«La ópera no solo se escucha, hay que verla, porque engloba varias artes»

¿Cómo va a ser el repaso que hará usted al género musical, a la ópera, desde sus orígenes hasta las primeras vanguardias artísticas del siglo XX?Se trata de un mini seminario de acercamiento al género operístico, una forma artística sobresaliente que durante muchos siglos se ha mantenido y espero lo haga durante muchos más. De una manera didáctica y lo más cercana posible a un público general, se trata de realizar un repaso desde la creación de la ópera y toda su evolución a lo largo de los siglos XVII y XVIII, la época barroca. Hablaré de finales del XVIII, del estilo galante y el clasicismo, con obras de Mozart o Beethoven y del Romanticismo en el siglo XIX, así como del verismo italiano y todas las escuelas nacionales. Por último, de la ópera en la primera mitad del siglo XX, que no es la más atractiva para el público general, pero también se tiene que conocer la creación contemporánea para entender este género en nuestra época. El seminario consta de dos sesiones de dos horas cada una, así que solo se efectúa una aproximación. ¿Qué pretenden, captar nuevos públicos o impartir cultura?El objetivo siempre va a ser, en primer lugar, acercar ese género a quien no lo conozca, pero también a quien sí lo hace y quiere, de manera sencilla y breve repasar, porque en las Islas existe mucha afición a la ópera. Hay gente que ya tiene formación, pero persigue también profundizar en los distintos estilos operísticos. Se trata de un seminario para un público general, tanto que no sepa nada de ópera como que tenga una afición y quiera conocer algunos contenidos concretos. ¿Van a hablar sobre los cantantes canarios o sobre los de todo el país y el extranjero?En el texto que escribí para la difusión del seminario me refiero a las estrellas de la ópera que incluyen, tanto a los compositores como a los cantantes y directores. A lo largo de las charlas hablaremos de todas esas estrellas, de las de ayer y las de hoy. Por supuesto, nombraremos a cantantes canarios como Alfredo Kraus o el barítono Néstor de la Torre, que también tuvo una trayectoria internacional. Al menos, mencionarlos porque tampoco tenemos tiempo para profundizar en ellos. También comentaré algo de la composición de la ópera en las Islas. ¿Cómo piensa crear una atmósfera atractiva para los estudiantes y el público para que les interese el género? Mi metodología didáctica es siempre muy interactiva, a través de una exposición y unos contenidos de powerpoint y de imágenes que vayan contextualizando el material que imparto y, también, con la proyección de vídeos porque la ópera no solo se escucha sino que hay que verla puesto que engloba una serie de artes, como la escenografía, el vestuario, peluquería, maquillaje e iluminación. Hablaré de sus elementos constitutivos que, como he dicho, hay que verlos y escucharlos. Soy mucho de preguntar por métodos deductivos para que la gente vaya averiguando y descubriendo sobre qué concepto estoy haciendo incapie. Iré combinando elementos para que también el público participe. Además, vamos a tener un aforo limitado con 30 inscritos para ambos días, el 9 y 10 de noviembre. Ya se han inscrito 20. El perfil es de adultos, de personas mayores. Lo ideal es acercar esto a la gente joven, pero hay que hacerlo de otra manera, no con un mini seminario.