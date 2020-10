La 5.ª edición del Festival CERO ya tiene fecha. Los sonidos del pop y del rock nacional y canario regresarán a Las Palmas de Gran Canaria del 15 al 17 de octubre de 2021. Pero antes, del 6 al 8 de noviembre de 2020 —siempre que la situación sanitaria provocada por la pandemia y la normativa sigan siendo favorables— los seguidores del Festival podrán disfrutar de un anticipo con Pista CERO, dos noches de música en directo que reunirán a Birkins, Radio Baifa, Hackers y Mel Ömana sobre el escenario del Edificio Miller y una mañana familiar con el espectáculo «La banda de los piojillos».

El Festival CERO, organizado por el Ayuntamiento capitalino, a través de Promoción de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y con la producción artística de Jeito y Algato Producciones, trabaja en el cartel de su próxima edición. Como adelanto de su próxima entrega en 2021, nace Pista CERO en las fechas en las que debería haberse celebrado su 5.ª convocatoria festivalera. Su contenido, coherente con los pasos dados por el área municipal de Cultura de apoyo al sector local tras el impacto provocado por la pandemia de la Covid-19, está integrado por una rica propuesta musical íntegramente canaria.

El espacio cultural del Edificio Miller brindará la noche del viernes 6 de noviembre, a las 21:00 horas, el primer trabajo profesional de la cantante y compositora de rap latino Mel Ömana, «#EatPapaya», y, a las 22:00 horas, el bailable y pegadizo cóctel de melodías de los nueve integrantes de la banda de Las Palmas de Gran Canaria Radio Baifa, un directo en el que además de interpretar los temas de su álbum homónino, la banda desvelará alguna novedad. Tanto el viernes como el sábado, las puertas de Miller se abrirán a las 20:15 horas y ya a las 20:30 horas será Manel ‘El Especialista’ quien ponga la primera música a la noche.

Un día después, el sábado 7 de noviembre, a las 21:00 horas, la música de Pista CERO será de Birkins, con su «You Are Not Alone» (El Genio Equivocado, 2020), una reinterpretación por partida doble del clásico de David Bowie The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars (1972), sin abandonar los temas que dejan su sello de pop colorista, rock y psicodelia. Por último, a las 22:00 horas, la banda Hackers, que ha recuperado la esencia del rock melódico en Canarias con su disco autoeditado «Empezar de cero» (2019) y ha compartido escenario en Canarias con bandas como Scorpions, Europe y Obús, cerrará las actuaciones nocturnas.

Pista CERO dedicará la mañana del domingo 8 de noviembre a los más pequeños de la casa, a las 12:00 horas, con la divertida propuesta de música, teatro y juego de «La banda de los piojillos».

Las entradas para asistir a los conciertos, por día y de carácter gratuito en esta especial convocatoria de 2020, están disponibles a partir de hoy viernes 23 de octubre en festivalcero.com. La asistencia a los conciertos programados para el próximo mes de noviembre está sujeta a las medidas sanitarias establecidas por el Gobierno de Canarias.

Más información:

Mel Ömana. Compositora y cantante desde 2007, Mel Ömana despega en 2016 a través de sus redes sociales. En 2017 viaja a Cuba y se deja empapar por el folclore cubano; así comienza su primer proyecto profesional de rap latino #EatPapaya. En 2018 redefine su estilo en la noche lisboeta, donde residió un año, e #EatPapaya comienza a materializarse. Mel Ömana trae un mensaje de amor, libertad e igualdad servido en una combinación fresca donde la papaya (término popular en Cuba para referirse al sexo femenino) cobra protagonismo.

Radio Baifa. En 2018, Radio Baifa presentó en el CICCA de Las Palmas de Gran Canaria su primer trabajo discográfico, diez canciones que van del rock al pop haciendo paradas por la rumba, el jazz, el funk y los ritmos latinos. Una coctelera de melodías que cobran sentido y fuerza en directo. WOMAD Las Palmas de Gran Canaria, Fuerteventura en Música, Lpa Beer & Music Festival, BioAgaete Cultural y espacios destacados de la cartelera de la capital grancanaria como The Paper Club o la terraza del CAAM han contado con su música, que asimismo ha sido antesala del espectáculo de Muchachito Bombo Infierno, entre otros.

Formado en 2015, el grupo está compuesto por Gerardo Suárez (voz), Paco Santana (guitarra), Héctor Reyes (bajo), César Amor (teclado), Josué Reyes (batería), Abimael Ojeda (trompeta), Acorán Hernández (percusión), Gustavo Mendoza (trompa) y Alejandro Saavedra (trompeta).

Birkins. Con cinco discos de estudio, dos Premios Canarias de la Música y multitud de conciertos y festivales en su trayectoria, Birkins presentó el pasado enero You Are Not Alone, una reinterpretación por partida doble del clásico de David Bowie The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars (1972). Su publicación, con El Genio Equivocado, coincidió con la fecha del cumpleaños de Bowie, en la que sus fans acostumbraban en los últimos años a tener alguna sorpresa relacionada con su mundo.

Integrado por Cristina Santana (voz y percusiones), Alby Ramírez (guitarras y coros), Sergio Miró (batería y coros), Thiago Gomes (voz y guitarra) y Rafa Daza (bajo), Birkins tiene en un pop colorista, la chanson francesa, el rock y la psicodelia algunos de los rasgos característicos de sus canciones, lo que les ha llevado a que su música sea etiquetada en algunos medios como neo chanson o nueva canción francesa.

Hackers. Fundada en 2016 por dos ex componentes de la banda canaria Krull, el guitarrista Fran Alonso y el batería Paco Santana, Hackers se completa con músicos experimentados de la escena musical local: César González al bajo, Elvis Pescosa a los teclados y Víctor Guardia a la Voz. Su intención, retomar los sonidos y la filosofía musical del rock melódico de los 80 y 90. Su primer disco, autoeditado, lleva por título Empezar de Cero (2019).

Tras ganar el Festival Caja Sonora 2018 ‘Festival de teloneros’, Hackers abrió la actuación de los legendarios Scorpions en el Gran Canaria Arena; ese mismo año y tras alzarse con el premio del I Festival Vive el Rock LPA el grupo compartió escenario con Prana y Obús. En 2019 telonearon a Europe, también en el Arena de la capital grancanaria, y terminaron el año abriendo el AOR Night Festival en la sala SHOKO de Madrid. Un recorrido firme y ascendente que se cerrará la segunda noche de Pista CERO.

«La banda de los piojillos» funde música, teatro y juego en la mañana de Pista CERO. Este espectáculo (¡de estreno!) permitirá a toda la familia disfrutar de canciones infantiles versionadas hacia el rock, el skap, la rumba, el rap… Una banda de cuatro músicos —con dirección y teclados de Manuel López, Jorge Granados a la guitarra, Javi Ramírez a la batería y Fofi Lusson al bajo, acompañados de la voz y la interpretación de Hiram Vega, y bajo la dirección escénica de Rubén Darío—, guiará al público en un concierto divertidísimo.

La cuidada escenografía y el vestuario suman color a «La banda de los piojillos» para un concierto en el que nadie se quedará sin cantar, bailar y aprender.