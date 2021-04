El informe de Ecija desacredita que hubiera acoso laboral de Chichon a Turienzo

“Los hitos de la denuncia comprobados no cumplen los requisitos para revestir de la condición de acoso laboral, y, en concreto, no se cumple en términos generales, con el requisito de reiteración ni de intención denigratoria, además de no concurrir otros elementos de manera individual en cada hito”, concluye el informe de la Instrucción tras el análisis de los hechos denunciados.

A este enunciado se añade a continuación que “se considera pertinente poner de manifiesto una circunstancia muy relevante a los efectos de la valoración: prácticamente solo la mitad de los hechos denunciados, han podido probarse, al no aportarse suficientes pruebas o no haberse podido llevar a cabo la totalidad de las pruebas propuestas”.

En este sentido, se insiste en que, de los hechos denunciados, solo se ha podido comprobar parte de ellos como ciertos y reales, por lo que no se tiene una perspectiva completa del escenario que supone el vínculo entre Denunciante y Denunciado, acotándose la valoración jurídica, a un número de Hitos muy limitados (los probados).

El citado Informe será comunicado al Administrador Único de la OFGC, tal como se apunta en el apartado del fin y cierre de expediente, para que tenga conocimiento del resultado de las investigaciones realizadas y adopte cuantas medidas sean oportunas.

El juicio por la demanda por acoso laboral de Turienzo contra Chichon y la Fundación OFGC está fijado para el próximo mes de mayo.