«Las nuevas generaciones serán más honestas con la infidelidad»

La escritora Cristina Campos (Barcelona, 1975), finalista del Premio Planeta 2022 por Historias de mujeres casadas, junto a Luz Gabás, la ganadora por Lejos de Luisina, presentan sus respectivas obras en la Biblioteca Pública del Estado en Las Palmas de Gran Canaria en el marco del programa de fomento lectura No solo libros. Un acto que Campos espera que promueva un diálogo con los lectores y en que pueda enseñar, a quien esté interesado, cómo escribir su primera novela.

La finalista esperaba obtener el galardón, según confesó ayer. «Así como no me esperaba recibir el Goya el año pasado, y no lo obtuve, para este premio tenía intuición de que sí me llegaría, lo sentía. Sabía que si optaba a algo sería a finalista», explicó. Además, puntualizó que «la novela de Luz Gabás tiene una gran bibliografía y años de trabajo que requiere el galardón, mientras que la mía es una historia contemporánea con una estructura que funciona muy bien, pero no ha requerido tanto esfuerzo».

«Gabriela, la protagonista, es mi alter ego. He vivido una bonita historia de amor de ficción»

Campos tardó unos tres años en escribir Historias de mujeres casadas. Para ello, estuvo hablando y escuchando a amigas «que han sido infieles, en especial a una que rompió su matrimonio finalmente y que me dijo: No estoy orgullosa de lo que estoy haciendo». Comparaba la escritora estas palabras con las de amigos infieles, que le hablaban desde la euforia de que vivían una doble vida: «Mi amiga no estaba contenta y, sin embargo, el hombre lo contaba desde el placer y la diversión. Me pareció muy interesante plasmar cómo vivimos las mujeres la infidelidad. Veo que la mujer no siente culpa sino pena, u el dolor que vas a hacer a tus hijos cuando te separes». Añadió, en este sentido, que esta novela no tendría un signifado sin hijos. «El dolor hacia los suyos, de romper la familia, le duele a ella porque la historia con su amante es profundamente placentera».

Asimismo, Campos sostiene que la gente joven será más honesta porque entenderá la infidelidad de una manera «distinta a la nuestra». Su protagonista miente a su marido para no hacerle daño. Sin embargo, «creo que dentro de 20 años, si una mujer se enamora, quizás se sincere y le diga a su pareja: ‘mira, me he enamorado de otro y me separo’, en vez de recurrir al ‘no me valoras y por eso te dejo’, a esta especie de mentira que rodea las infidelidades». La escritora, directora de casting y guionista no cree que una mujer de ahora que tenga hijos «permita el poliamor ni nada de eso porque con niños la pareja tiene que hacer equipo, es lo que ha de construir un matrimonio contemporáneo sano».

Su novela atrapará a los lectores porque está llena de verdad. «¿A quién no se le ha cruzado alguien que le parezca atractivo tras 15 años casado? Pero a lo mejor no das el paso porque lo prefieres», recalcó. Historias de mujeres casadas se encuentra a la venta desde el 4 de noviembre del pasado año. Se enviaron al mercado, en un primer momento, 100.000 ejemplares y ya se ha distribuido la quinta edición. Aunque lo leen, sobre todo, mujeres, «veo que lo están haciendo también muchos más hombres de los que pensaba, por lo que me siento feliz», señaló la novelista.

Su anterior relato, Pan de limón con semillas de amapola, fue llevado al cine por Benito Zambrano y, de hecho, una parte se filmó en Gran Canaria. En esta ocasión, Historias de mujeres casadas va a ser una serie. «Hay varias productoras interesadas», apuntó. «Quiero que se haga con sensibilidad, sin caer en el morbo, en el sexo por el sexo porque es una novela intimista, no erótica».

«Tras 20 años de matrimonio pueden surgir otras personas para cualquiera»

El premio fue jugoso: 200.000 euros a los que hay que descontar la parte de Hacienda. Campos piensa invertirlo en que su hijo adolescente estudie el bachillerato en Estados Unidos. Preguntada sobre nuevos proyectos literarios, la guionista expresó que se encuentra inmersa en hacer un podcast sobre la intimidad femenina con el título Historias de mujeres casadas, que hará con la periodista Chiara Arroyo. «Trabajaremos la incapacidad de la mujer de separar el sexo del amor», indica.

Campos tiene similitudes con las mujeres de su narración aunque no se identifica con la protagonista en el mundo real, solo en la ficción. «Gabriela es mi alter ego. He vivido una historia de amor preciosa en la novela, con un amante maravilloso, pero en la vida real llevo 15 años de fidelidad. Si a mí me ocurriera algo así sentiría como ella, creo que me desgarraría por dentro». En cuanto a si perdonaría una infidelidad, la entrevistada señala que sí y que «no necesitaría saberlo». «El problema mío sería que yo me enamoraría y que no creo encontrar a nadie mejor a nivel íntimo que mi marido», concluye.