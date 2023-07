Un perro gigante vestido de astronauta coronaba anoche el escenario donde apareció Maluma, casi a la una de la madrugada. Acompañado de sus músicos empezó a cantar su tema más exitoso, Hawái. El público coreaba.

Arrancaba ayer por la tarde -con algo de retraso- el segundo y último día del GranCa Live Fest, con la cancelación de la actuación de Kany García y algunos cambios en el horario que no minaron el entusiasmo del público que se agolpaba en las puertas del Estadio de Gran Canaria. Las colas eran, si cabe, más largas que las del día anterior en las diferentes puertas de acceso al recinto. Los looks destacaban por su repetición de patrones, cortes y colores: no faltaban las botas de cowboy, la purpurina, los flecos y redecillas en tops y vestidos, además de las camisas estampadas. «Todo el mundo va vestido igual», dijo un chico desapistado que buscaba a sus amigos algo desesperado y no conseguía identificarlos ante la ausencia de variedad en las vestimentas.

Tini llenó el escenario de rosa y trenzas, tanto con sur ropa como con la de los bailarines y bailarinas que la acompañaban. Su concierto fue uno de los primeros de un día que culminaría con Lola Índigo sobre el escenario ya en la madrugada del domingo.

Jeniffer, Sara y Ainhoa esperaban con ojos y caras brillantes por la purpurina a los siguientes artistas: la banda de pop rock latino Morat. En sus manos, dos pancartas amarillas: «Yo también prefiero la herida antes que perderle», se leía en la de Sara, que ya había podido ver al grupo actuar el año pasado en el Gran Canaria Arena. «Me gustan porque sus canciones llegan al alma», aseguró con movimientos enérgicos y una mirada llena de convicción. La canción más esperada por el grupo de amigas era la de Cuánto me duele, aunque no tenían muchas esperanzas: «No la van a cantar, es muy antigua», sentenció Sara.

Besos en guerra, Porfa no te vayas, Aprender a quererte o Eres mi nuevo vicio fueron algunos de los títulos que la banda colombiana interpretó sobre un escenario en el que no faltaron las serpentinas, el humo y el fuego que daba calor al público que tuvo la suerte de, al igual que Sara, Jennifer y Ainhoa, verlos en primera fila.

Joel, Teo y Salma llevaban en el estadio desde las 11 de la mañana, aunque la apertura de puertas no se esperaba hasta las 15.00 horas (y finalmente fue a las 17.00). Aun así, el sacrificio les había valido la pena: estaban perfectamente colocados y centrados para ver a sus dos ídolos, Tini y Lola Índigo. «Hemos venido a ver a las mujeres», contaban. El dragón, Animal y El Tonto eran las canciones que más ansiaba escuchar este grupo de amigos. «¿Creen que saldrá Quevedo a cantar con Lola?». A Salma se le iluminaron los ojos: «Espero que salga, como salga...», decía mientras fingía desmayarse sobre la valla metálica. «Tiene que salir, es su isla», concluyeron los tres. La incógnita ante la aparición del grancanario se repetía.

Cristina y Victoria, que llevaban en el estado desde las 13.00 horas, también albergaban la misma esperanza. «Yo confío», decía Victoria, que se mostraba cien por cien convencida de que el cantante de Cayó la noche aparecería junto a la ex concursante de Operación Triunfo. Las amigas se reían mientras hablaban con el resto del grupo que las miraban desde abajo, sentadas sobre el césped del estadio para amenizar la espera. La canción que más deseaban escuchar ambas era la de La santa.

Antes de que Manuel Carrasco hiciera su aparición sobre el escenario, la organización del evento hizo un anuncio de cara a la edición de 2024 del festival: Cristian Nodal y Maná serán dos de las propuestas musicales para el Granca Live Fest del próximo año.

Lanzando una flecha en llamas sobre las cabezas del público con un arco entre sus manos, el cantante andaluz comenzó un concierto al que le seguirían la actuación del colombiano Maluma, con temas como Hawái o Coco Loco y de la esperadísima Lola Índigo, que al cierre de esta edición se disponía a hipnotizar al público con el frenesí de su baile.