La vulnerabilidad del cuerpo en rojo

La artista Cristina Millares inaugura su primera exposición individual en MT Art Space el próximo viernes titulada Tramas y disecciones en que se enfoca a la memoria que se mantiene a través del archivo fotográfico familiar, centrándose en los formatos físicos de las imágenes y de su relación con ellas a través de la propia experiencia memorística. Interpretará las fotografías. Hasta el momento ha participado en un proyecto colectivo durante tres años en la Regenta en los espacios de producción de dicho lugar y en el CAAM, un periodo creativo que ahora pretende mostrar por su cuenta.

«Mi práctica artística está relacionada con la memoria que se mantiene por el archivo. En el proceso creativo me apropio de la fotografía extraída de un tiempo y un lugar remotos», apunta Millares. «Me interesan los personajes, su manera de posar ante la cámara y la composición que forman. También el deterioro del soporte: sus manchas, roturas y como parte irregular del pasado». A partir del análisis de la fotografía física reflexiona sobre el material plástico de manera narrativa y la opinión sobre él define su mundo pictórico.

La artista trae su exposición del pasado verano en el CAAM a este espacio. Trataba sobre los mismo, el análisis de las fotografías antiguas de su archivo familiar desde principios a mitad del siglo XX. «La interpretación que hago después es muy libre desde mi propia experiencia». «No soy fotógrafa. Pinto soportes, creo soportes y los tejo con fibra de platanera, entre otros componentes». En este sentido explica que le interesa trabajar el soporte «desde cero a través de telas y pinturas. Conjugo la unión y reconstrucción de la memoria».

Gama cromática

El espectador, al ver su obra, se fijará en el empleo de determinados materiales y el color utilizado. «Me muevo por una gama de rosas y rojos, tonalidades que no pasan desapercibidas al tratarse de colores muy saturados. Los empleo para reflejar la piel y la vulnerabilidad del cuerpo, un cuerpo vivo. Realizo un paralelismo entre la fotografía física y el deterioro físico. Los rosas y rojos me permiten hablar del cuerpo vivo y vulnerable, como digo».

La artista utiliza la técnica del tejido de la fibra de platanera, además de diversas telas y pinturas

Los materiales que emplea en su obra son las telas, la pintura y actualmente la fibra de platanera de la que aprendió la técnica hace poco. «Resulta fascinante utilizar un residuo que se genera en el norte de la isla y recojo. Estoy investigando esta práctica artística para ver cómo usar este material, lo que se verá en la exposición unido a las telas y a los trozos de piezas».

Cristina Millares es licenciada en Bellas Artes y profesora de dibujo en un instituto público. Aparte, se dedica a su faceta artística. «Me planteo el hecho creativo desde que entré en La Regenta en 2020. Este proyecto actual me lo planteo como mío, es decir, que no tengo en este momento otros pensamientos futuros sino seguir evolucionando esta idea». Por otra parte, «me dedico a hablar de cómo están desapareciendo las fotografías tradicionales y enfocamos ya nuestra memoria y recuerdos a entornos digitales como la nube que son de más difícil acceso en un futuro si no tienes esa cuenta o no te pertenece. Encontré las fotografías de mi familia, 200, por estar en archivos en papel, si no hubiera sido más fácil perder esa memoria».

La creadora se ha involucrado, además, en proyectos de carácter reivindicativo y feminista mediante la realización de ilustración, cartelería e identidad corporativa sobre temas como el cambio climático junto al colectivo Muévete por el Clima; para el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer para el Cabildo de Gran Canaria; y para la Asociación de Mujeres Juezas de España.

Volviendo a su formación, efectuó los estudios universitarios en Madrid y se preparó en dibujo y pintura desde niña. Viajó a Milán y se interesó por el diseño gráfico, sector en el que trabajó dentro de la empresa privada. Para hacerse docente realizó un máster.