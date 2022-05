Los artistas canarios Fajardo y Said Muti participarán este año en el Womad de Charlton Park (Reino Unido), que se celebrará entre el 28 y el 31 de julio. Será el 40º aniversario del festival de músicas del mundo más importante de los que se celebran, y en el que actuarán, entre otros, The Flaming Lips, Angelique Kidjo, Lianne La Havas, Gilberto Gil & Family, Kae Tempest, Fatoumata Diawara, A Certain Ratio, Fantastic Negrito, Osibisa o The Garifuna Collecive. Las actuaciones de los dos artistas grancanarios se celebrarán el día 28 de julio en uno de los seis escenarios que contempla Chartlon Park denominado Molly’s Bar, en el que también tocará la banda extremeña Cool Up & Sherlock Horns.

La presencia de estos tres proyectos españoles forma parte de un programa especial impulsado por Womad España con el que celebrará el talento de los artistas de Extremadura y Canarias. Las bandas han sido las elegidas de entre las que formaron parte del WOMAD Gran Canaria – Las Palmas de Gran Canaria en 2019 (Fajardo) y 2022 (Said Muti) y en el WOMAD de Cáceres de 2022 (Cool Up & Sherlock Horns). Dania Dévora, directora de WOMAD España, señala que “con esta selección de artistas y su programación en Chartlon Park, cumplimos con el compromiso adquirido en su día con los artistas extremeños y canarios, así como con las instituciones organizadoras de ambos festivales, de promocionar a los grupos locales en el principal festival de la organización”. Tras dos años de ausencia motivada por la pandemia, se incorporan al cartel del festival inglés tanto los que participaron en las dos últimas ediciones de Canarias y Extremadura como el que lo hizo en 2019, como es el caso de Fajardo, lo que explica la doble representación de artistas canarios este año. “La selección no ha sido sencilla, pero estamos convencidas de que representan ahora mismo con fidelidad la excelente salud de la escena musical de Canarias y Extremadura”, dijo. Fajardo José Antonio Fajardo procede de Fuerteventura y reside en Las Palmas de Gran Canaria. Desde que en 2009 se embarcara por primera vez en una gira por la península, su carrera no ha hecho más que madurar hacia lo intransferible; proyectada a lo largo de varios sencillos y splits, un EP y tres álbumes el último de los cuales, ‘Intuición’, es de diciembre de 2021 y lo grabó con la banda gallega Trilitrate. Fajardo ha desarrollado una dicción y un control de su propia voz fuera de todo alcance comparativo. Visceral y delicado a partes iguales, sus discos han ido evolucionando en armonía con las necesidades que imprimía cada momento, cada canción. Desde su debut con banda hasta las solitarias epopeyas de su EP ‘Muñecos’ al sobrecogedor larga duración ‘Arrullo Magnético’, Fajardo ha perseguido siempre a través de sus composiciones la emoción, lo trascendental, sus canciones están hechas desde lo más profundo de su verdad, de manera siempre hermosa, desnuda, abierto en canal. En ‘Intuición’ logra una interacción con Trilitrate mágica y casi divina. Un disco que te deja con el alma en vilo. Said Muti Said Muti (Ammán, 1988) es un joven compositor, cantante y guitarrista que acumula ya un EP ‘Corazones y Ceniceros’ (2013), dos discos de estudio –‘De Tripas Rock ‘N’ Roll’ (2016) y ‘Habitación 828’ (2018)- y un disco en directo –‘En Directo desde el Auditorio Alfredo Kraus (2018)’-. Su buen hacer le ha llevado a ser el único artista invitado de Elton John en España y abrir conciertos para Fito & Fitipaldis, Vetusta Morla, Dani Martín o Bonnie Tyler en sus respectivas giras. ‘Habitación 828’ es su último disco, producido por Ricky Falkner, y grabado tras una exitosa campaña de micromecenazgo. Contiene diez cortes en los que se puede apreciar la evolución hacia un lugar poco común, quizás diferente a los que nos tiene acostumbrados. La potencia letrística y la contundencia de los arreglos musicales van de la mano en un matrimonio que aúna con sobrada solvencia talento, juventud y frescura al panorama musical español. Cool Up Records, fundado en 2017, es un sello independiente dedicado a la creación y promoción de la música reggae. Ha producido hasta la fecha seis discos en vinilo, además de decenas de singles en formato digital junto a artistas nacionales e internacionales, con los que ha conseguido destacar de manera global como un proyecto de referencia para los amantes de la música jamaicana. Además de por su música, Cool Up Records destaca por sus espectáculos en directo, con una larga trayectoria a sus espaldas. Con un formato basado en sus propias producciones, que incluye Dj/cantante y la sección de metales oficial del sello The Sherlock Horns, ha actuado en multitud de eventos y festivales de pequeño y gran formato.