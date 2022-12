Canarias compite en los Goya 2023 en dos categorías animadas

Los Premios Goya, que celebran su 37ª edición el próximo 11 de febrero en el Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES de Sevilla, tendrán doble representación canaria gracias a las nominaciones de Inspector Sun y la maldición de la viuda negra y Amanece la noche más larga, en las categorías de Mejor película de animación y Mejor cortometraje de animación, respectivamente.

En primer lugar, la imagen de Inspector Sun y la maldición de la viuda negra, dirigida por Julio Soto (Deep) ha sido desarrollada por el estudio tinerfeño 3 Doubles Producciones, que se ha encargado de dar forma a los entrañables personajes de esta película que se estrena el próximo día 28 de diciembre.

Por otra parte, Amanece la noche más larga, dirigido por Carlos F. De Vigo y Lorena Ares, es un cortometraje coproducido por los canarios Damián Perea -director del Festival Animayo- y Raquel Camacho. Se trata de una pieza «al óleo», inspirada en las pinturas negras de Goya, que ha sido creado artesanalmente fotograma a fotograma, basada en un relato del tres veces ganador del Goya Ángel de la Cruz.

Esta es la cuota canaria entre las nominaciones que se dieron a conocer ayer en Madrid durante la lectura que corrió a cargo de las actrices Blanca Portillo y Nora Navas, quienes estuvieron acompañadas por el presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Fernando Méndez-Leite. En total, en la próxima edición de los Goya habrá 28 categorías, que por primera vez contarán con cinco nominaciones. Antonio de la Torre y Clara Lago conducirán la gala del próximo mes de febrero.

La cinta As Bestas, de Rodrigo Sorogoyen, es la favorita para la próxima edición al acaparar 17 nominaciones, mientras que Modelo 77 de Alberto Rodríguez, con 16, y Alcarràs, de Carla Simón y Cinco lobitos, de Alauda Ruiz de Azúa, con 11 nominaciones, copan los siguientes puestos en cuanto a reconocimientos. Tan solo tres cintas competirán en las principales categorías, tanto a Mejor dirección como película. En la categoría de Mejor dirección As bestas, Modelo 77 y Alcarràs estarán acompañadas por Pilar Palomero, con su nuevo trabajo La maternal, además de por Carlos Vermut con Mantícora. En Mejor película estarán junto a Alauda Ruiz de Azúa por Cinco lobitos, que da el relevo a Carlos Vermut, mientras que el resto de cintas se mantienen en esta categoría. Juntando estas nominaciones, se da paridad, con el mismo número de directores y directoras reconocidos.

Además de ellas, Cerdita y Los renglones torcidos de Dios reúnen seis nominaciones, En los márgenes e Irati, cinco; Mantícora, cuatro y La maternal, La piedad y Un año, una noche, tres. Por categorías, en Mejor actor protagonista optarán al premio Denis Menóchet (As bestas), Luis Tosar (En los márgenes), Nacho Sánchez (Mantícora) y Javier Gutiérrez y Miguel Herrán por Modelo 77. En cuanto a actriz protagonista, optarán Marina Foïs (As bestas), Laia Costa (Cinco lobitos), Anna Castillo (Girasoles silvestres), Bárbara Lennie (Los renglones torcidos de Dios) y Vicky Luengo (Suro).

Entre las actrices de reparto nominadas se encuentran Penélope Cruz –la más nominada entre las actrices españolas, que suma una más a sus 13 previas– por En los márgenes, y estará acompañada de Carmen Machi (Cerdita), Susi Sánchez (Cinco lobitos), Marie Colomb (As bestas) y Ángela Cervantes (La maternal). Para actor de reparto competirán Diego Anido y Luis Zahera por As bestas que están en la misma categoría que Ramón Barea (Cinco lobitos) y Fernando Tejero y Jesús Carroza por Modelo 77.

En la categoría de Mejor dirección novel aparecen Carlota Pereda por Cerdita, Ruiz de Azúa por Cinco lobitos, Elena López Riera por El agua, Juan Diego Botto por En los márgenes y Mikel Gurrea por Suro. En guion adaptado, además de películas como Cerdita o Los renglones torcidos de Dios, surgen nombres menos repetidos como los de Fran Araújo, Isa Campo o Isaki Lacuesta por Un año, una noche, Paul Urkijo por Irati o el de Félix Viscarret por No mires a los ojos. Para Mejor guion original estarán Carla Simòn (Alcarràs), Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen (As bestas), Alauda Ruiz de Azúa (Cinco lobitos), Carlos Vermut (Mantícora) y Alberto Rodríguez y Rafael Cobos por Modelo 77.