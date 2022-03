Víctor Lemes: “Hay mucho de las chirimurgas en mis canciones”

El cantautor Víctor Lemes cumple veinte años sobre los escenarios y lo celebrará este viernes a las ocho de la tarde en el Teatro Guiniguada, acompañado de otros artistas vinculados a su carrera como Kike Pérez, Aarón Gómez o Artístides Moreno, entre otros. Con motivo del aniversario, que coincide con su cuarenta cumpleaños, el músico ha echado la vista atrás para hacer un breve repaso por su trayectoria.

Hace veinte años Lemes sufrió un pequeño accidente en el que se rompió el pie. "Estuve dos meses y medio con la pierna levantada y escayolada y no hacía otra cosa que leer, escribir y oír música. Fue en ese momento cuando empecé a componer canciones", explicó el cantante canario. Al poco tiempo su amigo, el también cantautor Sergio Alzola, que ya había lanzado cinco o seis canciones, le animó a dar un concierto juntos en La Taberna de El Monje, una pequeña terraza que se encuentra por detrás de la Catedral de Santa Ana.

"No me propuse que aquello fuera el inicio de una carrera de veinte años sino que es algo que me apasionaba y dije voy a cantar. Después se fueron dando una serie de acontecimientos que poquito a poco han hecho que haya llegado hasta aquí y que ahora sea mi modo de vida y mi profesión", comentó Lemes.

"Que una persona que admiras se fije en ti y te proponga ser su telonero es impresionante"

Su música ha evolucionado bastante desde entonces. En los primeros años el humor ácido que hoy lo caracteriza aún no estaba presente en sus canciones. El artista afirmó que sus primeros temas tenían un corte de cantautor muy marcado, inspirado en el estilo "de Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Ismael Serrano y Pedro Guerra, que era lo que escuchaba en aquella época".

Lemes aclaró que "la mayoría de las canciones que escribía en sus inicios eran muy profundas, muy cortavenas por decirlo de alguna forma. Con el tiempo fui metiéndole un poquito más de picante, ironía y sorna a las letras, diciendo lo mismo pero con otro estilo algo más cómico".

Juegos de palabras

El músico reconoció que en sus canciones le encanta jugar con las palabras "no sé si la carrera de Filología Hispánica ha hecho que se me metieran esos juegos en la cabeza". Uno de los temas que recuerda con más cariño es '¿Que me quede el Mercedes?' que le llevó tres meses componer tras imponerse el reto de utilizar únicamente la vocal e durante toda la canción. "Le tengo mucho cariño porque fue mi primer experimento lírico", recordó.

El reto marcó un nuevo interés que después ha seguido manteniendo en otros temas. En 'Vadecum' se propuso utilizar únicamente expresiones del español que provienen del latín como currículum, postmortem o postmeridian y otra canción la creó únicamente empleando sinónimos y antónimos. Las ideas se le suelen ocurrir "a raíz de un juego de palabras o de una broma con amigos. En un paso de peatón se me ocurre algo que apunto en mi bloc de notas del móvil como idea para canción, para relato o para texto".

"Mis conciertos son un 70% más cómico y otro 30% más reflexivo"

Víctor Lemes llegó a actuar como telonero en una serie de conciertos que dio Javier Krahe en Madrid y Valladolid. El cantante señaló que le hicieron llegar a Krahe un disco suyo y "contra todo pronóstico para mí por lo menos, porque yo iba desesperanzado, le gustó el disco que escuchó y me llamó. Fue una sensación de alguna forma orgásmica porque que una persona que admiras y que llevas años venerando de repente se fije en ti y te proponga ser su telonero y cantar con él es impresionante".

Tras su participación en programas de televisión como 'Got Talent' o 'Late Motiv' reconoce haber notado un incremento del público sobre todo en redes sociales pero no sabe hasta qué punto esto supone un trampolín. "Yo siempre digo que me gusta enseñar la patita por varios sitios para así ir captando gente y bienvenido sea", admitió. Ahora va a participar en Pasapalabra como artista invitado en un programa que se emitirá dentro de tres semanas.

Otra de sus facetas artísticas la hemos visto como uno de los fundadores de la Chirimurga del Timple, que busca acercar a Canarias las chirigotas de Cádiz. Después de seguir durante años el espectáculo por internet, un viaje a la ciudad andaluza le hizo decidirse a crear el grupo junto al cantautor Luis Quintana y "seis o siete colegas más". Explicó que "fue con la idea de salir al Carnaval de Día de Las Palmas y llevamos con la tontería siete años. Hemos llegado incluso a ser pregoneros del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria junto a Manolo Vieira".

En los carnavales el humor que está presente en sus canciones aparece multiplicado porque le permite jugar mucho más. "Hay mucho de las chirimurgas en la forma de escribir que tengo pero con la chirimurga me permito otras licencias. Me meto en la piel de un personaje y puedo cantar como alguien que no soy yo", admitió Lemes.

El 20 de marzo estrenó su última canción 'De mi parte' que supuso el pistoletazo de salida para el proyecto de 'La Mitad', en el que se incluye el concierto de este viernes. "Lo llamé así porque es la mitad de mi vida dedicándome a la música y quería no dar un concierto normal sino ir a un sitio grande y abrigar un poquito mis canciones con una banda, en otro formato que no sea solo guitarra y voz", aclaró. El cantante contó que el directo se va a grabar y que "a lo mejor de ahí se sacan algunas canciones para el futuro disco".

En el escenario del Teatro Guiniguada le acompañarán Kike Pérez, Aarón Gómez, Yanely Hernández, Artímides Moreno, Ginés Cedrés y la Chirimurga del Timple. El cantante adelantó que tocará las canciones "más mediáticas, las más virales, pero también algunas inéditas que no he tocado nunca o que sí he tocado pero llevadas a otro formato. Mis conciertos se caracterizan un poco por ser un 70% más entretenido, cómico, y otro 30% más reflexivo".