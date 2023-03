Un saxofón, una flauta, tres sintetizadores analógicos y un laptop: esto es lo que necesita el músico canario Alan Iman Rodríguez, más conocido como Nala Rami, para invocar su arte de fantasía, nostalgia y glitter. El artista que ha vuelto a Gran Canaria después de 17 años en Barcelona, saca su primer disco en solitario este viernes 24 de marzo en todas las plataformas digitales, un trabajo que bajo el título Nostalgia erótica lleva por bandera el desenfado, la ironía y el baile.

El LP, que ha sido producido en estos últimos dos años, cuenta con un total de 14 canciones: ocho sencillos que ya han visto la luz y seis canciones inéditas, en su mayor parte grabadas en el estudio que el músico tenía en su casa de Molins de Rei (Barcelona). Desde el año 2021, Nala Rami ha estado centrado en este proyecto, consiguiendo algún que otro éxito en Spotify, como las canciones Domingos o Morí en la disco, que han entrado en las listas editoriales de la plataforma.

Un show bailongo

«Tampoco me quiero tomar demasiado en serio a mí mismo», explica el músico haciendo alusión al punto irónico de sus temas. «Al final esto es para divertirse», añade. Nala Rami (Alan Imar al revés) es una especie de álter ego, él mismo pero al revés, como si se estuviera mirando en un espejo. «La gente me conoce y ve que no soy lo que se imaginaban por mis canciones», relata el artista canario cuyo proyecto musical se mueve entre la nostalgia, la sensibilidad, lo bailongo y lo pasional.

En los shows de Rami priman las buenas vibraciones y el funk, espectáculos «energizantes que te pondrán en marcha para encaminar tu fin de semana y soñar con dimensiones paralelas de funk y vhs», tal y como los define el propio artista. Pronto se podrá disfrutar de sus espectáculos en vivo: el 14 de abril en Madrid, el 29 en Barcelona y el 5 de mayo en Gran Canaria, en la Fábrica de La Isleta, donde la idea del cantante es montar una fiesta que cuente con Dj's, como Javi Auserón, y música en vivo.

Cada una de sus composiciones han sido realizadas por él mismo, temas en los que ha estado trabajando mano a mano con importantes mixers de la industria, como Santiago de Simone (Dillom, Anyi, Simona) y Alex Ferrer (C. Tangana, Vitalic o Abhir Hathi). Por otro lado, tanto la dirección artística del proyecto como su imaginario visual han sido pensados y desarrollados por Rami en su totalidad. «Todo el estilismo y la dirección artística me encargo yo. Y en el baile tampoco tengo coreógrafo. Produzco, compongo y dirijo la línea artística», declara el músico.

En las canciones de Rami destacan temas como el amor romántico, el desamor, el amor propio o la superación. «Hay canciones de amor pero también hay de desamor, todas tienen un tinte bastante nostálgico, como que lo que estoy contando no ocurre en el momento presente, como que es algo que ya ha ocurrido», relata el músico. «Puedo hablar de amor pero también de cosas satélites del amor», añade.

Tal y como explica Rami, el género de su música no está todavía muy popularizado en España. Aun así, cree que pronto habrá un auge de la música disco. «Creo que es un género que acabará llegando, cada vez más. Cada vez hay un auge mayor del disco, lo que pasa es que todavía se asocia mucho a letras en inglés. Ahora lo estoy haciendo en español y creo que es más original», cuenta el artista haciendo alusión a sus comienzos, en los que cantaba en inglés. «Me parece una propuesta no tan genérico hacerlo en español», puntualiza.

Trayectoria

Alan Imar Rodríguez es cantante, productor y saxofonista. Tras hacer el grado superior de saxofón en el Liceu de Barcelona, ha trabajado para varias bandas del circuito nacional e internacional, como Sinkane, Oso Leone, Cabiria, Boreals, Crazy P o Bándalos Chinos. Esta última banda de indie pop argentina ha sido uno de los referentes de Rami durante el desarrollo de su proyecto en solitario, además de otras como la mexicana Clubz.

Antes de su primer trabajo en solitario, el músico canario fundó la banda Tversky junto a uno de los miembros de Boreals, grupo con el que sacó dos EPs y un álbum y con el que giraron por un gran número de escenarios como el Primavera Club, Festival Vida, Festival de les Arts, Donostisound, Low, Eurosonic o el Festival Port du sud de Marseille.