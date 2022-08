El Festival WOMAD Las Palmas de Gran Canaria de este año ya tiene fechas cerradas. Los conciertos tendrán lugar entre el viernes 11 y el domingo 13 de noviembre, fechas habituales del festival. Mientras tanto, desde la organización se trabaja en la elaboración del programa de artistas que formarán parte de esta nueva edición, tal y como avanza Dania Dévora, directora del festival: “Estamos elaborando la programación de esta nueva edición con la misma ilusión de siempre y con la convicción de que será del agrado de todos los seguidores de WOMAD, que volverá a ser el que todos conocemos y al que estamos acostumbrados, sin ninguna restricción de aforo”.

WOMAD Las Palmas de Gran Canaria también está trabajando en un calendario de actividades que comenzarán a celebrarse desde el martes 8 de noviembre en diferentes puntos de la ciudad, gracias a los proyectos de colaboración acordados con instituciones como el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), la Casa de Colón, el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, Casa África y el Castillo de Mata, espacios que acogerán ciclos de cine, charlas, coloquios, exposiciones y talleres, tanto infantiles como para adultos.

En esta edición se volverá a celebrar ‘Mundo de Palabras’, una actividad que ya se celebró en 2021 y que promueve encuentros en torno a la literatura y sus manifestaciones, poesía, teatro y música, en el marco del Castillo de Mata.

Con respecto a los grupos locales, en el pasado WOMAD de Charlton Park participaron los artistas canarios Fajardo y Said Muti en la primera jornada de un festival que conmemoraba su 40º aniversario y que se celebró a finales del mes de julio. Una participación que nace del empeño de WOMAD España y también de las instituciones que apoyan el evento y que se convirtió en una “experiencia inolvidable” para los dos artistas canarios.

La última edición del Festival WOMAD contó con la participación de artistas consagrados internacionalmente como Amparanoia, Ana Tijoux, Oumou Sangaré, Dubioza Kolektiv o Raúl Rodríguez; proyectos emergentes y con un gran futuro por delante, con una excelente puesta en escena, como Cimafunk, My Baby, Bab L’Blue, Lova Lova o Ami Yerewolo; propuestas de la cultura popular de otros países, como Pauanne, Vassvik, Trio Da Kali, Canzionere Grecanico Salentino o Noura Mint Seimaly, que difícilmente tienen cabida en la programación de otros festivales más convencionales; y una amplia representación de artistas locales, como Basic Needs, The Conqueror Project, Laura Low, Foxy Mammals, Said Muti, Daniel Negrín o Ron Voodoo”.

El Festival WOMAD Las Palmas de Gran Canaria está organizado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria, con la colaboración del Gobierno de Canarias, y está dirigido y producido por WOMAD, DD&Company Producciones y Promoción Las Palmas de Gran Canaria.