Jaume Vilaseca, reputado pianista y compositor, visita Canarias para presentar las diez piezas que conforman su nuevo trabajo discográfico, Jazz & Parsons Project. Los escenarios del Café Teatro Rayuela de Santa Cruz de Tenerife el sábado 28 a las 21.00 horas, y de Fábrica La Isleta de Las Palmas de Gran Canaria, el domingo 29, también a las 21.00 horas, serán los que acogerán estos dos conciertos tras su presentación el pasado día 4 en su Barcelona natal donde actualmente es profesor de la Escuela Superior de Música Moderna del Conservatorio del Liceo y compagina su actividad pedagógica con su proyecto Jaume Vilaseca Trío, amén de diversas propuestas artísticas.

Editado por Discmedi esta primavera, en el que Vilaseca revisita la música de Alan Parsons y Eric Woolfson en clave de jazz con especial atención a sus primeros y exitosos álbumes conceptuales de finales de los años 70, -Tales of Mistery and lmagination 1976, 1 Robot 1977, Pyramid 1978, Eve 1979, Turn of a Friendly Card 1980, Eye in the Sky 1982-.

Ritmos frenéticos en Jaume Vilaseca

En este disco, número nueve de su exitosa carrera musical, con piano, voz y efectos de Jaume Vilaseca, grabado y mezclado durante los meses del primer confinamiento por la pandemia Covid-19 en su estudio personal y al mismo tiempo casa, el pianista evoca las atmósferas de aquellos vinilos construyendo unas bases electrónicas que le inspiran para la improvisación y sonará a jazz clásico a veces, otros a blues, be bop, funk...

Así, la interpretación en directo de Jazz & Parsons Project es un auténtico viaje a través del piano, una sesión de imágenes evocadoras donde las melodías pueden llevar al recuerdo o simplemente a la emoción, y las improvisaciones al éxtasis o al puro desahogo. A manos de Vilaseca, las teclas se deslizan intrépidas tanto en las baladas como en los temas más rítmicos, la voz nos acerca al crooner tímido pero convencido y, por último, unas notas de electrónica ejercen de contraste componiendo en su conjunto una mágica velada a compartir.

Las entradas del concierto en Café Teatro Rayuela de Santa Cruz de Tenerife están ya a la venta en https://entradas.tickety.es/events/jaume-vilaseca-jazz-parsons-project-en-cafe-teatro-rayuela

Te puede interesar: Cultura «El lector se verá en una situación en la que jamás se hubiese imaginado»

https://tickety.es/ Por su parte, el concierto en Fábrica La Isleta de Las Palmas de Gran Canaria, se enmarca en sus inigualables undergraunds que celebran cada domingo. Igualmente, las entradas ya están disponibles en la web https://www.fabricaisleta.com/eventos/.