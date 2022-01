El Centro Atlántico de Arte Moderno abre una nueva temporada con la vista puesta en el arte como eje expositivo de la sostenibilidad y el respeto medioambiental. A través de los focos alternativos que plantea este curso, la entidad trae nueve exposiciones entre las que sobresale la muestra Con los pies en la Tierra (Down to Earth). Además, el sello internacional e insular se combina en las retrospectivas dedicadas al desaparecido artista canario Juan Hernández y a la africana Myriam Mihindou. A tenor de las últimas incursiones, el CAAM mantiene una serie de actividades multidisciplinares, conferencias, talleres y publicaciones que no solo quedarán en su sede sino que se trasladarán por toda la isla.

El programa expositivo empieza en febrero con la muestra Human, all too human de la artista iraní Arita Shasrzad. El proyecto escultórico con resonancias arquitectónicas bebe de la tradición filosófica. Desde Teherán hasta Canarias, las piezas viajan en estos instantes para llegar a tiempo de la inauguración de la comisaria Carmensa de la Hoz, las cuales serán puestas en el espacio CAAM-San Antonio Abad desde el 17 de febrero al 29 de mayo. La artista posee una gran trayectoria en la que reflexiona sobre la cultura tradicional y que la ha llevado por Madrid, Nueva York, El Cairo, Bélgica o Francia. En la sede principal del CAAM, del 6 de mayo al 4 de septiembre y una vez finalicen las obras para la renovación del sistema eléctrico y de iluminación del edificio de la calle de Los Balcones, vuelve la figura del pintor isleño Juan Hernández. Fallecido en 1988 en un accidente de tráfico con solo 23 años de edad, fue considerado como una de las figuras con "mayor proyección internacional" de las Islas de la generación de los sesenta, en palabras del director del CAAM Orlando Britto. Con el fin de salvaguardar su obra, "que aparece olvidada", el recorrido Juan Hernández, comisariado por Carlos Díaz Bertrana, estará nutrido de las pinturas de este joven que, con la vista puesta en Nueva York y en las vanguardias, ya había sido miembro activo de los círculos artísticos y ganador de varias distinciones. En las dos primeras plantas, el CAAM mostrará al público desde mayo a septiembre El teatro de la memoria, de la artista africana Myriam Mihindou, nacida en Gabón y residente en París. El comisario Lucie Touya recopila una selección de obras en las que explora la unión entre la memoria colectiva y la historia de África. Criada a caballo entre dos culturas que convergen y se mantienen distantes a un mismo tiempo, la artista reflexiona a través de su cuerpo la identidad y el territorio. Cerrando el ciclo de las retrospectivas, del 12 de mayo al 28 de agosto, el CAAM rinde tributo a Manolo Millares en la exposición Homenaje a Millares articulada con obras de sus fondos, coincidiendo con el 50º aniversario del fallecimiento de este célebre artista grancanario. La muestra incluirá obras en arpillera, pintura, dibujos, grabados, vídeos sobre el artista y una selección de publicaciones sobre su vida y obra, además de mesas redondas a la que se espera que acuda la viuda y también artista Elvireta Escobio. Sostenibilidad en el museo moderno "Nuestro proyecto temático de investigación ahonda en la sostenibilidad, ya que el planeta está sufriendo los efectos del cambio climático", recordó Britto. La exposición Con los pies en la Tierra (Down to Earth) juega con este doble significado y traslada las obras de artistas nacionales e internacionales al segundo bloque expositivo del año. Del 22 de septiembre al 11 de diciembre, la comisaria Blanca de la Torre reunirá diversas firmas que trabajarán en uno de los proyectos más ambiciosos del CAAM, tanto en alcance como en contenido puesto que ocupará tres de las cuatro plantas de la sede principal. En paralelo, el Aula Sostenible del CAAM prosigue este año su actividad con nuevas jornadas y acciones vinculadas al arte, cultura y sostenibilidad. Este Aula, coordinada por Blanca de la Torre, es el primer think-tank o laboratorio permanente de ideas que pone en marcha un centro de arte español en torno a la creación contemporánea y la sostenibilidad. La iniciativa persigue impulsar desde la cultura la búsqueda de propuestas efectivas sostenibles que contribuyan a cambiar el actual modelo social. Residencia artística, solo en Gran Canaria Coincidiendo con esta exhibición internacional, la sede principal del CAAM acoge en su tercera planta las muestras de las dos residencias artísticas que el centro de arte organizará, por sexto año consecutivo, a través de una convocatoria pública dirigida a artistas de las Islas Canarias. El trabajo de las residencias se desarrollará de septiembre a octubre y su