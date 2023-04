¿Por qué inicia su carrera como narradora precisamente con una novela romántica?

Porque yo soy totalmente romántica. Estoy obsesionada con el amor y todas sus formas, totalmente obsesionada. Dicen que hay tres cosas que mueven el mundo: el sexo, el dinero y el poder. Creo que esto es cierto, pero está incompleto: hay que añadir el amor. Las mayores locuras de esta vida se hacen por amor; y esto no es solo una frase hecha. Eduardo VIII del Reino Unido abdicó para casarse con la mujer que amaba, por ejemplo. Estamos vendidos cuando nos enamoramos y me fascina poder ahondar sobre este aspecto de la naturaleza humana a través de la literatura.

¿Realmente cree que existe el amor romántico a cambio de nada en una sociedad tan materialista como la actual?

Sin duda y más que nunca de hecho. Antes era muy común casarse sin amor, las familias pactaban y los hijos cumplían: te ibas con un ‘buen partido’. No entraba en la ecuación el amor a la hora de formar una familia, eso vendría después, ‘con el roce’. Hoy en día es casi inconcebible, en la sociedad en general, tener una relación con alguien de la que no se esté enamorado o se haya enamorado en su inicio. Tanto es así, que las relaciones sentimentales motivadas por otros intereses, quizás más materialistas, están mal vistas, como una especie de ‘prostitución’ encubierta. El siglo XXI es el siglo del amor: amamos, nos juntamos y, si nos dejamos de querer, nos divorciamos para volver a enamorarnos. La vida en este siglo es mucho más divertida.

La novela tiene un componente romántico y de misterio muy importante. Estas eran las dos característica propias del Romanticismo de Becquer o de las hermanas Bronte. ¿Puede verse como una vuelta a esta literatura algo olvidada?

Amo a Becquer y a las hermanas Brontë. Especialmente, adoro Jane Eyre; esta es una novela de referencia para mí. Así que me gustaría contestar que sí, pero tal vez sería demasiado pretencioso por mi parte creer que puedo traer de alguna forma a la actualidad el legado de estos grandes autores. Flor de saúco es una novela que busca simplemente entretener al lector, mantenerlo con la nariz enterrada en sus páginas; enamorarlo y quizás enfrentarlo a las convenciones sociales.

También está la atracción de una mujer algo más madura por un joven, ¿Hay algo del mito de Lolita, pero a la inversa?

Yo diría que no. Es verdad que Flor de saúco transcribe el romance entre una profesora y su alumno; pero también es cierto que la diferencia de edad entre estos personajes es sólo de cinco años. Cuando comienzan las escenas caliente, Álvaro tiene 18 y Briana 23. Ahora bien, eso no quita que se establezca un rol de poder que puede determinar un juicio moral que sería el de ‘¿y si te enamoras de quien no debes?’ Flor de saúco habla sobre lo amoral e inoportuno que puede ser el amor. Como en el caso de la novela de Nabókov, sí que me gustaría que fuera el propio lector el que se respondiera a esta pregunta. Creo que la literatura es el lugar idóneo para plantear este tipo de debates.

Hay dos elementos que resultan especialmente interesantes. La madre bruja de la protagonista y la presencia del espectro del padre. ¿Qué importancia tienen dentro de la trama romántica principal?

Si el romance es el hilo conductor de la historia, la fantasía es su medio, donde se introduce y chapotea. Este ha sido uno de los motivos por los que elegí Galicia, tierra de meigas, para ambientar la novela. Conforme avanza la historia, el lector se dará cuenta de que las leyendas y la magia tienen una importancia vital en la forma de proceder de los personajes.

Usted tiene un premio en el campo de la poesía, ¿qué puede decir de esta otra faceta suya?

Soy una apasionada de la poesía. Desde niña ya mi padre me daba a leer poemas de los grandes referentes españoles y latinoamericanos. En esta primera novela que escribo, he tratado sutilmente de introducirla con versos cortos que se diseminan en determinadas escenas.

¿Ha utilizado referentes literarios para esta novela?

Me he fijado en especial en las grandes autoras de mi género, en cómo ellas consiguen trasmitir emoción en sus líneas. Así, podemos ver similitudes con la prosa de Alice Kellen, Laura Kinsale o Lisa Kleypas.

¿Hay autores que le hayan marcado de alguna forma?

Por supuesto, y no todos del género romántico. Por destacar algunos… Charlotte Brontë, George Orwell, Milena Busquets y, la actual finalista de los premios Planeta, Cristina Campos.

¿Hay algo de su origen grancanario en la historia?

Como he dicho, la historia transcurre en Galicia, pero de todas formas hago mención a las islas Canarias en la novela; así, como el que no quiere la cosa. No puedo evitarlo, es mi casa y tiro siempre para ella. Me gusta pensar que es una especie de publicidad encubierta, tal vez un lector despistado lea esta referencia y se anime a visitarnos para conocer sus maravillas.

¿Cómo ha planteado la presentación del libro?

Presenté el sábado pasado en el Retiro, en Madrid, y este jueves 27 de abril lo haré aquí en Gran Canaria. Será en la Biblioteca Pública del Estado, la mía, la de al lado de mi casa. Estoy muy ilusionada, nunca creí que fuera posible. Esto está siendo increíble; ni en mis mejores sueños tuve unas pretensiones tan altas.

¿Cree que hay un auge de la literatura romántica en general?

Yo creo que sí. Por opiniones de editores, me consta que están en busca y captura de nuevos autores españoles en este género. Últimamente, se ha puesto muy de moda las rom-com, o comedias románticas, en la literatura y nuestros sellos están hartos de tener que traducir voces extranjeras ante una demanda que no conseguimos cubrir con el producto nacional. Basta mirar el éxito que tiene Elísabet Benavent. Este sábado ha sido una de las escritoras más vendidas en Sant Jordi.