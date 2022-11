Yul Ballesteros graba su sexto disco 'Alma'

Cada disco de Yul Ballesteros es un mundo diferente al anterior, una inmersión por nuevas aventuras estilísticas que generan sorpresa y agrado entre sus seguidores. Desde su primer trabajo, 121 park Drive, hasta el sexto, Alma, que se publicará el 2 de diciembre próximo, el guitarrista ha ido transitando por diferentes vertientes sonoras que han provocado una carrera insólita y brillante como pocas en Canarias. Ahora, el músico formado en Berklee, recurre al formato básico de guitarra, bajo y batería en un trabajo dedicado a su hija. «Es el primer disco como trío que grabo. Es un formato maravilloso, que te permite interactuar a un profundo nivel con el resto de músicos, en el cual la comunicación es una herramienta imprescindible para el desarrollo de la música», señala el músico. «Realmente en cada disco cuento historias cotidianas que me pasan a mi, con lo que creo que este disco aporta también un poco mi evolución como músico y como persona, mi forma de ver la vida».

El trabajo ha sido grabado en directo, «a la antigua usanza», asegura, sin postproducción, y la mayor parte de sus temas saldrán también en vídeo. Está dedicado a su hija, ya que la experiencia de ser padre lo marca durante las 24 horas del día. «Creo que todo en mi vida está influido ahora por la paternidad, mi forma de componer, de tocar, de sentir las cosas. No es que antes estuviera peor, pero ahora vivo las cosas de una manera muy especial, algo cambió el día que conocí a Alma y eso afecta a todas las facetas de mi vida directa o indirectamente», añade. Para comprobarlo solo hay que disfrutar de la delicadeza e intimismo del tema de adelanto, Reisilience, cuyo vídeo se puede ver en youtube, y que muestra cómo será la tónica de todo este nuevo trabajo. «Es un disco que refleja experiencias importantes de mi vida, cosas que me preocupan o que me hacen feliz. Son temas que se abordan de una forma delicada e íntima, como una conversación con una persona a la que quieres mucho», subraya.

Complicidad total

Los músicos que le acompañan son Akior García (batería) y Tana Santana (bajo) con los que ha logrado la complicidad total. «He tenido la suerte de grabar este disco con dos personas que, aparte de ser increíbles músicos, son grandes amigos, con los que llevo mucho tiempo disfrutando de las cosas de la vida y preocupándome junto a ellos en mejorar», afirma el guitarrista. «Los dos son instrumentistas de primer nivel, pero lo más importante es ese grado de comunicación que tenemos dentro y fuera del escenario».

El concierto de presentación será el 17 de diciembre en la Sala Insular de Teatro y «será muy especial», aclara. «Será la primera vez que interpretemos esa música con público desde la grabación, y muchos de los temas son estrenos absolutos. Además siempre es bonito cuando ‘juegas en casa’ porque hay mucha música escrita para personas que estarán presentes».

Pero, ¿ha cambiado su visión del género jazzístico con el paso del tiempo? El guitarrista responde con rotundidad que «nunca he tenido muy claro qué es este género, o como catalogarlo. Me gusta la música, y hay muchos estilos dentro del jazz que son parte de la evolución del género. Creo que me quedo con la impresión de que toda la música creativa que contenga improvisación puede ser definida como jazz, y luego dentro de eso hay infinidad de estilos para etiquetar las cosas, si se quiere». Un ejemplo de todo esto es su anterior obra Islazz (2019), que «fue la materialización de una idea que tenía hacía mucho tiempo: hacer un homenaje a la tierra donde nací, donde crecí y donde he vivido algunos de los momentos mas importantes de mi vida. Y quería que fuese un homenaje musical a partir del jazz, pero también con elementos del folclore de Canarias». Ballesteros opina además que «quedó un proyecto muy bonito, pero no es el final de Islazz, hay dos proyectos más que están por venir dentro de la misma idea».

Lista de Spotify

Sobre sus maestros, el músico señala que «hay muchos guitarristas que me encantan, no tendría espacio suficiente para citarlos a todos… Pero creo que mi lista de Spotify diría que escucho mucho a Peter Bernstein y Kurt Rosenwinkel últimamente». Desde su punto de vista, y desde que se instaló en Gran Canaria en 2009 tras haber estado viviendo en Berklee, Boston, París o Madrid, «creo que el jazz en las islas está cada vez mejor. Hay grandes músicos de aquí haciendo cosas espectaculares», señala. «Es verdad que se necesita más apoyo y un circuito más competitivo para poder enseñar nuestros trabajos en Canarias, pero el ímpetu del músico hace que sigamos sacando adelante proyectos y cada vez hay más interés por parte de los jóvenes, que aprenden a edades más tempranas».

La música de Yul Ballesteros ha cambiado mucho desde su debut 121 Park Drive. «Es inevitable crecer y madurar con el paso de los años, a nivel musical pero también a nivel personal», señala. «Las composiciones son el reflejo de lo que sentimos y de cómo lo sentimos, y es inevitable que las experiencias de la vida nos vayan cambiando. No sabría decir cómo exactamente ha cambiado mi música, pero si noto que en cada disco hay algo diferente, algo que tiene que ver con lo vivido hasta ese momento». Sea como fuera, recorrer su discografía resulta de lo más estimulante con discos tan recomendables en los que recupera joyas olvidadas de los compositores de Broadway como sucedió en Solo (2017) o fusionaba el jazz contemporáneo con elementos del folclore de las Islas tal y como ocurría con Islazz (2029).