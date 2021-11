El Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria celebrará su vigésima segunda edición del 22 de abril al 1 de mayo acogiéndose a un reglamento que incorpora un nuevo apartado competitivo: Panorama España.

De esta forma, la sección que se caracteriza por el rastreo de nuevos autores en el ámbito del cine español se une a otros apartados competitivos como los tradicionales Oficial Cortometrajes y Oficial Largometrajes, así como Canarias Cinema, además de la que se incorporó el año pasado al celebrarse la vigésima edición: Banda Aparte, volcada en cine de autor con marcado carácter experimental.

Tal y como figura en el reglamento publicado en lpafilmfestival.com, el periodo de inscripción para todas las secciones competitivas se abrirá el próximo lunes 8 de noviembre y todo el que desee registrar obras podrá hacerlo hasta el 11 de febrero de 2022 a través de la web lpafilmfestival.com. En lo que al concurso en sí se refiere, la normativa también contempla la obligatoriedad de estreno en España para las secciones oficiales de largos y cortos. Un requisito que no será necesario en el caso de Banda Aparte y Panorama España, siempre y cuando los trabajos se hayan publicado en otros festivales. No obstante, en este caso, se precisa que no hayan tenido estreno en salas comerciales y plataformas. Algo que, por el contrario, sí se permite en la sección de Canarias Cinema donde tampoco se contempla ninguna condición respecto a los estrenos.

En el apartado de premios, mantiene las cuantías. En el caso de la Sección oficial, permanecen fijados en 20.000 euros al mejor largometraje, 10.000 a la Lady Harimaguada de Plata, 2.500 euros al mejor cortometraje y 2.000 euros se destinarán al Premio del Público. Tampoco varían los premios de Canarias Cinema: 3.500 euros irán a parar al largometraje que obtenga el Premio Richard Leacock y 2.000 euros para el cortometraje ganador de la categoría. Banda Aparte se seguirá reconociendo con 5.000 euros.