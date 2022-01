Frida Kahlo: la pintora que convirtió su vida en arte

La artista Frida Kahlo (1907-1954 Coyoacán, Ciudad de Méjico) como nunca se había visto antes. La exposición 'Vida y obra de Frida Kahlo' sumerge al espectador en el particular universo de la pintora mejicana a través de más de un centenar de pinturas, textos y fotografías y 2.500 fotogramas animados pintados a mano por diversos creadores. Se trata de una muestra visual y sonora que rinde homenaje a una mujer de extremos que retrató su existencia física y moral con los trazos de su pincel.

Esta nueva propuesta está diseñada, producida y promovida por Acciona Ingeniería Cultural y se podrá ver hasta el próximo 22 de abril en un espacio expositivo creado ad hoc en el madrileño barrio de Delicias, en una antigua cochera de guaguas -el Teatro Instante, en la calle Palos de la Frontera, 20-. Se inauguró el pasado 2 de diciembre. Se extiende por las paredes y el suelo de una sala de 1.129 metros cuadrados de superficie de proyección HD y con 38 proyectores de última generación.

La muestra ha sido comisariada por Roxana Velásquez Martínez del Campo, directora ejecutiva del Museo de Arte de San Diego, y Deidré Guevara, comisaria de la exposición 'Frida y yo', en el Museo Georges Pompidou de Paris.

La creatividad audiovisual es autoría del estudio creativo Tigrelab. Un equipo multidisciplinar de creativos, artistas plásticos ilustradores, creative coders, animadores 2D, artistas 3D , ha trabajado para establecer una relación de los contenidos con las imágenes y trasladar el guion curatorial a una experiencia espacial, audiovisual, sensorial y expositiva.

“Azteca, revolucionaria, rota, bailarina, caminante, comunista, dolorosa, enamorada, esposa, Frida, Frieda, Friducha, Freon, hija, inarmónica, indígena, inteligente, libre, llorona, madre, Malinche, mexicana, musa, niña, paloma, poeta, pintora, tehuana, virgen”. Así se presenta Frida según los textos de su diario y cuadros reflejados en el nuevo proyecto expositivo.

"El reto era contar algo que fuera diferente y que además le rindiera tributo y hablara de lo que normalmente no se aborda de Frida" Carla Prat - Coordinadora artística de la exposición

Carla Prat, coordinadora artística de la exposición, explicó a LA PROVINCIA que, “aunque exposiciones inmersivas hay de muchos tipos, este formato híbrido entre lo expositivo, lo escenográfico y lo cinematográfico es lo que marca la diferencia de otras muestras”.

El reto de Acciona Ingeniería Cultural desde un principio, precisó Prat, "era conseguir qué más contar de la mundialmente conocida Frida Kahlo, que fuera diferente y que además le rindiera tributo y hablara de lo que normalmente no se aborda de ella".

“Nos hemos alejado de todo el folclorismo alrededor de su historia del dolor y hemos querido resaltar a la Frida artista, la intelectual, la pintora, como un icono, como mujer, potenciándola a través de los textos que escribió”, señaló Prat. Añadió que “hemos pensado lo que a Frida le hubiera gustado que hiciéramos con su obra e hicimos una reinterpretación artística de la misma que nos ayuda a contar su vida y su obra a través de sus pinturas y sus textos”.

“Siempre revolucionaria, nunca muerta, nunca inútil”

La historia no se presenta de forma cronológica sino a través de tres grandes momentos que a su vez tienen sus propias etapas. La primera parte resalta a la artista en todo su esplendor, creando un paralelismo entre su obra -con algunos de sus autorretratos más conocidos, como son Frida con medallón, con trenza, el dedicado al doctor Eloesser, con mono, con changuito y perico y con collar de perlas- y testimonios de sus contemporáneos (Picasso, Breton, Duchamp y Trosky) para transmitir al público la relevancia de la pintora en el ambiente intelectual y artístico de su época.

"Pensaron que yo era surrealista, pero no lo fui. Nunca pinté mis sueños, sólo pinté mi propia realidad”, resume la artista en sus palabras.

La segunda parte presenta su faceta más íntima, a la familia Kahlo, haciendo alusión a las raíces y amistades de la artista, y profundiza en un acontecimiento clave de su historia, el traumático accidente que la hizo renacer como pintora. Ocurrió en 1925, cuando contaba con tan solo 19 años.

"Fue un choque extraño; no fue violento, sino sordo, lento y maltrató a todos. Y a mí mucho más”, tal y como describe Frida esa fatalidad con la que acabó con la “columna quebrada en tres partes, clavícula rota, once fracturas en la pierna derecha, pie derecho aplastado, dos costillas rotas, luxación de codo izquierdo, hombro dislocado, hueso pélvico fracturado en tres, abdomen perforado”. Pese a la tragedia no se achantó: "Siempre revolucionaria, nunca muerta, nunca inútil".

