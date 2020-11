¿Cuál es la finalidad de su escritura?

Son muchos los motivos. Diría que la principal es divertirme. A la hora de escribir, me lo paso muy bien. No tengo el concepto de la escritura como un sufrimiento, como algo que tienes que sacar de dentro para llorarlo y sufrirlo. Por otro lado, no es una terapia pero sí sirve para ordenarme la cabeza, las ideas y la forma de ver el mundo.

Al principio del libro, el personaje diserta sobre muchas preferencias. Retomo una de ellas para la siguiente cuestión. ¿Cómo se duerme mejor, solo o acompañado?

¡Joder! (segundos de silencio) Pues, supongo que como muchas cosas en la vida depende de la compañía.

Y el misterio de la noche ¿le sigue atrayendo?

Yo sigo siendo muy joven pero aunque me sigue atrayendo es de una forma diferente a la que me atraía cuando tenía 18 años. Sin duda.

Pero ¿sigue siendo un flâneur?flâneu

Con el confinamiento, el paseo era de la cocina al salón y del salón al cuarto. No había más, pero este libro nace de mi gusto, mi afición por pasear. Las ciudades me gusta conocerlas a pie.

En su obra, dice el protagonista que no tiene espíritu deportista ahora, ¿de qué tiene espíritu usted?

Bueno, yo quiero aclarar ante todo que el protagonista del libro no soy yo. El narrador dice eso pero a título personal tengo que decir que soy bastante deportista. En el caso del narrador, como vive en esa especie de ensoñación, todas las cosas que parezcan cotidianas como salir a correr le resultan ajenas. Está metido en su particular alelamiento y a todo lo que salga de ahí no le ve sentido.

¿Qué hay en el protagonista de usted y qué no hay?

Algunas cosas hay pero hay otras que no tienen nada que ver conmigo. La gracia de este relato está en ofrecer ese juego porque escribir es una forma de diversión. ¿Dónde está el punto? Desvelarlo sería cargarse el juego.

Entre spleen, dandy y crápula, ¿cuál elegiría para su descripción personal?spleen

¿Para la mía? Crápula, no... Supongo que por descarte, dandy.

En la obra se cita a Baudelaire, ¿está entre sus autores preferidos?

Completamente, me gusta mucho. En la estética de este libro, tiene influencia, es uno de los primeros flâneurs. Las imágenes poéticas de Baudelaire tienen mucho peso en el libro.

Cuando arranca con la poesía en prosa estaba en mente guiñar un ojo a Spleen de París del poeta galo?Spleen de París

No sé si de forma explícita pero Spleen de París, esos pequeños poemas en prosa que usted ha indicado sí que tienen una influencia aquí. Me gustaba mucho esa forma de hacer narrativa con un toque poético.

De verdad, ¿cualquiera puede tener talento?

Lo dice el protagonista pero a título personal intento tomar en serio todas las cosas que hago. Intento trabajarlo todo lo posible. Él va a un concurso de poesía y ve que hay mucha gente con pose.

¿Al igual que él cree que siempre triunfa quien apela a los instintos más bajos?

Hummm. No siempre pero bastantes veces. Pasa en muchos ámbitos de la vida. Cuando se apela a los instintos bajos, las reacciones son más virulentas y se hace más ruido que cuando apelas a pasiones de otro estilo.

¿Es también crítico con la Red?

TikTok o Instagram dan fogonazos intensos de novedades todo el rato y pierdes la capacidad de sorpresa y concentración.

¿Lleva algún sentimiento como disfraz o va como es?

Intento ser lo más natural posible pero todos tenemos un punto de personaje.

¿Busca dar ejemplo?

Odio los libros con moraleja. No entiendo la literatura así. Mi libro no tiene fin educativo. Puedes empatizar con el personaje pero a veces parece idiota, una persona desapegada de todo. Pero intenté hacerlo lo más humano posible: contradictorio y complejo.

¿Le ha cambiado el confinamiento?

Me ha afectado, lo pasé con mucha preocupación. A nivel psicológico, creo que todos salimos tocados, unos más que otros. Fue una especie de burbuja, de cápsula mental, que no fue fácil pero ahora intento mirar el futuro con optimismo.