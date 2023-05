Primavera Sound: 10 conciertos que no te deberías perder si vas al festival

Más allá del cúmulo de nombres que suele atraer las miradas (este año, figuras como Rosalía, Blur o Depeche Mode), el Primavera Sound reserva otras muchas propuestas de alto interés artístico en su frondoso cartel de Barcelona. Destacamos diez conciertos con perfiles de delicatesen entre los más de 200 artistas que actuarán en el Fòrum a partir de este miércoles.

PinkPantheress

Jueves 1, 21.50 h (Plenitude). Entre lo poco que se puede agradecer a TikTok está el salto a la fama, a principios de 2021, de esta cantante y productora británica en la intersección del bedroom pop con géneros de baile muy ingleses de los noventa, sobre todo jungle y 2-step. Sus canciones raramente llegan a los dos minutos, pero se quedan en la cabeza para siempre. Cuestión de intuición melódica e ingeniería rítmica de primera. Juan Manuel Freire

Central Cee

Jueves 1, 22.55 h (Ron Brugal). “I hope a trap boy's your type (espero que un chico del trap sea tu tipo)” , dice Central Cee a una chica en ‘Obssesed with you’. Disimulando perfectamente la rudeza con tono melódico o duro y con el rostro oculto (por lo que sea), el joven rapero londinense, uno de los embajadores del drill, es una de esas estrellas cultivadas con los pies bien pegados al suelo, a la calle, y con la espalda apoyada en alguna esquina para controlar lo que pasa por ahí. Ignasi Fortuny

Avalon Emerson & The Charm

Viernes 2, 17.10 h (Ron Brugal). Hasta hace no demasiado, Avalon Emerson era conocida por sus abrumadoras sesiones (sobre todo) house y techno, pero en su primer álbum, “& The Charm”, se ha marcado una gran colección de canciones dreampop con la belleza y suavidad de Cocteau Twins como principal referente. De modo que no, no actúa en la madrugada, sino en horario de tarde, decidida a cantar y acompañada por una banda en toda regla. J. M. F.

Beth Orton

Viernes, 2. 18.00 h (Auditorio Santander). Esta inglesa se abrió paso en los años 90 como despierta cantautora neo-folk con pulsiones electrónicas (aquellas citas con The Chemical Brothers) y reaparece ahora con un frondoso álbum, ‘Weather alive’, dominado por envolventes mareas con perfiles de jazz y guiños a los amigos ausentes (Hal Willner, Andy Weatherall). Un regreso sonado, en horas altas, tras dos décadas de ausencia en Barcelona. Jordi Bianciotto

Julia Holter

Viernes, 2. 19.30 h (Auditorio Santander). Hace casi una década que el Primavera asiste al desarrollo de esta artista audaz, creadora de un cancionero ‘arty’ con vistas a realidades paralelas que traza puentes entre el pop y la música contemporánea. Vale la pena atender a sus desafíos estéticos e intelectuales, plasmados en el ambicioso ‘Aviary’ (2018) y, este año, en su entente con Alex Temple y el Spektral Quartet en ‘Behind the wallpaper’. J. B.

Mura Masa

Viernes 2, 01.00 h [ya del sábado] (Boiler room). Hay un lugar en la inmensidad del Fòrum en el que el escenario no es tradicional: es redondo y es (casi literalmente) una olla hirviendo. Ahí seguramente se vieron en la última edición del festival las imágenes más eufóricas del mismo. Y este año, sin riesgo a equivocarnos de mucho, volverá a suceder con, entre otros, el dj set de Mura Masa. El escogido talento británico de la producción es la mejor excusa para ser partícipe de un buen caldo. I. F.

Wednesday

Sábado 3, 18.05 h (Amazon music). En el espléndido “Rat saw god”, la fórmula magistral de Wednesday (una base compositiva country-rock, una sacudida de intensidad emo y mucha neblina shoegaze espolvoreada por encima) suena mejor, más rugiente que nunca. Hay sana inquietud por saber cómo golpearán en directo “Bull believer”, con sus cambios de sentido a lo Pixies, o “Chosen to deserve”, himno confesional que ratifica a Karly Hartzman como cantante capaz de conmover sin necesidad de exagerar. J. M. F.

John Cale

Sábado, 3. 19.30 h (Auditorio Santander). La leyenda le precede: cofundador de The Velvet Underground, autor de obras magnas como el bello ‘Paris 1919’ (1973) o el filo-punk ‘Sabotage/Live’ (1979), este galés en Nueva York siempre ha sido capaz de alternar registros extremos con clase e inventiva. Vuelve con un disco destemplado, ‘Mercy’, en el que se apiada de la humanidad en un cancionero de madrugada narcótica con recuerdos a Nico y Bowie. J. B.

Laurie Anderson

Sábado, 3. 21.30 h (Auditorio Santander). Con el álbum ‘Big science’ (1982) y la voz en ‘vocoder’ de ‘O Superman’, esta neoyorkina de Illinois se proclamó gran dama de las vanguardias, fundiendo la noción pop con la ‘performance’ multidisciplinar no exenta de acentos políticos. Uno de los temas de aquel disco, ‘Let X=X’, da título a su actual gira, que la trae arropada por una banda de jazz heterodoxa, Sexmob, salida de la Knitting Factory. J. B.

Tokischa

Sábado 3, 22.10 h (Plenitude). La arrolladora Tokischa, una incontrolable fuerza de la naturaleza provinente de la República Dominicana, apareció sin pedir perdón y mucho menos permiso para situar al dembow en el centro de la música latina. El gran público español la conoció por su colaboración con Rosalía (‘Linda’), pero su figura, tremendamente explícita, es tan especial y trascendente que incluso Madonna la llamó para hacer el remix de ‘Hung up’ (y para algún que otro beso). I. F.