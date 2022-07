Marcus Miller: «Mis dos últimos discos son un viaje a mis ancestros y mi presente musical»

¿Cómo surge la idea de componer un disco como Laid Black, en el que mezcla trap, hiphop, r&b e incluso gospel desde el punto de vista de su sonido?

Para mi disco anterior, Afrodeezia, había hecho un viaje al pasado; el viaje de mis ancestros desde África, a través del Caribe, hasta los Estados Unidos. Así que sentí que tendría sentido que mi próximo álbum, Laid Black, reflejara los tiempos actuales. Entonces, en Afrodeezia, encontrarás elementos de la música highlife de África Occidental, la música Gnawa del Norte de África, la música calipso del Caribe y la música de Nueva Orleans, y finalmente, sonidos del norte de EE.UU. como el de la Motown. Y como mencionas, para Laid Black usé elementos de trap, hiphop, r&b y gospel.

¿Considera que es una continuación lógica de su anterior fusión de estilos en Afrideezia?

Sí, siento que Afrodeezia y Laid Black son un par. Mirando hacia atrás para apreciar el viaje y luego celebrando dónde estamos ahora.

¿Cómo ha concebido el concierto que ofrecerá en el teatro Cuyás? ¿Será un repaso a los clásicos de su carrera?

Sí, quiero decir «hola de nuevo» a todos presentando una mezcla de estos dos últimos álbumes combinados con música de mi pasado ¡y música de mi futuro!

Sus últimos trabajos han sido principalmente participaciones en bandas sonoras recientes como Marshall o Safety. ¿Qué es lo que más le gusta de estos discos en comparación con los editados bajo su nombre o con otros artistas?

Los álbumes de partituras de películas muestran un lado diferente de mí. Con las películas, mi atención se centra en componer música que respalde la historia que cuenta el director. Entonces escuchas sonidos y emociones que son diferentes de los sonidos y emociones que escuchas en la música que hago como artista. En mis álbumes cuento mi historia; para las bandas sonoras de las películas, uso mi sensibilidad musical para ayudar a contar la historia de otra persona. Yo admiro mucho a Thurgood Marshall, el primer juez afroamericano de la Corte Suprema. Así que usé mi conocimiento de la música de los años 40, 50 y 60 para contar su historia. Disfruto presentando estos álbumes de partituras porque me permite presentar una imagen más amplia de lo que soy.

¿Cuál fue la base de su fructífera colaboración con David Saborn durante tres décadas?

David Sanborn y yo nos conocimos a fines de los años 70 cuando éramos músicos en la banda de Saturday Night Live, un programa de televisión estadounidense muy popular que presentó al mundo a John Belushi, Eddie Murphy, Adam Sandler, Seth Meyers, Chris Rock y muchos otros actores o comediantes famosos. David y yo estuvimos en la banda de la casa para este espectáculo y desarrollamos una amistad allí. Inmediatamente me llamó la atención su sonido distintivo en el saxofón alto y comencé a escribir música para él. Tenía 19 años cuando empecé. Juntos creamos un sonido único en ese momento, combinando funk y r&b con jazz. Esa relación ha durado desde entonces. Hemos pasado del funk y el r&b al techno, luego al jazz más tradicional, a la música ambiental, mientras regresamos periódicamente al funk y al r&b. Ha sido una relación muy chula.

Su anterior visita al Festival de Jazz de Canarias fue en 2010 para interpretar íntegramente el disco Tutu de Miles Davis en el que usted participó. ¿Cómo recuerda ese concierto?

Recuerdo muy bien esa visita. Tenía una gran banda y estábamos revisando la música que había escrito para Miles Davis durante el tiempo que estuve con él. El público fue muy receptivo. Todavía hablo de esa visita con mis músicos, fue una experiencia muy especial para nosotros.

Desde la perspectiva actual, ¿cómo influyó su trabajo en los ochenta con Davis para su posterior carrera en solitario?

El trabajo que hice con Miles realmente representó su capítulo final; falleció en 1991. Creo que le presenté a Miles la oportunidad de disfrutar de sus últimos años con un sonido contemporáneo que permitió a personas de todas las edades experimentarlo y apreciarlo.

En 2013 fue nombrado Artista por la Paz por la Unesco. ¿Cómo ve la situación actual de estabilidad política después de una pandemia y la crisis actual en Ucrania?

Con la pandemia y la crisis de Ucrania, claramente estamos en una nueva era. Nos encontramos en situaciones que no hemos visto en generaciones. Vamos a necesitar buscar en nuestra historia para encontrar soluciones para no terminar repitiendo nuestros errores del pasado que le costaron al mundo millones de vidas. La comunicación sigue siendo nuestro mayor desafío, incluso en esta era de la información. Implica escuchar y comprender, no solo hablar. Espero que podamos comunicarnos mejor y evitar situaciones desastrosas.