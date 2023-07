Dientes separados, cuello largo, labios gruesos, finos, con grietas, lengua larga, llagas, mofletes hinchados, ¿a qué suena el cuerpo? Cualquiera que sea la fisonomía, tiene una oportunidad para dar cabida a un sonido único. Fabi Boss y Zerpa empezaron a experimentar desde que tuvieron uso de razón con rugidos sobrevenidos de El Rey León o con balbuceos intentando emular los cantos de una madre que tarareaba a su alrededor. Ahora, están recogiendo el fruto de todo este trabajo: han sido seleccionados por primera vez para participar en el Campeonato Mundial de Beatboxing en Berlín como los dos únicos representantes canarios en este encuentro que revelará quien es la nueva estrella del panorama internacional. El espectáculo será entre el 2 y el 6 de agosto y, en este momento, están concentrados en pasar el primer filtro para dar el salto a los combates sobre el escenario.

"Internet fue mi maestro", dice Rubén Zerpa. Nacido en Arucas, se trasladó a Tenerife junto a su familia y con 25 años ya es bicampeón de España. En el 2017 afrontó su primera batalla y a medida que ha avanzado en esta disciplina ha ido enriqueciendo su mundo profesional y personal, "ir a Berlín es un sueño para mí, más siendo el vigésimo aniversario del mundial, así que ya es un orgullo subirse al escenario y llevar la bandera canaria junto a Fabi". El joven se presenta en la categoría individual masculina contra otros 85 participantes de diferentes nacionalidades donde reflejará un estilo en el que entremezcla silbos de distinta índole, ¡hasta el gomero que ha ido aprendido!, con los entresijos electrónicos del estilo drum and bass. "El mundo del beatbox es la unión de la música en sí porque no hacen falta palabras como ocurre en una batalla de gallos, por ejemplo", subraya, "desde que coincidí con Fabi sabía que íbamos a ir juntos".

Autodidactas

Con 17 años, Fabi Boss bebe de la música como un manantial sin fin. "Si practicas y practicas algo mucho, vas a ser bueno en eso", tal y como refleja el tema con el que se coronó hace dos años el Campeonato de España con If you want, you can do it. "Esta ha sido mi mejor experiencia, iba sin ningún tipo de expectativa y mira lo que pasó. En cambio ahora... ¡Tengo un cacao en la cabeza! Llevo practicando con el nuevo modelo de loopstation durante meses y tengo que mecanizar mi memoria muscular para luego dejarme llevar en el espectáculo y animar a la gente ya que, si lo haces fácil, entonces impresionas al jurado y al público", comenta sobre la categoría de Loopstation en la que intentará sobresalir por encima de otras 40 personas con composiciones en las que entrelaza el reggae con el drum and bass "y la voz rota, a ver qué sale en esos minutos". Justamente, cuatro. Cuatro minutos decisivos para convercer al jurado y pasar a la siguiente fase.

Acerca de sus inicios, recuerda que "de repente, te empiezas a aburrir, como decimos, y practicas conociendo tu cuerpo de forma autodidacta", luego, vio a Lytos en un programa de televisión y aprendió a base de tutoriales de YouTube. Después llegarían otros escalones en el día a día de Fabi, como cuando hace apenas un lustro le pidió a sus padres que le compraran la mesa de mezclas RC-505. "Tengo mucha suerte, desde pequeño siempre me han apoyado". Su madre cantaba salsa y merengue en las fiestas y su padre era un dj que combinaba su faceta más comercial con la electrónica. Así que se dio el cultivo perfecto para que las raíces se expandieran, tanto, que hasta su progenitora lo animó a participal en el programa Idol Kids, una experiencia que no volvería a repetir, pero que le abrió los ojos en cuanto al funcionamiento de la industria y la visibilidad que da este medio masivo. Un hito que se unió al reconocimiento que le llegó desde su tierra con la concesión del Premio Juventud y Cultura del Gobierno de Canarias 2021.

El beatboxing ha enganchado a esta joven generación siendo un arte que crea música a partir de emitir sonidos, ritmos y composiciones a través del propio cuerpo. Esta tradición milenaria cuyos orígenes se remontan a China o India tuvo una importante influencia en las bases del hip hop norteamericano de los años 80. En la actualidad, a pesar de sentir cierta soledad en la práctica, ha logrado conformar un grupo canario en el que cada vez son más. "La comunidad en las Islas es bastante pequeña. No obstante, estamos haciendo reuniones en Tenerife y en Gran Canaria y ya hay pibes de otras partes, como de Lanzarote, por lo que estamos abiertos a meter a más gente y compartir conocimientos", anuncia Zerpa, y anima a que le escriban por redes sociales para ampliar el círculo.

Te puede interesar: Ilustración El ilustrador Bruno Lanzarote publica 'Los dragones de San Borondón', un encuentro con los misterios de la Isla Errante

Agarran este sueño con ilusión y tenacidad, aunque no sea un camino fácil. Costean el traslado y la estancia con sus bolsillos y, en el caso de Zerpa, intenta vivir de su pasión alternándolo con un trabajo a media jornada que le permita seguir construyendo los cimientos de esta profesión en la que ya ha alcanzado el primer puesto de la Urban CT Fest 2021 y el segundo destacado en la Onuba Beatbox Battle 2019. "Al fin y al cabo, es a lo que nos dedicamos y lo que amamos", sentencia. "No quiero trabajar de algo que no me guste, así que intento ganar dinero tanto en los shows como en los talleres", con estos últimos ha ido divulgando el valor del beatbox tanto por institutos como colegios, aparte de haber participado en el programa didáctico de la Orquesta Sinfónica de Galicia, además de estar involucrado en iniciativas como Abora Project. ¿Cuál es la impresión de los menores? "Flipan en colores, sobre todo en esas edades en las que tienen menos vergüenza".

Dentro de poco, conocerá a ídolos como a los franceses Alexinho o River mientras que Fabi nombra a su compañero y a Carakol, David Sons o el propio Grison, con quien actuaron en el Miller. "Mi sueño es vivir de la música, pero no voy a dejar los estudios de lado y haré un ciclo de audiovisual o algo de ingenería de sonido", que en septiembre comienza segundo de Bachillerato. "Al beatbox en Canarias le queda mucho por crecer y parece que hay más apoyo en el rap, pero estamos intentando que se expanda más", asegura. ¿Qué han aprendido durante el camino? Zerpa confiesa que la evolución ha ido in crescendo, "me ha enseñado a estar solo, porque estás con tu cuerpo, conoces teoría musical y los beneficios que tiene, además, conozco gente por toda la peninsula, Latinoamérica, de otros países... Pocas cosas te dan todo eso". Dentro de poco, verán lo que les depara en Berlín.