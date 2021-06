Anna Pirozzi: “Lady Macbeth requiere de agilidad, lirismo y dramatismo”

¿Cómo definiría el personaje de Lady Macbeth entre los diversos estilos practicados por Verdi?

Macbeth y Lady Macbeth forman parte del primer Verdi, que es muy similar al rol de Abigail en Nabuco porque incluye recitativos, aria y cabaletta. Lady Macbeth es un papel que requiere de agilidad, lirismo y dramatismo, que es lo que pide el autor en esa ópera. Es distinto al Verdi posterior, como, por ejemplo, en Aida, muy diferente porque solo tiene arias y requieren sopranos más bien del tipo lírico spinto, cuando en Macbeth hace falta una soprano dramática de agilidad.

¿No cree que es un rol súper dramático en el que Verdi aún sigue escribiendo sopranos belcantistas?

Sí, creo que el rol de Lady Macbeth es belcantista, pero obviamente Verdi usa mucha más orquestación. Es muy difícil cantar al primer Verdi ya que requiere una voz aguda, pero con un centro muy robusto. El compositor, además, añade instrumentos muy sonoros, como el caso del tímpano y con la voz debes poder sobrepasar a la orquesta, lo cual es muy difícil. Un ejemplo contrario es Donizetti, que utiliza menos orquestación, como ocurre en la ópera Norma de Bellini donde la orquestación es más simple, pero Verdi escribe con un enfoque belcantista a la vez que dramático, por lo que la orquesta debe ser más numerosa y con la sonoridad de ciertos instrumentos, como los trombones, trompas, tubas, es decir, muy sonoros. Por eso el primer Verdi es muy difícil de interpretar porque necesita superar esa sonoridad y requiere de una voz realmente grande.

¿Cuáles son los momentos de mayor dificultad para una cantante lírica que ha de dominar toda la gama de agilidades?

Lo más difícil es cantar las tres arias como ha escrito Verdi, que son muy diferentes. La primera es el aria Heroica donde se requiere de tres tipos de voces de soprano. Precisa agilidad, lirismo y dramatismo. La segunda es un aria que podría ser cantado por mezzosoprano, lo cual para una soprano resulta difícil porque debe tener un centro muy robusto en la voz. El tercer aria es muy distinta a las otras dos. Recoge, tanto el lirismo como el verismo, donde Verdi pide la coloratura. Es realmente complicado poder interpretar bien, tanto vocalmente como escénicamente, estas tres arias, a lo que hay que añadir la dificultad de la orquesta que suena muy alto y requiere un esfuerzo físico importante.

Aunque el autor tuvo siempre predilección por las voces femeninas, ¿no cree que en estos roles tan fuertes se comporta como un sádico?

No creo que haya sido sádico al escribir este rol. Es cierto que la escritura es difícil, pero se puede hacer. Es cierto también que tiene estos grandes saltos de octavas, que son muy complicados, pero si tienes la voz apropiada se puede cantar el primer Verdi.

¿Cuál es, para usted, la partitura más dramática de las escritas por Verdi?

Seguramente la ópera más dramática para soprano y, creo que también para el resto de personajes, es La fuerza del destino.

En el plano psicológico, ¿qué siente una cantante al interpretar personajes tan duros y cínicos como la Lady?

Cuando he cantado este rol sí entro en la parte del personaje, pero también me mantengo un poco aparte de esa psicología de Lady Macbeth con la que no estoy de acuerdo ni se encuentra en mi forma de ser. Se busca interpretar y cantar, concentrarse en el canto y en actuar.

Hay en el repertorio otra Lady detestable, que es la de Shostakovich. ¿Cuál de ellas le proporciona mayor placer o, al revés, mayor repulsión?

La parte de Lady Macbeth de Shostakovich no la conozco bien porque no la he cantado nunca, pero sería interesante, aunque en ruso es un poco difícil, pero se podría estudiar. Leyendo el libreto, la historia, no creo que sea más detestable que la Lady Macbeth de Verdi, que la supera muy probablemente.

De las recientes ladies operísticas, se cree que las mejores son Callas (ya fallecida) y Netrebko. ¿A cuál de ambas se siente más próxima en voz y estilo?

Tengo que decir que me gusta mucho María Callas, la escucho siempre. Para mí es un referente y me encanta su Lady Macbeth, seguramente más belcantista. La Netrebko también es una gran artista. Es más moderna. Cojo un poco de las dos en mi estilo, pero seguramente mi Lady Macbeth es distinta a la suya. Es mía propia.

¿Es cierto que el personaje puede ser cantado por sopranos y mezzosopranos?

Sí, el personaje de Lady Macbeth puede ser también cantado por una mezzosoprano, pero debe ser completa, con agudos y agilidad. Hoy en día no se usa mucho dar este rol a mezzosopranos sino a sopranos dramáticas de agilidad, pero tengo una colega mezzosoprano que sí lo ha cantado y le ha ido muy bien porque cuenta con una voz de gran extensión.

¿Tenía usted referencia de las temporadas de ópera de Las Palmas?

Sigo mucho la temporada de ópera de Las Palmas de Gran Canaria, que es de gran calidad y con grandes cantantes. Particularmente, la he seguido este año tras la pandemia. Estoy muy contenta de que hayan podido llevarla a cabo cuando el resto de teatros están cerrados. De modo que aplaudo la ópera capitalina. También he visto que la próxima temporada es estupenda. Regreso a Las Palmas y espero poder venir cada año porque es una isla preciosa donde se trabaja bien.