resultado se exhibirá entre octubre y noviembre. Debido al presupuesto mermado en estos dos años de pandemia, la institución explica que se concentra en la isla de Gran Canaria. La segunda convocatoria pública que el CAAM vuelve a activar en 2022 es Espacio CV, dirigida a artistas de Gran Canaria menores de 35 años. Como es habitual, el centro seleccionará a un grupo de jóvenes talentos del arte para exponer su trabajo en una muestra colectiva que tendrá lugar del 16 de junio al 18 de septiembre, en el CAAM-San Antonio Abad. Espacio CV es un proyecto nacido en 2017 que pretende promocionar y visibilizar el trabajo de jóvenes artistas. A finales del año, el centro de arte acoge, del 25 de noviembre al 11 de diciembre, una nueva edición de otra muestra colectiva, Territorio CAAM, que reúne obras de estudiantes de la Escuela de Arte y Superior de Diseño Gran Canaria. En esta ocasión, en la 22º edición de este proyecto, el alumnado de la Escuela presenta en la segunda planta de la sede principal del CAAM trabajos inspirados en obras de la exposición Con los pies en la Tierra, que pone el foco en la sostenibilidad del Planeta. El programa expositivo de 2022 pone su broche final en el espacio CAAM-San Antonio Abad con otra interesante muestra individual, El deseo nunca termina, de la artista grancanaria Luna Bengoechea, una creadora que, pese a su juventud, cuenta ya con una contrastada trayectoria profesional en el ámbito del arte contemporáneo de Canarias. Su proyecto, creado de forma expresa para el CAAM, aborda las problemáticas de la industria alimentaria moderna que se perpetúan en un entorno en el que la sociedad ha perdido el contacto con sus orígenes, con el medio natural y con la procedencia de los alimentos. Su exhibición tendrá lugar del 6 de octubre al 29 de enero de 2023. Cultura y sostenibilidad La consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guacimara Medina, que encabezó la presentación junto al director del CAAM, Orlando Britto Jinorio, destacó la fuerte presencia que sigue teniendo el binomio cultura- sostenibilidad en los contenidos de la nueva programación, al tiempo que destacó la apuesta del CAAM de seguir trasladando actividades culturales a los municipios de la Isla. En este sentido, anunció que el CAAM volverá por segundo año consecutivo a colaborar en la organización del proyecto Soltura que en 2022 se celebra en Valsequillo. Medina reafirmó su compromiso de que todos los espacios culturales de Gran Canaria, incluido el CAAM, seguirán trabajando al servicio de la sociedad e impulsando desde la cultura nuevos vehículos de conocimiento capaces de dotar a la ciudadanía de herramientas que contribuyan a generar líneas de análisis y de pensamiento crítico. Presupuesto y coronavirus El Cabildo de Gran Canaria, institución que sostiene el funcionamiento del CAAM, destina este año a su presupuesto un total de 3.272.660 euros, cantidad idéntica al año anterior. En el capítulo de inversiones en exposiciones y actividades, el centro dispondrá de una partida de 623.460 euros, mientras que en el de personal se mantienen los 1.522.660 euros. "Esperamos que pronto volvamos a la cuantía previa a la pandemia, de 2018, cuando el presupuesto rondaba los 900.000 y el millón de euros", subrayó el director Orlando Britto. En el actual contexto de pandemia, el centro de arte del Cabildo de Gran Canaria mantiene activos los protocolos de seguridad sanitaria y ha articulado la nueva programación, sujeta a los cambios normativos que puedan sucederse en los próximos meses. A pesar de las dificultades, Britto comentó que aun reconfigurando y retrasando varias veces exposiciones previstas, "se cumplirá con la programación en fecha y tiempo; todo se hará". Te puede interesar: Cultura Un museo rupestre audiovisual Atlántica, una revista para reflexionar desde lo insular a lo global En cuanto a Atlántica. Revista de Arte y Pensamiento, el director del CAAM anunció que mañana, viernes, salen a la luz los números 1 y 2 de la nueva etapa de esta publicación digital, en su versión original, con textos de autoras y autores de distintas partes del mundo y en su lengua de origen, "que reflexionarán desde Canarias sobre lo nativo y efímero". De esta forma, el público podrá acceder de forma gratuita a estos nuevos contenidos sobre arte contemporáneo desde la página www.caam.net y en el propio sitio web de la revista, www.revistaatlantica.com. Estos primeros números giran en torno al concepto de lo indígena y son el resultado de la curaduría conjunta de Ticio Escobar y Gabriela Salgado, integrantes del nuevo consejo editorial de la revista, que, como coordinadores editoriales, han sido responsables de la elección del marco conceptual de trabajo y de la selección de contenidos.

La sostenibilidad envuelve al resto de propuestas