosos sería maravilloso”.

De los dos cuatros del primer equipo considera que tiene una mayor similitud en su juego con "Pierre Pelos, porque juega más en el poste bajo y de espaldas a la canasta, en cambio John Shurna es más tirador, penetra más que yo”.

Como el resto de aficionados del Granca tiene su propia opinión sobre cual de los dos juegos interiores del Granca le gusta más, si el del curso pasado o el actual: “No sabría con cuál de las dos rotaciones quedarme, si con el juego interior de la temporada pasada o con el actual. Este año aunque tenemos menos altura, para mí Ethan Happ es uno de los mejores pívots de la ACB, porque domina el juego con su inteligencia. Ben Lammers es un buen pívot de pick&roll, de modo que forman una buena dupla de interiores”.

En su camino hacia la élite tiene claro que quiere "llegar lo más lejos posible, no quiero ponerme límites". "El año que viene me gustaría jugar en el LEB Plata a un gran nivel, mejor que el de este año y con suerte poder tener algún minuto en ACB, a medio plazo poder llegar al primer equipo con el Granca y a largo plazo el tiempo dirá a donde puedo llegar”, concluye.

La exitosa política de base claretiana

Fynn Schott en la Sala Club del Arena. / José Carlos Guerra

Desde la perspectiva de Gabi Alonso, director deportivo de la cantera claretiana, el éxito logrado el pasado fin de semana "es algo muy importante para nosotros, porque es un escaparate con los mejores equipos de Europa y a nivel de club siempre nos gusta estar junto a los mejores clubes de formación europeos". "Es una oportunidad para esta generación, porque nos ayuda a competir con los mejores, ganar experiencia y jugadores que traemos de fuera como es el caso de Fynn Schott, que es una apuesta de futuro, poder verle competir nos permite ver que tenemos nivel como equipo y a nivel individual", considera el grancanario para quien "es una satisfacción quedar terceros, porque es la primera vez, más allá de las dos ocasiones en las que alcanzamos la fase de la final four de la Euroliga, es un colofón al gran trabajo durante el fin de semana de los jugadores y del cuerpo técnico.

Sobre el talentoso Fynn Schott, destaca del austriaco su "ética de trabajo". "A todo entrenador le gustaría tenerle, porque es muy entregado en todo lo que hace, muy correcto, con una pasión y unas ganas de trabajar enormes, siempre te pide más, muy educado y eso es fundamental para intentar llegar al máximo nivel como jugador”, afirma el directivo isleño.

El futuro del jugador y sus opciones para poder volver a tener participación en la próxima pretemporada del primer equipo, considera fundamental que el jugador siga "haciendo su trabajo que es entrenar día cada día, teniendo minutos en el LEB Plata y cuando ha estado con el equipo júnior también", al tiempo que reconoce que "la idea es que sea uno de los posibles candidatos a estar con el primer equipo en la pretemporada que viene, pero debe estar centrado en trabajar, madurar y crecer y mejorar su juego”.

En cuanto a la relación entre el cuerpo técnico del primer equipo y la base, Alonso explica que "como club siempre piden nuestra opinión, vienen a ver cómo trabajamos". "La decisión se toma conjuntamente por las dos partes, hay comunicación para saber en qué punto estamos, que jugadores tienen la oportunidad de subir al primer equipo para ayudar, pero es el primer equipo quien tiene la última palabra”, añade.

El éxito de la cantera claretiana se mide en su opinión por "el propio trabajo". "Llevamos años haciendo las cosas bien y eso ha permitido tener a jugadores del filial en el primer equipo estos últimos años y algunos que todavía permanecen en él; estamos en un punto bueno, pero tenemos que seguir trabajando abajo para poder sacar jugadores, con el objetivo de intentar sacar jugadores canarios, aunque al final sabemos que el mundo está muy globalizado, a cualquier jugador que esté trabajando con nosotros, independientemente de cual sea su procedencia, no nos importa si es canario o no", razona. Si bien reconoce que la entidad amarilla no renuncia a "intentar sacar jugadores canarios porque llamaría más al aficionado a tener jugadores de la casa, con nuestra idiosincrasia, ese puede ser el objetivo del futuro”.

