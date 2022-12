Malvasoul, del Santa Catalina al cielo

El Malvasoul Love Fest, la fiesta musical que electriza las noches capitalinas desde las alturas del rooftop del Hotel Santa Catalina Royal Hideaway, toca el cielo con los dedos tras el vuelo de medio año que inauguró el pasado verano en Las Palmas de Gran Canaria.

Esta cita con la vanguardia electrónica y el house, impulsada por el productor, programador y dj Javier San Juan en Lanzarote el pasado 2018, se consolida como una de las propuestas diferenciadas más aclamadas de la agenda musical isleña, que se distingue por reunir a la primera división de los selectores musicales y djs del panorama nacional e internacional.

En concreto, el Malvasoul ha colgar el cartel del sold out en sus dos últimas convocatorias en este espacio referente de la ciudad, que en su último encuentro el pasado septiembre contó con el mítico dj y productor neoyorquino John Morales y cuya próxima cita, el 17 de diciembre, tendrá como protagonistas a los djs marroquí Cee ElAssaad y al neoyorquino Victor Simonelli. «El producto es bueno y funciona, pero en Gran Canaria creo que hemos dado justo con la llave maestra, porque es algo que mucha gente estaba esperando y que no había pasado», apunta San Juan, que en su vertiente dj pincha bajo el nombre de Mr. Paradise.

Así, los rasgos principales del Malvasoul radican en su formato reducido o boutique y en una cuidada línea de programación que se bifurca en dos tendencias: por un lado, los clásicos del house de raíz y, por otro, su imbricación en el fenómeno mundial del afrohouse y afrolatino, que engloba sonidos tradicionales como la cumbia, de la mano de «nombres de selectores muy potentes que conocen los grandes amantes de la música». Además, el cartel pone el acento en una presencia igualitaria de artistas femeninos y masculinos, así como de artistas de la escena local, con su máxima representante en Emma Play, su dj residente.

«Toda esta mezcla hace que el público siempre se eleve, que la propuesta llegue a distintas edades y paladares», señala su fundador. «El Malvasoul siempre ha sido una fiesta transversal en su más maravilloso concepto, porque reúne a un público variadísimo y ecléctico», añade, toda vez que destaca que esta diversidad es también afín a la generación de una «familia» de malvasoulers que espera cada dos meses el nuevo asalto al cielo.

«El concepto básico es que somos una familia que baila junta», resume. Pero la familia crece y, en el confín de este año que termina, «la demanda de entradas es cada vez más alta». «Todo ha ido in crescendo», afirma. «La presencia de John Morales en la tercera sesión catapultó el festival de manera definitiva y acude gente de Madrid, de Barcelona y también del resto de las Islas. Pero si el Malvasoul ha calado así en Las Palmas de Gran Canaria es porque el público estaba ávido de una oferta de música y fiesta de calidad para gente que ya no sale tanto en la ciudad, porque no encuentran espacios con los que se identifique».

Tras su cuarta explosión semana próxima, Malvasoul Love Fest inaugura el 2023 con una «fiesta de precarnaval» el 11 de febrero, con un cartel encabezado por el dúo de djs cubanas Pauza -Paula Fernández y Zahira Sánchez-. Las entradas ya se encuentran a la venta.