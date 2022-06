El festival internacional de artes escénicas Mapas Fest acoge en su programación la obra de teatro inclusivo Hamlet, donde un grupo de personas con síndrome de Down tomará el escenario para compartir sus anhelos y frustraciones. Esta obra de la compañía Teatro La Plaza y dirigida por Chela De Ferrari se estrenará a nivel nacional el jueves 23 de junio a las 20.00 horas en el Centro Insular de Deportes en Gran Canaria, y ofrecerá una segunda función el domingo 26 de junio a las 20.00 horas en el Auditorio Infanta Leonor, en Tenerife.

La obra es un tejido entre el texto de Shakespeare y la vida de los actores y actrices. Esta propuesta teatral invita a la audiencia a dialogar y reflexionar de manera crítica sobre la realidad que nos rodea a través de una interpretación libre de la famosa obra del dramaturgo inglés hilvanada por los testimonios de este grupo de actores y actrices «invisibilizados».

Históricamente las personas con síndrome de Down han sido consideradas como una carga en un mundo donde la eficiencia, la capacidad de producción y modelos de consumo y belleza son el paradigma del ser humano. Esta adaptación de la obra Hamlet toma como punto de partida la pregunta existencial de dicho texto -¿ser o no ser?- para, precisamente, reflexionar críticamente sobre lo que implica ser para personas que no encuentran espacios donde se los tome en cuenta.

Realidad crítica

La compañía peruana Teatro La Plaza es un espacio de creación teatral que investiga e interpreta la realidad desde un punto de vista crítico con el objetivo de dialogar con la comunidad a través de obras capaces de cuestionar, provocar y sorprender. Sus propuestas buscan formular preguntas claves a través de textos de nueva creación así como de clásicos que inviten a la reflexión de la realidad desde una mirada contemporánea.

Las entradas, con un precio de 15 euros, pueden ser adquiridas en la página web del festival www.mapasfest.com.