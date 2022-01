Jennifer López, una estrella en el Aeropuerto de Gran Canaria

A las 22.00 horas del sábado protagonizaba una discreta entrada a la terminal de salidas del Aeropuerto de Gran Canaria la estrella estadounidense Jennifer López, que abandonaba la Isla después de que un brote masivo de Covid 19 entre el equipo de la superproducción The Mother, que rueda en escenarios grancanarios como protagonista, la obligase a regresar a Estados Unidos hasta que dentro de cinco semanas se retome parte de la grabación de la película con el retorno de la actriz, cantante y productora a Canarias.

JLo llegó al recinto aeroportuario de Gran Canaria acompañada por parte de su equipo personal, con quienes atravesó las instalaciones de la terminal para tomar un vuelo privado a Los Angeles tras permanecer sólo cuatro días en la Isla. Su presencia no pasó inadvertida para los y las pasajeras que en ese momento se encontraban en las instalaciones del aeropuerto, alertadas algunas de ellas por la aparición en la zona de estacionamiento de varios vehículos de alta gama con los cristales tintados.

La intérprete de temas míticos como On the floor, No me ames, Jenny from the block, Get Right o Love don’t cost a thing, entre otros, trató de pasar desapercibida ocultando su rostro detrás de una mascarilla y sus habituales maxigafas de sol. Pero Jennifer es mucha Jennifer y con sus 190 millones de seguidores sólo en su cuenta de Instagram, sus más de 400 nominaciones a los premios más importantes de la música y los 100 millones de reproducciones que acumulan sus vídeos en plataformas como YouTube o VEVO tenía difícil que no la reconocieran.

A toda prisa se movió junto a su séquito por el aeropuerto sin que nadie la interrumpiera cuando se disponía a pasar los controles de seguridad para llegar hasta la pista, donde la esperaba un jet privado con el que retornaría a su residencia en Los Ángeles (EE UU).

Su llegada a la Isla el pasado martes, a donde viajaba para iniciar el rodaje del largometraje The Mother, también fue lo más discreta posible. La actriz, cantante y productora aterrizó en Gran Canaria a las 19.15 horas tras más de diez horas de viaje y fue recogida a pie de pista por un vehículo que la trasladó posteriormente a un establecimiento hotelero del sur grancanario.

Durante los cuatro días que permaneció trabajando en tierras canarias fue imposible localizarla. Los rumores sobre su presencia en las numerosísimas localizaciones donde se rodaba el largometraje parecían estar destinadas a confundir a los medios de comunicación regionales, nacionales e internacionales que trataban de fotografiar a la estrella, una de las figuras más deseadas por la prensa mundial.

Sólo ha sido posible captarla, de hecho, en su precipitada salida de la Isla, imágenes que publica hoy en exclusiva LA PROVINCIA/DLP.

López ha vendido más de 50 millones de discos en el mundo, 20,8 de ellos solo en Estados Unidos,​y acumula un total de 3,5 billones de dólares en la taquilla mundial con todas sus películas.​

Nacida en el El Bronx, Nueva York, el 24 de julio de 1969, Jennifer López se inició como bailarina en 1993, aunque su deseo siempre fue ser actriz, lo que logró cuatro años después con el papel de Selena Quintanilla en el largometraje Selena, que le valió una nominación a los Globos de Oro, además de convertirse en la primera actriz latina en cobrar un millón de dólares por una película.

Referente también de la moda, su presencia en las alfombras rojas de los más importantes eventos del planeta la han convertido en un reclamo global.

Madre de dos hijos nacidos de su relación con el el cantante estadounidense Marc Anthony, la estrella y poderosa empresaria ha sabido mantener a sus niños alejados de un incontrolado foco mediático [pese a que los muestra habitualmente en sus redes sociales] sin que ello suponga que la artista haya bajado su presencia en los medios de comunicación, donde protagoniza portadas y reportajes, muchos relacionados con su vida privada. Actualmente, de hecho, mantiene una relación con el actor Ben Affleck. Abanderada del movimiento #MeToo, su rostro es el ejemplo del empoderamiento femenino en la machista industria cinematográfica y musical.

Presencia en Gran Canaria

Los rumores sobre la presencia de Jennifer López en Gran Canaria para participar en el rodaje de la superproducción The Mother despertó el interés no sólo de los medios de comunicación sino, también, de los vecinos de la Isla que un tanto incrédulos esperaban encontrarse con la estrella estadounidense.

La experiencia vivida por la sociedad grancanaria durante el rodaje de Aliados, en 2016, protagonizada por un Brad Pitt que se mostró cercanísimo con los miles de personas que acudían a las sesiones de aquella filmación en Las Palmas de Gran Canaria, ha dejado cierta pena entre las y los fans de la diva latina, que no han podido verla en directo durante los cuatro días que la artista ha permanecido en Gran Canaria aunque lo cierto es que los problemas derivados del contagio de la Covid 19 por parte del equipo tampoco le habrán permitido sentirse lo suficientemente relajada para contentar a sus seguidores. Habrá que esperar a la segunda quincena de febrero para comprobar si ‘la Jenni’ se siente tan cómoda en la isla como con el look con el que este sábado abandonó Gran Canaria.