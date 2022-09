El Festival CERO adelanta su programa al 5 de octubre con una píldora acústica que anticipa su esperada edición, la que recupera el anexo de la plaza de la Música con un cartel robusto cargado de grandes nombres del panorama estatal los próximos 14, 15 y 16 de octubre. Este avance al que la organización ha bautizado como Los acústicos del Festival CERO tendrá lugar en el Palacete Rodríguez Quegles. Y como su nombre indica, no será una cita aislada, los ecos del CERO seguirán sonando más allá de la clausura de la cita musical los miércoles de octubre (19 y 26), siempre a las 19.00 horas, en el palacete de la calle Escritor Benito Pérez Galdós con la frescura de prometedoras voces y bandas canarias.

Fajardo, Mariana y The Polen, los miércoles 5, 19 y 26, respectivamente, serán los encargados de subrayar el carácter de CERO en los aledaños de Triana. En estos tres casos el acceso es libre hasta completar aforo.

Experiencia y juventud

José Antonio Fajardo romperá el hielo el próximo 5 de octubre. Su particular dicción y la libertad que imprime al tono no admite comparativas. Su sello es tan particular que sobrevuela el indie haciendo de la música un juego en el que métrica, estructura y letra se ponen a favor de la veracidad. Así, en la trayectoria de Fajardo, lo mismo se combina la tensión con la dulzura, lo complejo y lo sencillo y la emoción con la calma.

Otra intérprete única en su especie es Mariana, una jovencísima cantautora que, con solo 23 años, hace alquimia con voz, acústico y pedales de efectos. También ella recalará en el Palacete Rodríguez Quegles como embajadora del talento que impulsa el Festival CERO y lo hará la tarde del 19 de octubre.

The Polen echarán el cierre definitivo al CERO. La despedida, el 26 de octubre, será algo más cañera. La banda de rock formada en el año 2000 en Las Palmas de Gran Canaria destila carácter y no oculta influencias: de Nirvana a Pearl Jam o Stone Temple Pilots. Lo que prometen en sus acústicos es un punto de cercanía y una emoción diferente con respecto a los temas y al encuentro con el público.

Con los acústicos del CERO finalizará definitivamente una edición que saca pecho con grandes nombres de la escena indie festivalera (Kase.O, Rufus T.Firefly, el viernes 14; León Benavente, Cupido y Hinds, el sábado 15; y con el apoyo incontestable a bandas canarias que más que prometedoras son auténticas revelaciones que merecen su lugar en una cita como esta: Irene Drive y Belice, el 14 de octubre y Sound of Aqua el 15, además de Billy Boom Band que pondrá banda sonora a la jornada musical del 16 de octubre.

Si bien los acústicos del Quegles y la jornada familiar serán gratuitos, el acceso al Festival en el Anexo de la plaza de la Música será económico. Las entradas se encuentran a la venta en la web festivalcero.com o en entrees.es a 15 euros la opción diaria y a 20 euros el abono para todo el festival.