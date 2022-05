"El rock no vale para nada sin público, porque la energía de la gente vuelve al escenario"

Fito Cabrales (Bilbao, 6 de octubre de 1966) está de gira. Este próximo viernes aterriza en La Fica para presentar junto a los Fitipaldis 'Cada vez cadáver', su último trabajo de estudio. Pocos músicos en España son capaces de llenar como lo hace este poeta del rock. Durante la pandemia le surgieron serias dudas de si un día podría volver a la carretera para presentar su séptimo álbum junto a una de las mejores guitarras y productor del país, Carlos Raya, el saxo de Javier Alzola, el bajo de Alejandro ‘Boli’ Climent y la batería de Coki Giménez, el último gran ‘fichaje’. Además, les acompañan Morgan, con la voz envolvente de Nina de Juan, que comenzará a sonar a las nueve de la noche, para a las diez y media, con la puntualidad habitual, arrancar Fito&Fitipaldis.

Ya era hora de que pudieran salir a los escenarios para presentar el último trabajo. ¿Tuvo dudas de que pudiera ocurrir?

Desde luego que era hora porque a veces tenía la sensación de que igual era mentira y seguíamos igual. Nos ha costado mucho, como a todos, e incluso el primer concierto en Cantabria tuvimos que aplazarlo porque no se podía tocar. Cuando pensábamos que ya estábamos, se añadió un poco más de intensidad. Y en los conciertos que llevamos estamos arrodillados ante el público.

Conciertos sin mascarilla, menuda pasada. ¿Cómo están viviendo esta vuelta?

Todas las giras son un acontecimiento para cualquier banda, incluso antes de la pandemia. En circunstancias normales, iniciar una gira es una ilusión y requiere mucho trabajo, lleva un curro de todo el equipo, y que se cristalice, es para festejarlo. Pero claro, después de la pandemia, donde entraron dudas de si un día volveríamos a tocar en un sitio grande sin mascarillas, mucho más. A eso se le suma la alegría de tener el equipo rodando, con un planteamiento de trabajo, y que puedes compartirlo, porque no olvidemos que el rock, sin público, no vale para nada. Tal y como entendemos nosotros la música, está para compartirla. Los viejos rockeros, como Miguel Ríos, hablan de esa energía que pones en el escenario y que vuelve incrementada del público. Esa es una auténtica realidad.

Kutxi Romero (Marea) nos decía que ya no tenía cuerpo para estas giras. Ahora se enfrenta a semanas con dos conciertos. ¿Cómo lo está llevando?

Kutxi Romero tiene cuerpo para eso y para mucho más porque tiene un corazón tan grande como el cuerpo. No te voy a engañar, claro que se nota después de 25 años. Hace ya tiempo que salgo a correr todos los días y los martes voy a clase de canto para poder mantener las cuerdas vocales activas. Hago mi trabajo como músico, pero a la vez tenemos una edad en la que tenemos que estar bien físicamente. Aun así, cuando vuelvo a casa los lunes o los martes, estoy como un cromo. Me duelen los pies de las patadas que he dado durante el fin de semana en el suelo y tengo las manos destrozadas de las hostias que he dado en la guitarra.

Con siete discos e infinidad de temas muy conocidos, deberá ser difícil elegir las canciones. ¿Cómo organiza el set list de esta gira?

La gira es para presentar Cada vez cadáver y tocamos ocho de las diez canciones del disco. Pero hay varias ilusiones en esta gira. La primera es presentar el disco que teníamos programado hace tiempo, pero nos pilló la pandemia, y esa alegría de compartir esas canciones es lo que me motiva. También es una putada que cuantos más discos tienes se hace más complicado elegir. A veces dices que no vas a tocar una canción y el equipo te dice cómo no lo vas a hacer. Lo que está ocurriendo es que cada vez tocamos un poquito más y ahora estamos haciendo conciertos de dos horas y media. Y luego hay otras dos ilusiones, que es tocar con Coki Jiménez a la batería y compartir la gira con Morgan.

