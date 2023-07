Es difícil que la Isla no se te meta dentro cuando llegas de fuera y la conoces. Como si la hostilidad del mundo pasara a un segundo plano, calmada por su luz, sus oleajes, sus costas y sus piedras. La época no importa: el hechizo de curación, naturaleza y reencuentro hace fluir los pensamientos, la creatividad y la reflexión en cualquier contexto, como si el estar rodeada de mar por todas partes fuera un antídoto para la cabeza y el corazón.

Un ordenador de mesa de principios de los 2000, que recuerda a tardes de paint y horas muertas que se pasaban volando viendo vídeos de YouTube, se remonta a este primer encuentro entre una isla y una mujer hace casi 50 años. La artista Hildegard Hahn (antigua Checoslovaquia, 1938) llegaba en 1974 a Lanzarote y las fotos que reflejan la esencia de aquel momento aparecen en la pantalla, ceros y unos que dan lugar al color de las nubes y el mar, a un paisaje de recuerdos lejanos. Ahí comenzó todo.

'Retro-Retrorreflexión'

Con Gran Canaria como eje, lo multidisciplinar es una de las características de Retro-Retrorreflexión, la exposición de Hahn que hoy se inaugura en el Centro Atlántico de Arte Contemporáneo (CAAM) de la capital grancanaria y que estará ocupando dos de sus plantas hasta el próximo 21 de enero de 2024. Son varias las salas que recogen la sensibilidad de la artista que, en palabras de la comisaria de esta muestra, Dalia de la Rosa, «trasciende la idea de tiempo más allá de una ordenación de hechos y décadas, para mostrarnos distintas retro-reflexiones a partir de una serie de ejes discursivos e investigaciones que su contacto con el territorio isleño ha generado» a lo largo de los años.

La fotografía, la pintura, el dibujo e incluso el vídeo se entremezclan en las distintas ubicaciones por las que discurren sus reflexiones llenas de luz, reflexiones en forma de arte que buscan «despertar la curiosidad para explorar la noción de isla en un estado físico, pero también para adentrarse en esa línea entre cielo y tierra —horizonte— que divide y une», tal y como indican desde el CAAM.

Entre las obras destacadas de la exposición se encuentra la instalación Danza de piedras (2008-2023) que se exhibe en el cubo central de este espacio del número 11 de la calle Los Balcones, que busca reflejar la fragilidad del paisaje mediante rocsa y fotografía, así como la naturaleza volcánica de la Isla que acogió y acoge a Hahn como si fuera hija de sus costas. Una pieza que a su vez es un viaje en el tiempo: la artista ya la expuso en esta misma entidad en una exposición colectiva del año 1999.

«Reconocemos nuestros fallos y por eso aceptamos los otros, necesitamos aceptar nuestros fallos para ser personas firmes». Esta es una de las pocas reflexiones que lanza la artista, que desde un primer momento deja claro que prefiere la ausencia de palabras en lo que respecta a su obra. «Yo ofrezco algo con mi trabajo, no me gusta explicar nada de lo que yo siento cuando lo hago, solo ofrecerlo como un regalo a las personas que se toman el tiempo de venir, para no imponer mis ideas en otras cabezas, porque cada persona se encuentra así tal vez con sus propios conocimientos», concluye Hahn.

'Ojalá estuviera en Egipto'

El artista Nabil Boutros hace al público viajar al continente vecino y también en el tiempo: su obra traslada al Egipto de los años 50 y 60 para superponer este recuerdo a la imagen del Egipto actual. Ojalá estuviera en Egipto, es la primera exposición retrospectiva en España de este artista visual. La muestra, comisariada por la especialista griega Katerina Gregos, reúne una parte concreta del trabajo que Boutros, que vive y trabaja entre El Cairo y País, ha desarrolladodurante 20 años y en el que sus orígenes han sido un eje central.

Con la mirada puesta en el Mediterráneo y en Oriente Medio, el artista cuenta como en los años 90 se dedicó a recoger mediante la fotografía aspectos de su sociedad, de una forma «casi más poética que documental, con el propósito de mostrárselos al público de mi país y a las personas que habitan en el otro lado del Mediterráneo, con un punto de vista no exótico/no colonial». Así, tal y como indican desde el CAAM, «todos sus primeros trabajos se basaron en los principios de la fotografía documental», aunque «en las últimas dos décadas ha creado obras que se asientan sobre la tradición de la fotografía conceptual y artística».

Es difícil elegir hacia donde mirar al contemplar la muestra del artista egipcio. Por un lado, una sala enorme con sus cuatro paredes llenas de retratos de ovejas que deja al espectador pasmado e interrogante. Los fondos blancos y negros se alternan con caras peludas de ojillos brillantes que en algunos casos parecen sonreir y posar. Una fina línea entre lo creepy y la ternura que hace que sea imposible dejar de mirarlas.

Boutros reflexiona y pone en su voz parte del pensamiento de los presentes: «Esta serie interpela, genera peguntas. La primera: ¿Por qué ovejas? Y la segunda: ¿Cuál es nuestra relación con estos retratos? ¿Formamos parte del mundo animal o somos nosotros los que mandamos sobre el mundo y lo usamos en nuestro beneficio? Esta pregunta tiene que ver con la religión. Las tres religiones monoteístas vienen de un punto muy pequeño en la tierra y dos tercios de la humanidad pertenece a ellas... Hacer estos retratos tiene el objetivo de que nos planteemos nuestra relación como humanos. Las ovejas tienen ojos, sonrisas... ¿Cuál es nuestra relación con estos animales? ¿Son solo carne o somos parte de la misma naturaleza?»

El artista también reflexiona sobre la censura: «La censura más grande que he visto en Egipto es ahora mismo. Pero la censura no es tan inteligente, tenemos que ser más inteligentes que ellos», añadía Boutros ante el asentimiento de Orlando Britto, director del CAAM, que también hizo alusión al contexto actual de España ante el auge de la ultraderecha en lo que respecta a este aspecto.

Por otro lado, están presentes otras de sus series más destacadas, entre las que se encuentran Copts of the Nile (2004) y Cairo/Alexandria (2004), que hablan de aspectos que pasan desapercibidos de la vida cotidiana en las mencionadas ciudades egipcias, Egypt is a Modern Country (2006), que es un comentario irónico sobre el desarrollo, el progreso y la modernidad en el país de origen del artista, o Los egipcios (2010), una serie de autorretratos que Boutros se hace a sí mismo con numerosos disfraces y apariencias que buscan reflejar la fluidez de la identidad y la diversidad física de los egipcios.

También se incluyen trabajos más recientes como Futur Anterieur (2017), una serie de fotomontajes de películas egipcias de los años 60 que reflejan este período de optimismo y avances («¡No te conviertas en un esclavo del dinero! Tú debes ser su amo», se lee en letras amarillas sobre una escena en blanco y negro), y New World Order (2018-2020) un estudio sobre la diversidad y la diferencia.

Mañana viernes 21 de julio, a las 19.00 horas, en una actividad dirigida al público general, tendrá lugar una visita guiada conducida por el artista egipcio a su exposición, donde dará más detalles de la misma.

Por su parte, el próximo 27 de julio, el CAAM completará su ciclo expositivo del verano con la inauguración de la exposición De la carne al hueso, del hueso al alma, muestra que permitirá al público descubrir el universo creativo del artista Carlos Nicanor (Las Palmas de Gran Canaria, 1974) y su obra de nueva producción, que se exhibirá en el espacio CAAM-San Antonio Abad, con el comisariado de Dennys Matos.