En cuanto a la ausencia de canarios en la élite y en el primer equipo, Gabi Alonso tiene claro que: “Depende de muchos factores, del físico y genético, porque somos una población baja de tamaño y eso hace que haya problemas para sacar jugadores grandes o altos. También es verdad que las generaciones cambian, el tipo de jugador que hay ahora no es el que había antes, que sacaba habilidades y picardías que se ganaban jugando. Además, hay otros factores de educación, esfuerzo o sacrificio. Trabajamos igual con el jugador becado de fuera que con el entrenador canario. Hay generaciones que quizás les falta esa pizca de talento que se necesita para romper esa barrera, que no es jugar a un nivel medio, sino alto, porque el Granca está jugando Eurocup, peleando por estar en la Copa, en el playoff, al más alto nivel y es complicado. Debemos de seguir trabajando con paciencia, porque las cosas no se consiguen de un día para otro”.

Si hay un grancanario que rompe todos los moldes es el interior de los Memphis Grizzlies, Santi Aldama. Como especialista grancanario afirma de su paisano que: “Cuando era jugador del Canterbury ya se notaba que tenía un talento excepcional, fuera de lo normal, aparte de su físico. Un jugador tan grande con esa capacidad para anotar de tres o echar el balón al suelo, era algo excepcional. No me sorprende, pero si me alegra todo lo que está demostrando en la NBA y como ha llegado sin complejos. Es uno de los que tirarán del carro de la selección porque llega un cambio generacional y va a necesitarse que varios jugadores den un paso al frente y probablemente sea uno de ellos”.

Otro nombre propio de la base amarilla es el del base argentino Dylan Bordón, la gran sensación de la pretemporada que se ha perdido la temporada por culpa de una lesión de cruzado. Sobre el talentoso playmaker albiceleste, Alonso reconoce con esperanza que: “Su recuperación está yendo muy bien, casi mejor de lo esperado. Tiene una ética de trabajo muy buena igual que su físico que le ayuda. Ya está empezando a trabajar en cancha con Enrique Sánchez, el fisio y dentro de poco volverá a entrenar aunque con vistas a la temporada que viene. Tiene un periodo largo para entrenar con paciencia y llegar bien a la pretemporada. Este año empezó ayudando en pretemporada al primer camino y supongo que seguirá por ese camino. Tiene que ocuparse en mejorar su rodilla, estar mentalmente y su trabajo y las necesidades del equipo le harán estar arriba. Tiene un buen gen competitivo y podrá ayudar en el futuro".

El director deportivo de la cantera destaca como nombres de futuro a tener en cuenta los de "Jakub Urbaniak y Massamba Diop, que están haciendo un gran año tanto en cuanto a sus estadísticas como a la hora de adaptarse a la categoría, porque no es fácil”.

En lo que a él le toca en su nuevo rol como directivo, reconoce que: “Suelo estar cerca del banquillo echando una mano a los entrenadores, además de llevar a un equipo de cantera, el cadete de primer año. Por la tarde hago trabajo de tecnificación con los jugadores y con eso se me va quitando un poco el mono. A veces tienes esas ganas de saltar, pero uno se adapta y el trabajo de estar en cancha te ayuda".

La apuesta por tener entrenadores top

Dentro de la política de formación, el club ha apostado por reforzar la plantilla con entrenadores de reconocido prestigio: “El año pasado tuve a Albert Oliver muy cerca en el filial y fue un lujo tenerle, porque sabe mucho, pude aprender mucho de él. Lo mismo pasa este año con Eulis Báez, este año estoy algo más fuera como entrenador, pero lo que hablo con él o lo que el ayuda a los jugadores y a los entrenadores con su experiencia es muy grande, su carácter competitivo y las cosas que hace las hace con pasión. El año pasado Albert pudo ayudar a los pequeños y este año Eulis a los grandes. Hemos dado un salto de calidad".

En su opinión “casi es más importante para nosotros tener buenos entrenadores, tiene que estar a la par, porque traer a jugadores con talento que se quieran formar aquí, si luego no tenemos las herramientas para llevarles al máximo nivel, te quedas un poco a mitad del camino". "Este año estamos haciendo un buen trabajo y queremos darle un impulso para ayudar al jugador a crecer”, concluye Alonso.

Suscríbete para seguir leyendo