"Pensaron que yo era surrealista, pero no lo fui. Nunca pinté mis sueños, sólo pinté mi propia realidad” Frida Kahlo - Pintora

Los médicos pensaron que se iba a quedar paralizada. “Pero un día me levanté y ¡me fui a la casa de Diego [el muralista Diego Rivera] con tres de mis cuadros! No he muerto y, además, tengo algo por qué vivir; ese algo es la pintura”, subraya la artista con resiliencia y fortaleza.

Sin embargo, ese no fue el único dolor de su vida. “Yo sufrí dos accidentes graves en mi vida: uno en el que un autobús me tumbó al suelo, el otro es Diego. Diego fue de lejos el peor”, relata. “No me aterra el dolor y lo sabes, es casi una condición inmanente a mi ser, aunque sí te confieso que sufrí, y sufrí mucho, la vez, todas las veces que me pusiste el cuerno...no sólo con mi hermana sino con otras tantas mujeres...”. Cuando Diego y Frida se enamoraron, ella tenía 22 años y él 42. A los padres de Frida no les gustaba esa relación. “Demasiado viejo, demasiado gordo, demasiado comunista y ateo”.

Se casaron el 21 de agosto de 1929. Una unión marcada por las infidelidades de él. "Te escribo para decirte que te libero de mí, vamos, te 'amputo' de mí, sé feliz y no me busques jamás", concluye tajante Frida.

La tercera y última parte recrea la Casa Azul, el hogar donde Frida Kahlo nació, vivió, pintó y murió y es en varias de esas escenas cuando se la ve en movimiento pintando.

“Debo haber tenido seis años cuando viví intensamente la amistad imaginaria con una niña. En la vidriera de mi cuarto dibujaba una puerta. Por esa puerta salía en la imaginación, con una gran alegría y bajaba al interior de la tierra, donde mi amiga imaginaria me esperaba siempre”, rememora de su infancia en esa morada.

La banda sonora

El compositor y pianista madrileño Arturo Cardelús, autor de la banda sonora de la exposición, detalló que el punto de partida para crear la música fue “el cuadro Las dos Fridas, en el que se refleja la dualidad que acompaña toda su obra y su vida”. A partir de ahí construyó “un mundo musical que se acerca a esos dos mundos de la artista, el de la tragedia y la alegría sin más, el de la celebración de la vida”.

“Creamos un mundo musical que se acerca a esos dos mundos de la artista, el de la tragedia y el de la celebración de la vida" Arturo Cardelús - Compositor de la banda sonora de 'Vida y obra de Frida Kahlo'

Para ello, en la partitura tienen cabida distintos estilos, entre ellos la música clásica, la música tradicional mexicana -en clara referencia a los orígenes de la artista- la electrónica y efectos de sonido. “Para nosotros era importante tener una unidad en la banda sonora, que aunque tuviera estilos distintos se entendiera como una pieza”, afirmó Cardelús, nominado a los Premios Goya 2020 por la banda sonora del largometraje de animación Buñuel en el laberinto de las tortugas y creador de la música de la miniserie de Netflix Llámame Francisco, que narra la vida del Papa Francisco.

En la banda sonora de 'Vida y obra de Frida' se han empleado técnicas cinematográficas con el objetivo de establecer ritmos emocionales y potenciar la narrativa visual, entre ellas, el sonido Foley, que se ha utilizado para recrear sonidos como el del agua, las pisadas o el sonido de las plantas, generando un universo sonoro único.

La composición se grabó con la Budapest Art Orchestra, dirigida por su director de orquesta, Peter Pejtsik. La grabación orquestal se llevó a cabo en Budapest, mientras que la de los solistas y las mezclas se hicieron en Los Ángeles, donde reside Cardelús. “Trabajamos tres o cuatro meses sin parar. Fue un trabajo intenso”, destacó el músico. Toda la música es original, a excepción de una grabación histórica de música mejicana localizada en la Biblioteca Pública de Estados Unidos.

“El proceso para crear la música ha sido como el de una película en tres actos, pero donde el sonido te envuelve de una manera inmersiva y, por ello, era muy importante que la imagen y la música fueran de la mano”, indicó el compositor.

La muestra recorrerá otras ciudades españolas, europeas y asiáticas, entre ellas, Barcelona (Museo Marítimo), Copenhague o Bangkok.

La visita tiene una duración estimada de una hora y un aforo máximo de 230 personas, que se ajustará en función de las condiciones sanitarias para garantizar la seguridad frente al Covid-19.