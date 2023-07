El Taiger, sobrenombre de José Manuel Carvajal (La Habana, 1987), lanza su primera gira europea donde le hace hueco a Canarias. Pasó primero por Gáldar y volverá el 6 de agosto. Hace dos años batió las listas de reproducciones con La historia y ya prepara su próximo disco con una impronta única.

Lo coreaban en las fiestas de Gáldar y volverá el día 6 de agosto a Gran Canaria. ¿Qué le atrae de las islas que repite?

El isleño vuelve siempre a la isla, y aquí siento ese cariño. Escuchan bastante mi música, lo que me ha sorprendido, más cuando ayer en el concierto de Gáldar me coreaban. No sabía que particularmente acá sabía mucho más que La historia. Estoy súper contento con eso.

Esta es la primera gira europea que realiza. ¿Qué significa para usted? ¿Cuáles son las dificultades que ha tenido para cruzar el charco?

Estoy agradecido con todo lo que me está pasando. Me lo estoy tomando con calma para poder cumplir con todos los compromisos, tanto con los míos como en gran parte de Europa. Así que todo despacio. El coronavirus fue duro para todos, tanto en Europa como en América, y parecía un sueño. Es sorprendente cómo la gente ahora llena las plazas.

¿Qué le parece el éxito de la ola latinoamericana en esta parte del mundo?

A mí me encanta que todo esto esté pasando porque anteriormente la música latina era mucho más electrónica, más para discotecas, mientras que ahora en cualquier evento masivo o en cualquier sitio es lo que se prioriza. Tiene tanta prioridad en Europa sobre la electrónica que a mí me viene bien. Lo que me encanta de Canarias, por ejemplo, es que sea gente alegre y positiva, el sol el resto del año y su buen clima.

Pasaron de llamarlo El Príncipe cuando estaba con Los 4 a El Taiger en su carrera en solitario.

No quería seguir mezclando mi nombre tanto con Los 4 como Los Desiguales y encontré en nuestro argot cubano la inspiración para usar El Taiger, como pasa aquí en Canarias que dicen cotufas a las palomitas.

Hace dos años irrumpió en España con el éxito de La historia. ¿Qué le ha traído este tema que la gente sigue coreando?

Ha sido una bendición para mí, tanto en mi carrera como en lo personal. Jamás lo pensé. Ha pasado en la madurez de mi carrera y me lo tomo, como te digo, con buen paso.

En Everglades, su último disco, mezcla tanto los ritmos urbanos como los latinos.

Este disco se lo regalé a Miami porque, en realidad, Everglades es una zona pantanosa donde habitan los caimanes, por eso la portada del disco tiene su figura. De igual manera, si miras Cuba de arriba tiene esta misma forma. La comunidad de cubanos en Miami es la más grande que existe en el mundo así que le hice honor a ambas cosas. Además, te adelanto que se va a hacer un disco en Madrid que ya tiene siete canciones. Hay una expresión española que dice cuando las cosas están muy bien o algo es muy bueno, dicen, “¡la ostia!”. Me hace mucha gracia y pienso ponerle al álbum así: La ostia. La mejor.

¿Y cómo surgió Un rato para siempre con Lérica, que se intenta hacer un hueco en el panorama veraniego?

Me encanta ese dúo y la identidad que tiene su música, la vibra que tienen, y son bien similares a mí a la hora de trabajar. Es una canción muy positiva, alegre, y espero que sea del agrado del público europeo. Vamos a estar en todos los programas bien top de España, donde cuesta que entre la música urbana, pero el toque pop hará que lo escuchen más personas.

Gente de Zona, Yomil, en el ámbito puertorriqueño Bad Bunny, ¿cómo ve a la música latina en el panorama internacional?

Gente de Zona es un buen referente en la música popular urbana de Cuba. Son la bandera de todo este reflejo que estamos teniendo nosotros. Nos han enseñado y los que venimos hablamos de siempre mejorar este legado, de estar a la altura, porque siempre ha sido un grupo muy top dentro y fuera de Cuba. Son muy amigos míos, me encantan lo que hacen y cómo se han mantenido. Son un ejemplo para nosotros como la nueva generación de la isla.

Tras una década de trayectoria, ¿qué ha aprendido?

He aprendido a reinventarme, a buscar la identidad en la música que hago, porque cuando te detienes a escuchar casi todo el mundo suena semejante. Así que me gusta que cuando suene una canción mía la gente automáticamente sepa que es El Taiger. Cada uno tiene su personalidad y es lo que intento aportar en mis temas.

Alguna vez, cuando era pequeño, por las calles de La Habana, ¿pensó que esto sería posible?

No. Yo presumo de abandonar un sueño que era morirse, pero hasta hoy estoy soñando con lo que me regala Dios y aprovecho el presente al máximo, luego, el futuro debe ser lo más positivo posible.