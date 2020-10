"Muchos nuevos artistas canarios tienen la esencia de Orishas"

Hace unos días su mujer decía en Instagram que deberían darle le carné de canario. ¿Qué dice usted? ¿Se vendría aquí a vivir?

Mira, no lo dudo que alguna vez en mi vida me pase dos o tres años, porque me encanta. Tengo buenos amigos canarios y hay muchas cosas en Canarias que me recuerdan mucho a Cuba y sí que he pensado alguna vez en comprarme un apartamento.

¿Qué significan las Islas para usted y para el grupo?

Cuando llegamos a España la compañía nos dijo: tenéis que gustar en Canarias. Si queréis triunfar en la península tenéis que triunfar en las Islas. Entonces cuando llegamos a las Islas nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas en común en cuanto a palabras, la forma de comer, la forma en la que vivimos la vida como isleños. Y por eso le debemos tanto a las Islas, porque era como lo más cercano que teníamos de la nuestra. Ahí fue que empezó el amor con las Islas y vimos el amor que también le tenían a Orishas. Fue un amor mutuo.

No es la primera vez que pisan esta tierra, pero esta vez lo hacen en unas circunstancias especiales por la crisis sanitaria. ¿Cómo afrontan este reto?

Intentaremos ver qué pasa. Por supuesto, lo más importante es la salud y hay que tener cuidado en mantener todas las medidas sanitarias posibles. Nosotros también estamos con la incertidumbre porque también es algo nuevo tocar para un público que no solo no puede estar bailando, también es el hecho de que no se puede tocar

Precisamente durante el periodo de confinamiento sacaron el tema Ámame como soy, que llegó después de Ojalá pase, con el que sufrieron una censura. ¿Cómo encajaron en pleno siglo XXI algo así? Ámame como soyOjalá pase

Hay algo que la gente ha podido experimentar durante el confinamiento, que es la falta de libertad, el que te dijeran que no puedes salir y si sales a qué hora tienes que hacerlo, que te controlaran y que te encerraran en tu casa sí o sí. Y así estábamos todos en contra de nuestra voluntad, o sea, estábamos todos actuando por el bien común, no por el propio virus. Esto también es una forma de experimentar lo que han sentido muchos cubanos a la hora de poder decir cómo son las cosas y que te caigan diciendo: tú no puedes decir eso, tú no puedes hablar así. Y la verdad aunque duela o sea dura no hay que omitirla. Esta canción se escribió en un momento muy importante en la carrera de Orishas en el que se nos intentó censurar, calumniar y difamar, no por parte del pueblo cubano, sino de parte del gobierno que no quiere que se digan las cosas cuando realmente preocupan. Y una de las cosas básicas que se propuso Orishas es también decir esas cosas que ocurren a tu país, a tu gente, a tu pueblo. Y es de vital necesidad que también la música una herramienta para dar a conocer cosas que no vemos al igual que el periodismo es decir lo que no se quiere que se sepa o lo que no se quiere oír.

¿Sonará este último tema en el Cabaret Festival?

Puede ser...

¿Qué se va a encontrar el público que acuda al concierto?

Vamos a repasar la historia de Orishas. Vamos a tocar esas canciones que han cantado muchas generaciones y vamos a sentir cómo está el público y a intentar pasarla bien. Yo creo que hoy en día lo más importante es que intentemos pensar que el futuro está cerca y viene con mejor cara.

Hablando de la historia de Orishas, entraron en 2020 rebasando la veintena como grupo. ¿Qué balance hace de su trayectoria y en qué momento diría que se encuentran ahora?

Resumirte 20 años de carrera es muy complicado, pero hay canciones que serán parte de la historia de la música española y mundial como son A lo cubano, Nací Orishas, Represent, Cuba isla bella

Con dos décadas de trayectoria a las espaldas, ¿qué se siente al saber que les escuchan personas de diferentes generaciones?

Es una bendición. Cuando entramos con nuestras actuaciones a las Islas a la gente le gustó mucho, pero era más una música que sonaba de casa en casa, de CD en CD, de coche en coche, de fiesta en fiesta. Y luego te das cuenta de que muchos artistas nuevos canarios tienen mucha esencia de Orishas y a nosotros nos da mucha satisfacción decir que se ve metimos una semillita en esas islas y germinó con un futuro increíble. Qué lindo que en los conciertos yo me encuentro con chavalitos que tienen 19 años y están enganchados a Orishas. Entonces yo creo la música de Orishas no entiende de fronteras y que hicimos música atemporal, con la cual los canarios descubrieron también una forma nueva de hacer rap, porque en ese momento todo el rap que venía de la Península era muy bruto y llegó Orishas con esa característica isleña, esa sabrosura, ese deje, y entonces creo que eso fue lo que hizo que también fuésemos llegando al público.

Precisamente apoyó públicamente a una artista canaria, la ganadora de la última edición de Operación Triunfo, Nia.Operación Triunfo

Fue muy simpático porque yo subí hace como dos años una canción que compuse y que se llama Everyday cantada por ella y que me mandó diciéndome que era canaria y que le gustaba nuestra música y había hecho un cover. Yo lo posteé y casualmente cuando arranca Operación Triunfo me dicen mis amigos: "oye, ¿recuerdas la chica que reposteaste hace dos años?, pues entró y se llama Nia". Y ya hemos hablado y ya estamos hablando de cositas. La encuentro con una voz espectacular y su triunfo fue muy merecido. ¡Y qué bueno que el triunfo se lo llevase Canarias!