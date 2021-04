Kamil Zelaa: “El grupo se identifica con el reggae más latino y caribeño, más alegre”

¿Por qué Tabaiba Reggae para denominar el grupo?

La tabaiba es una especie protegida en Canarias por su singularidad y belleza, así que quisimos poner una denominación que represente la idiosincrasia isleña a la que unimos el reggae, el género que tocamos. Nos sentimos muy identificados con el nombre. Creo que representa la personalidad de la banda musicalmente y en concierto.

El primer disco también lleva el nombre de la banda…

Es la costumbre de muchos artistas hacer que el primer disco sea homónimo y nosotros, quizá por comodidad o falta de creatividad, quisimos seguir con la tradición.

Dicen que este trabajo ha sido grabado entre Canarias y Londres. ¿A qué se debe?

Las baterías de esta producción fueron grabadas en Londres y el resto de instrumentos, en Gran Canaria. El resultado no tiene nada que envidiarle a un estudio de Nueva York o de otra parte del mundo. En la isla contamos con un talento humano y técnico tan bueno como en grandes estudios reconocidos en el resto del planeta. La producción en ambos locales corrió a cargo de Pedro Valido, el técnico de sonido que se encargó de la mezcla y masterización de todo el álbum.

Se trata de 9 temas con distintos focos de atención, la mayor parte de ellos alegres y vitalistas y alguno que otro con clamor de cambios y acción social, como es el caso de una letra que habla sobre la violencia de género. Explíqueme esto.

El reggae siempre va acompañado de un mensaje positivo y optimista que hemos añadido a canciones como Ya pasará que invita a la gente a recordar que todos los problemas son transitorios, que ninguno dura para siempre. Es un momento estupendo para resaltarlo porque con todo lo que estamos viviendo con la situación sanitaria y tantos fallecidos, este contenido que aportamos da ánimos. El reggae también hace un llamamiento a la conciencia social. Por eso, incluimos temas como Si duele no es amor dedicados a la lacra de la violencia de género y que narra la historia de dos hermanos que han vivido esa situación en su entorno familiar. Se trata de una composición muy singular porque habla de la violencia desde el punto de vista de los niños, que muchas veces, son los grandes olvidados de este problema. Como Tabaiba Reggae es una banda especial y nos gusta identificarnos con un reggae más latino y caribeño contamos, asimismo, con canciones más divertidas para darle al público un poco de alegría con creaciones tales como Estoy soltero, una apología a la soltería, para celebrar ese maravilloso estado civil.

El grupo está formado por ocho miembros que proceden de distintas partes del mundo. ¿De dónde?

Éramos siete, pero se sumó Gabriel, nuestro saxofonista. Sobre el escenario somos 10 porque nos acompañamos por un trombonista y un corista. Formamos familia numerosa. Yo soy venezolano y me he dedicado toda la vida a tocar reggae. Me considero músico multimedia, que toca múltiples instrumentos, todos a medias. Fundé esta banda junto con José Cruz Villega, el cantante. Como yo venía de una escuela del reggae y el ska latino, con ritmos más rápidos, no podíamos dejar pasar todas esas influencias y por eso nuestro grupo es un poco distinto de estos mismos compases tradicionales. Toqué muchos años con King Changó en Nueva York y aporté muchas nociones de ese reggae mundial, menos espiritual y denso, pero más alegre, con toques más caribeños. Nuestro batería Nils Puka viene de Suecia, el bajista Andy, quien grabó los bajos, es inglés, por lo que nuestros ensayos los hacemos en dicho idioma y en español para poder entendernos, lo que demuestra la multiculturalidad del grupo y del Archipiélago, en general, ya que todos hemos establecido aquí raíces. También contamos con canarios como Villega y Juan Calcines Chago, el percusionista. Al final, la mezcla se traduce en nuestra música.

“Con el tema ‘Si duele no es amor’ llamamos a la conciencia social sobre el problema de la violencia de género”

Ven a disfrutar del sol con Arístides Moreno, ¿qué tiene de especial para ser el protagonista del álbum?

Este tema tiene un toque de ska o rocksteady al ser un reggae un poco más rápido. Se trata de una invitación a que todo el mundo venga a Canarias en estos momentos en que necesitamos el turismo, para que disfruten del sol, la arena y el buen rollito del isleño. Como invitado especial contamos con Arístides Moreno al que presentamos la canción para darle un giro personal. Le encantó porque va mucho con su filosofía y forma de hacer música, así que unimos dos generaciones, un músico de toda la vida con nuestra banda de reciente creación y quedó un resultado extraordinario.

Se inspiraron durante el confinamiento para crear las canciones…

La producción del disco ha estado a mi cargo, pero la composición, las letras y la música las realizamos Villega y yo. Cada músico ha aportado su granito de arena para tener ese sonido particular. Una de las curiosidades de este disco es que fue creado en el confinamiento que aportó el ocio suficiente para explotar su creatividad al máximo, lo que aprovechamos para reproducir los temas y arreglar un poco las letras. El sistema fue bastante fluido y nos sirvió de herramienta para soportar toda esa situación. Otra particularidad es que los mismos músicos que forman Tabaiba Reggae grabaron el álbum. Muchas veces, los productores se apoyan de músicos de sesión para obtener un resultado más profesional. Sin embargo, nosotros quisimos ser sinceros. Es un disco muy honesto en que las guitarras, por ejemplo, son las de Diego, nuestro guitarrista que aporta un toque vintage al puro estilo Jimi Hendrix con un aura personal y única.

En el tema Si duele no es amor aparece la impronta de Irene Drive…

Es una artista canaria que apunta a ser revelación del género hip hop femenino. En esta canción ha dado su impronta más feminista y reivindicativa. Al ser un grupo solo de hombres, por eso quisimos contar, al menos, con la participación de Irene.

Tu mejor sonrisa o Siente el amor son canciones dedicadas a la autoestima…

Tienen un mensaje muy positivo e invitan a la gente a quererse a uno mismo, a no dejar que tu día se vuelva gris, a que siempre mantengas el color presente. Nuestros temas siempre llevan una moraleja positiva y optimista.