«Cuando un músico engaña al público con samplers y efectos pierde toda mi credibilidad»

El grupo tinerfeño Ni 1 Pelo de Tonto participa, junto a Escuela de Calor, en la segunda jornada de la V convocatoria del Teatrotel que se celebra en el Hotel & Spa Cordial Roca Negra de Agaete.

El concepto de Teatrotel es distinto a cualquier otro evento ya que los espectadores ven los conciertos desde sus habitaciones. ¿Cómo se produce la interacción entre grupo y público?

Tú reservas la habitación, te llevan la cena, y desde tu balcón, sentado o de pie, estás viendo el escenario debajo de ti. Pero un escenario enorme y muy bueno. Los espectadores son los que se hospedan en el hotel y por eso ha habido un enorme número de reservas. Me parece uno de los eventos del momento, muy innovador y apropiado. Y las respuestas que ha tenido en las cuatro primeras ediciones, esperemos que se repita ahora porque yo soy todo energía. Ver al personal en los balcones después de haber tenido su cena en la habitación y disfrutando del momento, nos tiene emocionado. Han pasado grupos con solera en las anteriores ediciones y somos los primeros chicharreros.

Ustedes combinan los temas propios con las versiones de clásicos del rock. ¿En qué aspecto se ven más cómodos?

Componemos y grabamos temas propios, pero con lo que pago la hipoteca es con los covers.

Y yo prefiero, por supuesto, nuestras canciones,

si no sería aburrido. Ganamos el Hard Rock Rising de Canarias en 2015 y fuimos finalistas en el Heineken Campus Rock.

Su sonido se basa en el rock tinerfeño de los ochenta.

Yo soy el más pequeño de seis hermanos y crecí con esa música en casa, desde El Eructo del Bisonte hasta Palmera. Mamamos mucho desde el principio de bandas como Fire Explosion, Los Sombra, Los Misterioso y se abrió un abanico enorme. Hubo mucho rock and roll del bueno y de calidad que, por supuesto, nos ha marcado.

Y han colaborado con numerosos artistas consolidados.

Sí, hemos tenido la suerte de subirnos a unos cuantos escenarios con gente importante como Jarabe de Palo, Marea u Orishas. Uno de ellos fue con Status Quo allí en Las Palmas.

¿Y cómo ve el rock actual teniendo en cuenta lo que demanda los jóvenes?

Yo ahí me acojo a la Quinta Enmienda. Todo lo que se diga puede ser utilizado en mi contra. Y en el quinto disco, que ya está todo compuesto y vamos a grabarlo, tengo un tema que me van a matar porque se titula Dame rock y le doy un poco de caña a las nuevas tendencias y al nuevo semiartisteo que hay, banal y frío. Yo soy de la escuela de Bruce Springsteen y cuando se sube un artista al escenario y empieza a engañar al público con samplers, efectos, voces y coros grabados, etc., pierde toda mi credibilidad y respeto.

Pues eso es lo que hacen casi todas las estrellas del trap.

Es la comodidad de hoy en día. Antes se componía, y se pegaban tres o cuatro meses, un año, en grabarlo. Hoy no se hacen discos, se hacen canciones y se hacen vídeoclips. Y de la calidad, olvídate. Hay una chica que llenó el otro día en Tenerife y yo me puse a analizar la historia, las letras, el sonido y no vi nada. Hoy en día es la imagen y el oro que lleves colgado. Para mí el trap es un virus sonoro, no es música. Todo hecho a través de botones, no hay una persona física, no hay un ser humano detrás.

«En el nuevo disco incluyo un tema donde le doy caña a ese semiartisteo actual banal y frío»

¿Y ustedes pueden sobrevivir en ese ambiente?

Sí, hombre, yo creo que somos el último bastión que queda. Porque ya dentro de 15 o 20 años ya se acabó. Me da pena decirlo, pero cuando muramos la generación del 70, del 80 e inicios de los noventa, qué queda, quiénes van a ir a los conciertos. A mis conciertos va gente que tiene 35, 40, 50 o 60. Pero cuando se mueran los Rolling Stones, AC DC, Aerosmiths, Bon Jovi o Iron Maiden, qué queda. Y hay jóvenes valores que suenan como cañones. Me da pena decir esto, pero la expectativa y la realidad es la que es. Cuando la humanidad actual está pegada al Tik Tok todo el día en el móvil, qué quieres esperar. Yo me bajé de la guagua hace tiempo ya.

Pero siguen adelante.

Y somos felices los de Ni 1 Pelo de Tonto componiendo lo nuestro y tocándolo en nuestros conciertos y sintiéndonos realizados. Pero no nos podemos quejar. Hemos sido seleccionados para campañas publicitarios y tenemos varios himnos en Canarias. Nuestro primer disco es Sencillo y natural y es así como somos, Ni quiero ser cantautor ni profeta. Yo quiero disfrutar en el escenario y ya está, yo no quiero darle muchas vueltas a las cosas.

¿Y el nombre del grupo viene porque n se dejan manipular por las modas?

Exactamente. Pero también por mi imagen alopécica. El nombre del grupo era Alopecia galopante Ni un pelo de tonto, pero me gustó más sólo lo último.

¿Qué opina de la escena grancanaria?

Tenemos muchos amigos: Los Coquillos, Hacker. Efecto Pasillo, Los Salvapantallas, I-land, etc.