¿Construye el listado de canciones pensando más en lo le gusta a la banda o lo que el público demanda?

No tocamos nada que no nos apetezca. Imagínate Soldadito Marinero, una canción que no me pongo a tocarla en mi casa, pero en un concierto, con las personas que sean, cobra toda su esencia y es uno de los momentos más bonitos. Tocas el primer acorde con la guitarra y todo el mundo se pone a cantar. Me podría tirar todo el concierto sin tocar Soldadito Marinero, pero es el momento donde tiene todo su sentido esa canción. Esos grandes éxitos de todas las bandas son momentos que a todos nos gustan.

¿Por qué han elegido a Morgan como teloneros, siendo un grupo más indie que rockero?

Creo que todos los grupos que nos han acompañado en las diversas giras nos encantan y han sido importantes para nosotros. Lichis con La Cabra, Los Zigarros, que es de las bandas más importantes que han surgido en la escena española, y ahora Morgan. Fui a verles una vez en Bilbao y me quedé fascinado. Estoy seguro que es una banda que nos va a regalar momentos increíbles, porque son jóvenes y Nina es una bendición caída del cielo, una voz que traspasa. Hay muchas bandas buenísimas ahora mismo, pero es la que más me ha enamorado de los últimos tiempos. Compartimos una canción con ellos y luego también hacemos otra Carlos Raya, Nina y yo solos.

Muchas veces ha dicho estar bloqueado y que dudaba de que hiciera falta otro disco de Fito. ¿Se ha acabado ese bloqueo?

El bloqueo es un proceso natural entre disco y disco y lo tengo asumido. Siempre he dicho que después de un disco necesitas un tiempo de no hacer nada, que no quiere decir que estés en un sofá, porque sigues escribiendo y haciendo cosas aunque sepas que son una mierda. Seríamos unos cracks si cada cosa que tocamos fuera para grabarla. Pero el bloqueo es un proceso normal, lo que pasa es que a veces en mi caso es largo y siempre está la duda de si eres válido para esto. Considero una cuestión de suerte haber hecho tantos discos.

Con el permiso de El Drogas, Fito es casi ya el patriarca del rock español. ¿Siente que es así?

Yo no me siento el patriarca porque hay mucha gente que sigo teniendo como referente. ¿Cómo voy a ser yo si está aún ahí Miguel Ríos? Nunca me escucharás decir que lo soy porque hay gente que lleva muchísimo más tiempo y yo, cuando era un chaval, los escuchaba a ellos y siguen ahí.

Fito & Fitipaldis + Morgan

Fecha: Viernes, 22.30 horas. Lugar: La Fica, Murcia. Precio: 39,60 euros.

¿Es siempre una responsabilidad tocar para 10.000 personas?

La responsabilidad va con el artista siempre por el simple hecho de subirte al escenario. Muchas veces pienso por qué coño lo hacemos y es algo que no sé si con los años se acrecienta. Yo siempre he tenido mucho respeto cuando me he subido al escenario. La responsabilidad va con el artista siempre, porque esto es una fiesta y una responsabilidad. Luego puede salir mejor o peor el concierto, pero esa responsabilidad intrínseca cuando uno empieza a tocar siempre está.

Cada vez cadáver no es un álbum con letras con grandes referencias políticas, ¿pero no le ha decepcionado la sociedad en general tras la pandemia?

Yo es que tampoco tuve nunca mucha esperanza. Se decía que íbamos a salir con ciertos valores o cierta ética, pero a mí me gusta le gente y la sociedad. Entiendo el mundo tal y como es, no como lo pintan. Ahora hay un mundo virtual y uno real y el virtual quizás es tan importante ya como el real. Pero el mundo real sigue siendo cruel, como lo fue siempre, y pese a ello es maravilloso y hay que cuidar nuestro entorno, mimar a la gente que tienes porque más allá de eso estás perdido. Muchas veces nos vestimos de una modernez y una ética que no existe y solo se ve en las redes. El mundo ni es más ecológico ni pacifista, es como siempre, joder. Y eso es lo que creo que sucede, que somos complicados los terrícolas.